23 января 2020, 17:30
В России отзывают более 82 тысяч вседорожников Toyota и Lexus
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Фото: Тарантас Ньюс
Российский офис Toyota объявил о начале отзывной кампании в отношении автомобилей Toyota и Lexus. Причиной стало несовершенство конструкции форсунок стеклоомывателя, которое со временем приводит к коррозии и короткому замыканию.
Фото: Тарантас Ньюс
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Выяснилось, что уплотнитель нагревателя, который находится внутри форсунки стеклоомывателя, устроен таким образом, что со временем между ним и корпусом форсунки может образоваться зазор. Зимой в него попадает вода с антигололедными реагентами, корпус нагревателя трескается, что повышает риск короткого замыкания.
В ближайшее время уполномоченные сотрудники Toyota начнут извещать автовладельцев о начале отзывной кампании и приглашать их подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. На указанных автомобилях форсунки стеклоомывателя лобового стекла заменят на модернизированные. Все работы в рамках сервисной акции проведут бесплатно для владельцев.
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Комментарии пользователей
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