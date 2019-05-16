16 мая 2019, 14:54

В России отзывают более 400 автомобилей Lexus

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Компания Lexus объявила о начале в нашей стране сервисной акции в отношении седанов LS 500 и LS 350. В общей сложности отзыв затрагивает 420 автомобилей. Причина заключается в возможных проблемах с шинами.
В России отзывают более 400 автомобилей Lexus
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Российский офис Toyota объявил очередную масштабную отзывную кампанию, связанную со смертоносными подушками ...
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Отзывная кампания затрагивает 420 седанов Lexus LS 350 и Lexus LS 500, выпущенных в период с 11 января по 12 июня 2018 года. У всех них подозревают некорректную сборку шины и колесного диска, которая может вызывать трещины в боковине покрышки. В процессе эксплуатации трещина увеличивается, давление в шине падает, в автомобиле появляется посторонняя вибрация, а сама покрышка разогревается. В самом неблагоприятном случае протектор отслаивается, что может спровоцировать аварию.

В ближайшее время всех владельцев указанных выше автомобилей известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику. При необходимости дефектные шины бесплатно заменят на новые. На сайте Росстандарта опубликован список VIN-номеров автомобилей, подлежащих отзыву.

В феврале 2019 года в России отзывали 84,3 тыс. автомобилей Toyota и Lexus, проданных в период с 28 февраля 2011 года по 27 июня 2018 года. Причиной тогда стали печально известные подушки безопасности Takata, которые раскрываясь чересчур быстро, могут травмировать или даже убить пассажиров автомобиля.

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В России отзывают более 400 автомобилей Lexus
{{material_125657}}Отзывная кампания затрагивает 420 седанов Lexus LS 350 и Lexus LS 500, выпущенных в период с 11 января по 12 июня 2018 года. У всех них подозревают некорректную сборку шины и колесного диска, которая может вызывать трещины в боковине покрышки. В процессе эксплуатации трещина увеличивается, давление в шине падает, в автомобиле появляется посторонняя вибрация, а сама покрышка разогревается. В самом неблагоприятном случае протектор отслаивается, что может спровоцировать аварию.В ближайшее время всех владельцев указанных выше автомобилей известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику. При необходимости дефектные шины бесплатно заменят на новые. На сайте Росстандарта опубликован список VIN-номеров автомобилей, подлежащих отзыву.В феврале 2019 года в России отзывали 84,3 тыс. автомобилей Toyota и Lexus, проданных в период с 28 февраля 2011 года по 27 июня 2018 года. Причиной тогда стали печально известные подушки безопасности Takata, которые раскрываясь чересчур быстро, могут травмировать или даже убить пассажиров автомобиля.
2019-05-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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