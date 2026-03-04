Опасность есть — короткое замыкание может привести к пожару в Kia Rio

В России отзывают более 33 тысяч Kia Rio: выявлен риск короткого замыкания

Срочная новость для владельцев Kia Rio: более 33 тысяч машин попали под отзыв из-за угрозы короткого замыкания. Производитель уже начал бесплатную сервисную кампанию. Почему это важно и что делать, если ваш автомобиль в списке - разбираемся в деталях.

Российских автомобилистов ждет масштабная сервисная кампания: официальный представитель Kia объявил об отзыве 33 013 автомобилей Rio поколения QB, произведенных с 2011 по 2018 год на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Причина - выявленный риск короткого замыкания в блоке предохранителей, который может привести к возгоранию. Для многих владельцев это не просто неудобство, а реальная угроза безопасности, ведь неисправность способна вызвать пожар даже при обычной эксплуатации.

Как сообщает «Российская Газета», под сервисную акцию попадают машины, выпущенные за семь лет, и теперь их владельцам необходимо обратиться в авторизованные сервисные центры. В рамках ремонта специалисты бесплатно заменят мультипредохранитель гидроэлектронного блока управления HECU и нанесут новый стикер, подтверждающий проведенные работы. Важно не откладывать визит: игнорирование проблемы может привести к серьезным последствиям для автомобиля и его владельца.

Отзывная кампания проводится компанией «Киа Россия и СНГ» и охватывает только те автомобили, которые были собраны на российском предприятии. Владельцам рекомендуется заранее записаться на сервис, чтобы избежать очередей и лишних хлопот. По опыту прошлых лет, подобные акции проходят организованно, но спрос на услуги может быть высоким, особенно в крупных городах.

Интересно, что подобные масштабные сервисные кампании становятся все более частыми на российском рынке.