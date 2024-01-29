В России отзывают более 30 тысяч кроссоверов Haval из-за риска короткого замыкания
При желании можно самостоятельно, не дожидаясь звонка дилера, сверить номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта или воспользоваться интерактивным поиском по отзывным кампаниям и записаться в дилерский сервис самостоятельно.
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21.11.2023, 07:26
Российским дилерам по секрету показали новый Haval F7
Российский офис китайского бренда Haval провел закрытую презентацию кроссовера Haval F7 второго поколения. Ожидается, что новинка появится в продаже у дилеров в первой половине 2024 года.Читать далее
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16.11.2023, 14:11
Китайские Haval для ГИБДД переименовали в «ДПС»
Для нужд Госавтоинспекции начали закупать китайские автомобили. Парк дорожно-патрульной службы ряда российских регионов пополнился новенькими кроссоверами Haval F7.Читать далее
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09.11.2023, 17:33
Десятки тысяч российских Haval приглашают к дилеру на бесплатную установку жизненно важной опции
Российский офис китайской марки Haval объявил о масштабном отзыве кроссоверов F7, F7x, Jolion и Dargo, сошедших с конвейера в 2022 и 2023 годах. В общей сложности в сервис приглашают более 55 тысяч автомобилей.Читать далее
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04.10.2023, 11:32
В России подорожали популярные кроссоверы Haval
В октябре 2023 года российский офис китайской марки Haval пересмотрел цены двух популярных кроссоверов, Haval F7 и F7x, сборка которых налажена в Тульской области.Читать далее
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01.02.2024, 16:02
Самолет из Петербурга в Минводы задержали на 9 часов
Пассажиры рейса A4 6010 Петербург – Саранск – Минеральные Воды были вынуждены всю ночь просидеть в аэропорту Пулково в ожидании вылета. Без объяснения причин самолет задержали на 9 часов.Читать далее
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01.02.2024, 15:14
Главные автомобильные новинки января 2024 года в России: 11 моделей
В январе на автомобильном рынке обычно наблюдается затишье, но нынешний год можно назвать исключением. В продажу поступили три новые модели, еще восемь автомобилей производители пообещали в ближайшее время начать отгружать дилерам.Читать далее
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01.02.2024, 13:36
ГИБДД открыла сезон охоты на нарушителей, которые не платят штрафы. Что им грозит
Накануне в МВД России прошло межведомственное совещание, на котором подвели итоги работы по повышению безопасности дорожного движения за 2023 год. Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал и о планах по борьбе со злостными нарушителями и неплательщиками штрафов в 2024 году.Читать далее
-
21.11.2023, 07:26
Российским дилерам по секрету показали новый Haval F7
Российский офис китайского бренда Haval провел закрытую презентацию кроссовера Haval F7 второго поколения. Ожидается, что новинка появится в продаже у дилеров в первой половине 2024 года.Читать далее
-
16.11.2023, 14:11
Китайские Haval для ГИБДД переименовали в «ДПС»
Для нужд Госавтоинспекции начали закупать китайские автомобили. Парк дорожно-патрульной службы ряда российских регионов пополнился новенькими кроссоверами Haval F7.Читать далее
-
09.11.2023, 17:33
Десятки тысяч российских Haval приглашают к дилеру на бесплатную установку жизненно важной опции
Российский офис китайской марки Haval объявил о масштабном отзыве кроссоверов F7, F7x, Jolion и Dargo, сошедших с конвейера в 2022 и 2023 годах. В общей сложности в сервис приглашают более 55 тысяч автомобилей.Читать далее
-
04.10.2023, 11:32
В России подорожали популярные кроссоверы Haval
В октябре 2023 года российский офис китайской марки Haval пересмотрел цены двух популярных кроссоверов, Haval F7 и F7x, сборка которых налажена в Тульской области.Читать далее
-
01.02.2024, 16:02
Самолет из Петербурга в Минводы задержали на 9 часов
Пассажиры рейса A4 6010 Петербург – Саранск – Минеральные Воды были вынуждены всю ночь просидеть в аэропорту Пулково в ожидании вылета. Без объяснения причин самолет задержали на 9 часов.Читать далее
-
01.02.2024, 15:14
Главные автомобильные новинки января 2024 года в России: 11 моделей
В январе на автомобильном рынке обычно наблюдается затишье, но нынешний год можно назвать исключением. В продажу поступили три новые модели, еще восемь автомобилей производители пообещали в ближайшее время начать отгружать дилерам.Читать далее
-
01.02.2024, 13:36
ГИБДД открыла сезон охоты на нарушителей, которые не платят штрафы. Что им грозит
Накануне в МВД России прошло межведомственное совещание, на котором подвели итоги работы по повышению безопасности дорожного движения за 2023 год. Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал и о планах по борьбе со злостными нарушителями и неплательщиками штрафов в 2024 году.Читать далее
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