29 ноября 2019, 16:25
В России отзывают более 35 тысяч автомобилей Mazda
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Российский офис Mazda объявил о начале отзывной кампании в отношении кроссоверов Mazda СХ-7 в возрасте от 6 до 12 лет. Причиной стало помутнение рассеивателя заднего фонаря.
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В ближайшее время всех владельцев автомобилей с потенциально неисправными рассеивателями известят о начале отзывной кампании и пригласят посетить дилерский сервис-центр. У кроссоверов Mazda CX-7 из списка проверят и при необходимости бесплатно заменят оба задних фонаря – но только если у автомобиля сохранились оригинальные фонари, установленные на заводе.
В конце сентября в сервис пригласили 206 автомобилей Mazda CX-9 из-за возможных проблем с электрикой. Слабое удерживающее усилие в разъемах жгута провода могло привести к нарушению электрической связи между разными модулями управления. В частности, в автомобиле могли возникать проблемы с подушкой безопасности переднего пассажира, указателями поворота и в системе пуска двигателя, а на приборной панели могли появляться некорректные сообщения об ошибках.
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27.03.2019, 00:45
Тест-драйв Mazda CX-9: дорожный уполномоченный
26.10.2017, 08:35
Тест-драйв Mazda CX-5: бессовестно красивый
16.07.2017, 23:52
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