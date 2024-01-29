В России отзывают более 30 тысяч кроссоверов Haval из-за риска короткого замыкания

Ранее мы писали Haval бесплатно отремонтирует более 16 000 самовозгорающихся кроссоверов Российский офис Haval официально признал заводской дефект, который приводит к самопроизвольному воспламенению ... Читать далее

Причиной отзывной кампании стал риск короткого замыкания, связанный с вероятным попаданием влаги в разъем жгута проводов под водительским сиденьем. Неисправность заподозрили у кроссоверов Haval F7 и F7x, проданных с 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года. Всего в опубликованном на сайте Росстандарта списке 32 156 автомобилей. В ближайшее время всех владельцев оповестят о начале отзыва и пригласят подъехать в ближайший дилерский центр на диагностику и ремонт. Мастера СТО доработают разъем, чтобы исключить попадание в него воды. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно.

При желании можно самостоятельно, не дожидаясь звонка дилера, сверить номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта или воспользоваться интерактивным поиском по отзывным кампаниям и записаться в дилерский сервис самостоятельно.

Упомянутые модели: Haval F7 (от 1 809 000 Р ) , Haval F7x (от 1 539 000 Р )

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