21 июня 2019, 21:42
В России отзывают более 300 автомобилей Porsche
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Российский офис Porsche объявил о начале отзывной кампании в отношении спорткаров Porsche 718 Boxster и 718 Cayman. Причина – недостаточно прочное соединение кузовных элементов в зоне багажника.
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В ближайшее время всех владельцев указанных автомобилей известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. У спорткаров доработают нижнюю продольную балку и поперечину в багажном отделении для стабилизации структуры кузова. Все работы в рамках сервисной акции проведут бесплатно для владельцев.
В середине января 2019 года в России отзывали 1 236 автомобилей Porsche Panamera, проданных с 15 ноября 2016 года по 17 декабря 2018 года. Причиной тогда стал возможный отказ электроусилителя руля из-за сбоя в программном обеспечении.
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Комментарии пользователей
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Запорше или Поршивец... ) ) )
Спортивное купе, нормальное.
Да да Mercedes SLK самое то. давно на нём и не жалуюсь!
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