24 декабря 2018, 16:57

В России отзывают более 500 кроссоверов Hyundai Santa Fe

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Российский офис Hyundai объявил о начале отзывной кампании в отношении кроссоверов Hyundai Santa Fe. Причина – дефект подушки безопасности, который может привести к ее разрыву во время раскрытия.
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В России отзывают более 500 кроссоверов Hyundai Santa Fe Hyundai Santa Fe
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На сайте Росстандарта появилось сообщение об отзывной кампании, затрагивающей в России 557 кроссоверов Hyundai Santa Fe в комплектации с панорамной крышей. Отмечается, что при раскрытии материал подушки безопасности может повредиться. При этом Росстандарт не уточняет, о каких именно подушках безопасности идет речь. Можно предположить, что дефект заподозрили у боковых подушек. В глобальном отзыве Hyundai Santa Fe говорится о том, что болты крепления боковой подушки безопасности могут повредить материал самой подушки, из-за чего она не сможет раскрыться в полную силу, увеличивая риск получения травмы.

В ближайшее время всех владельцев кроссоверов Hyundai Santa Fe, проданных с 1 сентября 2018 года по настоящее время, известят о начале отзывной кампании и пригласят в дилерский сервис для проведения ремонтных работ. Все работы в рамках отзывной акции будут проведены бесплатно для автовладельцев.

В начале октября под отзыв в России попали почти 30 тысяч кроссоверов Hyundai Creta из-за неисправности топливной системы. Тогда у автомобилей заподозрили неправильно прикрепленный топливный шланг.

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Отзывы по теме
Форум Hyundai Santa Fe
Турбина хорошо повышает мощность двигателя, но вот надежность... увы : ( И это у всех так почти. Атмосферники лучше в этом отношении. И таскают не хуже - на Кайроне по трассе шел - на диво приемистая машинка, на обгон идет с завидной резвостью.
Farion
С заботой о пассажирах: ТОП-7 самых безопасных машин
Ауди. Я не внимательно читала или эту марку тоже не указали? Не знаю, мы когда покупали машину, консультант назвал безопасность ауди одним из главных ее преимуществ. И я полностью согласна.
Дарина
Тест-драйв Hyundai Santa Fe
Отзыв явно заказной (т.е. ни о чом) . Если сравнивать с q5 то цену сравните (считаю не корректно сравнивать)
Дмитрий
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В России отзывают более 500 кроссоверов Hyundai Santa Fe
{{material_124651}}На сайте Росстандарта появилось сообщение об отзывной кампании, затрагивающей в России 557 кроссоверов Hyundai Santa Fe в комплектации с панорамной крышей. Отмечается, что при раскрытии материал подушки безопасности может повредиться. При этом Росстандарт не уточняет, о каких именно подушках безопасности идет речь. Можно предположить, что дефект заподозрили у боковых подушек. В глобальном отзыве Hyundai Santa Fe говорится о том, что болты крепления боковой подушки безопасности могут повредить материал самой подушки, из-за чего она не сможет раскрыться в полную силу, увеличивая риск получения травмы.В ближайшее время всех владельцев кроссоверов Hyundai Santa Fe, проданных с 1 сентября 2018 года по настоящее время, известят о начале отзывной кампании и пригласят в дилерский сервис для проведения ремонтных работ. Все работы в рамках отзывной акции будут проведены бесплатно для автовладельцев.В начале октября под отзыв в России попали почти 30 тысяч кроссоверов Hyundai Creta из-за неисправности топливной системы. Тогда у автомобилей заподозрили неправильно прикрепленный топливный шланг.
2018-12-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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