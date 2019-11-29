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29 ноября 2019, 16:25

В России отзывают более 35 тысяч автомобилей Mazda

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Российский офис Mazda объявил о начале отзывной кампании в отношении кроссоверов Mazda СХ-7 в возрасте от 6 до 12 лет. Причиной стало помутнение рассеивателя заднего фонаря.
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Специалисты Mazda выяснили, что со временем рассеиватели задних фонарей могут мутнеть. В результате на некоторых автомобилях стоп-сигналы или задние габаритные огни при включении могут выглядеть белыми. Неисправность заподозрили у кроссоверов Mazda CX-7, выпущенных в период с 1 марта 2007 года по 29 апреля 2013 года - всего 35 801 автомобиль. Полный список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта.

В ближайшее время всех владельцев автомобилей с потенциально неисправными рассеивателями известят о начале отзывной кампании и пригласят посетить дилерский сервис-центр. У кроссоверов Mazda CX-7 из списка проверят и при необходимости бесплатно заменят оба задних фонаря – но только если у автомобиля сохранились оригинальные фонари, установленные на заводе.

В конце сентября в сервис пригласили 206 автомобилей Mazda CX-9 из-за возможных проблем с электрикой. Слабое удерживающее усилие в разъемах жгута провода могло привести к нарушению электрической связи между разными модулями управления. В частности, в автомобиле могли возникать проблемы с подушкой безопасности переднего пассажира, указателями поворота и в системе пуска двигателя, а на приборной панели могли появляться некорректные сообщения об ошибках.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mazda СX 7
Если отвечать на вопрос стоит ли брать мазду сх- 7 или нет, то мой ответ будет - однозначно брать! Говорю это, как владелец этой машины, на которой езжу уже больше трех лет. Машина действительно надежная и качественно укомплектована. Потому как я ни разу за все три года не обратился по заводской гарантии ...
Александр
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[url=http:// avtotop.com/ auto/ mazda-cx-7-144.html][img]http:// avtotop.com/ wp-content/ uploads/ 2013/ 06/ 19/ 00/ mazda-cx-7-144_main.jpg[/ img][/ url][url=http:// avtotop.com/ auto/ mazda-cx-7-144.html]Mazda CX-7[/ url]Интересует такая Мазда, родственник с Украины покупает машину попросил посоветовать ...
miles7777
Отзыв о Mazda CX-7 2008 года
Шикарная машина, устраивает все абсолютно.
oleg76
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В России отзывают более 35 тысяч автомобилей Mazda
{{material_127717}}Специалисты Mazda выяснили, что со временем рассеиватели задних фонарей могут мутнеть. В результате на некоторых автомобилях стоп-сигналы или задние габаритные огни при включении могут выглядеть белыми. Неисправность заподозрили у кроссоверов Mazda CX-7, выпущенных в период с 1 марта 2007 года по 29 апреля 2013 года - всего 35 801 автомобиль. Полный список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта.В ближайшее время всех владельцев автомобилей с потенциально неисправными рассеивателями известят о начале отзывной кампании и пригласят посетить дилерский сервис-центр. У кроссоверов Mazda CX-7 из списка проверят и при необходимости бесплатно заменят оба задних фонаря – но только если у автомобиля сохранились оригинальные фонари, установленные на заводе.В конце сентября в сервис пригласили 206 автомобилей Mazda CX-9 из-за возможных проблем с электрикой. Слабое удерживающее усилие в разъемах жгута провода могло привести к нарушению электрической связи между разными модулями управления. В частности, в автомобиле могли возникать проблемы с подушкой безопасности переднего пассажира, указателями поворота и в системе пуска двигателя, а на приборной панели могли появляться некорректные сообщения об ошибках.
2019-11-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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