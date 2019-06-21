21 июня 2019, 21:42

В России отзывают более 300 автомобилей Porsche

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Российский офис Porsche объявил о начале отзывной кампании в отношении спорткаров Porsche 718 Boxster и 718 Cayman. Причина – недостаточно прочное соединение кузовных элементов в зоне багажника.
В России отзывают более 300 автомобилей Porsche
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Согласно официальному сообщению, опубликованному на сайте Росстандарта, у некоторых автомобилей Porsche 718 Boxster и 718 Cayman (заводской индекс 982) обнаружили недостаточное соединение отдельных элементов передней части кузова в зоне багажного отделения. Это может повлиять на безопасность пассажиров в случае фронтального столкновения. Дефект заподозрили у 319 автомобилей, проданных с июля 2016 года по январь 2019 года. Автовладельцы могут самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком на сайте Росстандарта.

В ближайшее время всех владельцев указанных автомобилей известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. У спорткаров доработают нижнюю продольную балку и поперечину в багажном отделении для стабилизации структуры кузова. Все работы в рамках сервисной акции проведут бесплатно для владельцев.

В середине января 2019 года в России отзывали 1 236 автомобилей Porsche Panamera, проданных с 15 ноября 2016 года по 17 декабря 2018 года. Причиной тогда стал возможный отказ электроусилителя руля из-за сбоя в программном обеспечении.


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Комментарии
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Посмотрите, что получится, если скрестить Porsche и «Запорожец»
Запорше или Поршивец... ) ) )
Сергей
В Интернете опубликованы скетчи Porsche Cayman 2010 модельного ряда
Спортивное купе, нормальное.
kostyastepanov
Американские родстеры
Да да Mercedes SLK самое то. давно на нём и не жалуюсь!
Igor
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В России отзывают более 300 автомобилей Porsche
{{material_126816}}Согласно официальному сообщению, опубликованному на сайте Росстандарта, у некоторых автомобилей Porsche 718 Boxster и 718 Cayman (заводской индекс 982) обнаружили недостаточное соединение отдельных элементов передней части кузова в зоне багажного отделения. Это может повлиять на безопасность пассажиров в случае фронтального столкновения. Дефект заподозрили у 319 автомобилей, проданных с июля 2016 года по январь 2019 года. Автовладельцы могут самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком на сайте Росстандарта.В ближайшее время всех владельцев указанных автомобилей известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. У спорткаров доработают нижнюю продольную балку и поперечину в багажном отделении для стабилизации структуры кузова. Все работы в рамках сервисной акции проведут бесплатно для владельцев.В середине января 2019 года в России отзывали 1 236 автомобилей Porsche Panamera, проданных с 15 ноября 2016 года по 17 декабря 2018 года. Причиной тогда стал возможный отказ электроусилителя руля из-за сбоя в программном обеспечении.
2019-06-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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