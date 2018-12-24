24 декабря 2018, 16:57
В России отзывают более 500 кроссоверов Hyundai Santa Fe
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Российский офис Hyundai объявил о начале отзывной кампании в отношении кроссоверов Hyundai Santa Fe. Причина – дефект подушки безопасности, который может привести к ее разрыву во время раскрытия.
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В России отзывают почти 30 000 Hyundai Creta из-за возможной неисправности топливной системы. Под действие ...Читать далее
В ближайшее время всех владельцев кроссоверов Hyundai Santa Fe, проданных с 1 сентября 2018 года по настоящее время, известят о начале отзывной кампании и пригласят в дилерский сервис для проведения ремонтных работ. Все работы в рамках отзывной акции будут проведены бесплатно для автовладельцев.
В начале октября под отзыв в России попали почти 30 тысяч кроссоверов Hyundai Creta из-за неисправности топливной системы. Тогда у автомобилей заподозрили неправильно прикрепленный топливный шланг.
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Турбина хорошо повышает мощность двигателя, но вот надежность... увы : ( И это у всех так почти. Атмосферники лучше в этом отношении. И таскают не хуже - на Кайроне по трассе шел - на диво приемистая машинка, на обгон идет с завидной резвостью.
Ауди. Я не внимательно читала или эту марку тоже не указали? Не знаю, мы когда покупали машину, консультант назвал безопасность ауди одним из главных ее преимуществ. И я полностью согласна.
Отзыв явно заказной (т.е. ни о чом) . Если сравнивать с q5 то цену сравните (считаю не корректно сравнивать)
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