16 мая 2019, 14:54
В России отзывают более 400 автомобилей Lexus
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Компания Lexus объявила о начале в нашей стране сервисной акции в отношении седанов LS 500 и LS 350. В общей сложности отзыв затрагивает 420 автомобилей. Причина заключается в возможных проблемах с шинами.
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В ближайшее время всех владельцев указанных выше автомобилей известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику. При необходимости дефектные шины бесплатно заменят на новые. На сайте Росстандарта опубликован список VIN-номеров автомобилей, подлежащих отзыву.
В феврале 2019 года в России отзывали 84,3 тыс. автомобилей Toyota и Lexus, проданных в период с 28 февраля 2011 года по 27 июня 2018 года. Причиной тогда стали печально известные подушки безопасности Takata, которые раскрываясь чересчур быстро, могут травмировать или даже убить пассажиров автомобиля.
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