Опасность есть — короткое замыкание может привести к пожару в Kia Rio

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

4 марта 2026, 19:25

В России отзывают более 33 тысяч Kia Rio: выявлен риск короткого замыкания

В России отзывают более 33 тысяч Kia Rio: выявлен риск короткого замыкания

Опасность есть — короткое замыкание может привести к пожару в Kia Rio

В России отзывают более 33 тысяч Kia Rio: выявлен риск короткого замыкания

Срочная новость для владельцев Kia Rio: более 33 тысяч машин попали под отзыв из-за угрозы короткого замыкания. Производитель уже начал бесплатную сервисную кампанию. Почему это важно и что делать, если ваш автомобиль в списке - разбираемся в деталях.

Срочная новость для владельцев Kia Rio: более 33 тысяч машин попали под отзыв из-за угрозы короткого замыкания. Производитель уже начал бесплатную сервисную кампанию. Почему это важно и что делать, если ваш автомобиль в списке - разбираемся в деталях.

Российских автомобилистов ждет масштабная сервисная кампания: официальный представитель Kia объявил об отзыве 33 013 автомобилей Rio поколения QB, произведенных с 2011 по 2018 год на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Причина - выявленный риск короткого замыкания в блоке предохранителей, который может привести к возгоранию. Для многих владельцев это не просто неудобство, а реальная угроза безопасности, ведь неисправность способна вызвать пожар даже при обычной эксплуатации.

Как сообщает «Российская Газета», под сервисную акцию попадают машины, выпущенные за семь лет, и теперь их владельцам необходимо обратиться в авторизованные сервисные центры. В рамках ремонта специалисты бесплатно заменят мультипредохранитель гидроэлектронного блока управления HECU и нанесут новый стикер, подтверждающий проведенные работы. Важно не откладывать визит: игнорирование проблемы может привести к серьезным последствиям для автомобиля и его владельца.

Отзывная кампания проводится компанией «Киа Россия и СНГ» и охватывает только те автомобили, которые были собраны на российском предприятии. Владельцам рекомендуется заранее записаться на сервис, чтобы избежать очередей и лишних хлопот. По опыту прошлых лет, подобные акции проходят организованно, но спрос на услуги может быть высоким, особенно в крупных городах.

Интересно, что подобные масштабные сервисные кампании становятся все более частыми на российском рынке. Например, недавно эксперты подробно разобрали, как проявляют себя китайские кроссоверы после длительной эксплуатации - в частности, в материале о скрытых проблемах FAW Bestune T77 после 100 тысяч километров эксплуатации. Это еще раз подчеркивает: даже популярные модели могут столкнуться с неожиданными техническими сложностями, и своевременное обращение к дилеру - залог безопасности.

Упомянутые марки: KIA, Hyundai
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Киа, Хендай

Похожие материалы Киа, Хендай

Стоит ли соглашаться на нулевое ТО: что скрывают дилеры и как не потерять гарантию
Европейские водители в шоке от цен на заправках. Повезёт ли российским автомобилистам?
Tenet выходит в лидеры: новые модели и смена баланса на российском авторынке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Красноярск Ставрополь Благовещенск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться