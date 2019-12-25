25 декабря 2019, 17:02
В России отзывают более 19 тысяч кроссоверов BMW
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Российский офис BMW объявил о начале отзывной кампании в отношении кроссоверов BMW X6 и BMW X6M. Причиной стал дефект крепления детского кресла ISOFIX.
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Российский офис BMW объявил о начале локальной отзывной кампании, которая затронет в нашей стране всего 10 ...Читать далее
Проблему заподозрили у 19 087 автомобилей BMW X6 (серия F16) и BMW X6M (серия F86), проданных с сентября 2017 года по настоящее время. Полный перечень VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. Кроме того, проверить, подпадает ли конкретный автомобиль под действие отзыва, можно при помощи специального сервиса на сайте auto.ru.
В ближайшее время уполномоченные сотрудники известят автовладельцев о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. На всех кроссоверах приварят промежуточную вставку к удерживающей скобе ISOFIX. Работы в рамках сервисной акции проведут бесплатно для владельцев.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
вот как вариант да соглашусь. у бмв нет еще такого. было вообще пушечно
Сам езжу на БВМ 5 Е60 2.5 бензин. До этого ездил на "дельфине" дизель 3.0. Если сравнивать конкретно две эти модели, то по комфорту конечно отдаю предпочтение Е60, а вот по динамике и надежности дельфин мне нравился больше, но там уже был довольно убитый аппарат, в том числе и мной. Вообще БМВ рекомендую ...
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