29 июля 2019, 14:50
В России отзывают более 4 тысяч автомобилей Volvo
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Российский офис Volvo Cars объявил о начале отзывной кампании в отношении автомобилей шести моделей: XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90 и V90 Cross Country. Причина – риск возгорания в моторном отсеке.
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Компания Volvo объявила об одной из крупнейших отзывных акций в своей истории. В сервис планируют пригласить ...Читать далее
Нынешняя сервисная акция связана с риском пожара в подкапотном пространстве. Выяснилось, что в некоторых случаях изготовленный из пластмассы впускной коллектор двигателя может расплавиться и деформироваться. При самом неблагоприятном развитии событий данный дефект может привести к локальному возгоранию.
В ближайшее время всех владельцев потенциально опасных автомобилей известят о начале отзыва и пригласят подъехать в дилерских сервис на диагностику и ремонт. Все работы в рамках акции проведут бесплатно для автовладельцев. Получить дополнительную информацию можно по телефону горячей линии в России: 8 800 700 00 20.
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