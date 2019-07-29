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29 июля 2019, 14:50

В России отзывают более 4 тысяч автомобилей Volvo

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Российский офис Volvo Cars объявил о начале отзывной кампании в отношении автомобилей шести моделей: XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90 и V90 Cross Country. Причина – риск возгорания в моторном отсеке.
В России отзывают более 4 тысяч автомобилей Volvo
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Компания Volvo объявила об одной из крупнейших отзывных акций в своей истории. В сервис планируют пригласить ...
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Неделю назад стало известно, что компании Volvo предстоит отправить в сервис по всему миру полмиллиона автомобилей. Сейчас выяснилось, сколько именно машин данный отзыв затронет в России – 4 473 автомобиля шести моделей. Все они были проданы с 2014 год по настоящее время. Полный список VIN-номеров опубликован на сайте «Росстандарта».

Нынешняя сервисная акция связана с риском пожара в подкапотном пространстве. Выяснилось, что в некоторых случаях изготовленный из пластмассы впускной коллектор двигателя может расплавиться и деформироваться. При самом неблагоприятном развитии событий данный дефект может привести к локальному возгоранию. 

В ближайшее время всех владельцев потенциально опасных автомобилей известят о начале отзыва и пригласят подъехать в дилерских сервис на диагностику и ремонт. Все работы в рамках акции проведут бесплатно для автовладельцев. Получить дополнительную информацию можно по телефону горячей линии в России: 8 800 700 00 20.

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Отзывы по теме
Форум Volvo 440 K
ЗДРАВСТВУЙТЕ от чего подходит помпа на вольво440к
Андрей
Форум Volvo XC90
Цитата:| Кому: colex Выбирая из этих двух, я бы остановился на Вольво. Ауди Qшка это переплата за бренд. По совим ТТХ Вольво превосходит Ауди. По надежности они примерно одинаковы. По цене Вольво будет дешевле, по запчастям Ауди немного выгоднее, т.к. более распространена данная модель. Но если покупать ...
Артём
Форум Volvo XC60
Мы с другом одновременно решили покупать машины. Он купил тойота прадо, а я вольво хс60. Машины стоили приблизительно одинаково, соответственно по характеристикам они тоже должны были быть примерно равны. Я объездил на сегодняшний день на вольво уже больше двух лет и пока тьфу-тьфу под капот кардинально ...
Егор
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В России отзывают более 4 тысяч автомобилей Volvo
{{material_127017}}Неделю назад стало известно, что компании Volvo предстоит отправить в сервис по всему миру полмиллиона автомобилей. Сейчас выяснилось, сколько именно машин данный отзыв затронет в России – 4 473 автомобиля шести моделей. Все они были проданы с 2014 год по настоящее время. Полный список VIN-номеров опубликован на сайте «Росстандарта».Нынешняя сервисная акция связана с риском пожара в подкапотном пространстве. Выяснилось, что в некоторых случаях изготовленный из пластмассы впускной коллектор двигателя может расплавиться и деформироваться. При самом неблагоприятном развитии событий данный дефект может привести к локальному возгоранию. В ближайшее время всех владельцев потенциально опасных автомобилей известят о начале отзыва и пригласят подъехать в дилерских сервис на диагностику и ремонт. Все работы в рамках акции проведут бесплатно для автовладельцев. Получить дополнительную информацию можно по телефону горячей линии в России: 8 800 700 00 20.
2019-07-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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