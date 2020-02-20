20 февраля 2020, 14:53
В России отзывают более 600 автомобилей Subaru
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Фото: Subaru
Российский офис Subaru объявил о начале отзывной кампании в отношении кроссоверов Forester. Причиной стал дефект клапана системы вентиляции картера и связанный с ним риск попадания моторного масла в камеру сгорания.
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Компания Subaru объявила об отзыве в России автомобилей Impreza и XV. Причиной стали дефектные тормозные шланги ...Читать далее
В ближайшее время уполномоченные сотрудники начнут извещать автовладельцев о начале отзывной кампании и приглашать подъехать в сервис на диагностику и ремонт. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком или воспользоваться интерактивным поиском на сайте Росстандарта easy.gost.ru. На всех автомобилях дефектный клапан заменят новыми исправными деталями. Все работы в рамках сервисной акции проведут бесплатно для владельцев.
В декабре 2019 года в России отзывали больше тысячи автомобилей Impreza и XV, проданных в 2017 – 2019 годах. Причиной стали недостаточно долговечные тормозные шланги, которые могли деформироваться в процессе эксплуатации. А в ноябре в сервис пригласили 7,5 тыс. автомобилей Subaru Impreza, XV и Forester из-за ошибок в программном обеспечении, которые могли привести к короткому замыканию и внезапной остановке мотора.
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Цитата:| Взял нового форика 2015 г.в. 2.5л.с. с вариатором, мощи выше крыши, вариатор передачи переключает плавно, можно сказать не заметно, скорость авто набирает быстро. Подвеска настроена для наших "хороших" дорог, лежачих полицейских практически не слышно, на нем выезжаю в любую погоду, зимой при ...
Субаровский вариатор идеал. Именно субару начали прививать у многих любовь к этому типу КП. Многие утверждали, что вариатор ну совсем не вариант, пока не попробовали на субарях. Там все сделано как надо, проверено лично.
Форестер конечно красава. Самый безопасный кроссовер это гордое звание. Хотя ребят, будем честными, ну разве кто то сомневался в безопасности форика? Машина, которая практически идеальна по всем параметрам. Думаю таких мало, но зато теперь еще и эксперты подтвердили мою точку зрения.
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