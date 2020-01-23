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23 января 2020, 17:30

В России отзывают более 82 тысяч вседорожников Toyota и Lexus

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Фото: Тарантас Ньюс
Российский офис Toyota объявил о начале отзывной кампании в отношении автомобилей Toyota и Lexus. Причиной стало несовершенство конструкции форсунок стеклоомывателя, которое со временем приводит к коррозии и короткому замыканию.
В России отзывают более 82 тысяч вседорожников Toyota и Lexus

Фото: Тарантас Ньюс

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Два крупнейших японских автопроизводителя, Toyota и Honda, объявили о начале отзывных кампаний, которые затронут ...
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Отзыв затрагивает в России в общей сложности шесть моделей: Toyota (Highlander, Land Cruiser Prado, RAV 4) и Lexus (RX 200T, RX350, RX 450H). Все автомобили были проданы, начиная с декабря 2015 года по настоящее время. Список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта, в нем значится 82 641 автомобиль.

Выяснилось, что уплотнитель нагревателя, который находится внутри форсунки стеклоомывателя, устроен таким образом, что со временем между ним и корпусом форсунки может образоваться зазор. Зимой в него попадает вода с антигололедными реагентами, корпус нагревателя трескается, что повышает риск короткого замыкания.

В ближайшее время уполномоченные сотрудники Toyota начнут извещать автовладельцев о начале отзывной кампании и приглашать их подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. На указанных автомобилях форсунки стеклоомывателя лобового стекла заменят на модернизированные. Все работы в рамках сервисной акции проведут бесплатно для владельцев. 

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Форум Toyota Land Cruiser
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
MichaMeL
Форум Toyota Yaris
купил тойота ярис 2009г. 85т.км.. во время повышения оборотов двигателя слышен посторонний звук мотора (как треск кузнечика) Что это ?
aglushkov1950@mail.ru
Форум Toyota Avensis Verso
Соглашусь с многими здесь описавшимися, что машина действительно отличная и классная. Езжу на ней уже больше пяти лет и, могу сказать, надежней машины у меня ещё не было. Говорю так, потому что за весь период эксплуатации, я практически не ездил на СТО за ремонтом. Просто планово поменяла на 90 тыс. ...
Славик
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В России отзывают более 82 тысяч вседорожников Toyota и Lexus
{{material_128698}}Отзыв затрагивает в России в общей сложности шесть моделей: Toyota (Highlander, Land Cruiser Prado, RAV 4) и Lexus (RX 200T, RX350, RX 450H). Все автомобили были проданы, начиная с декабря 2015 года по настоящее время. Список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта, в нем значится 82 641 автомобиль.Выяснилось, что уплотнитель нагревателя, который находится внутри форсунки стеклоомывателя, устроен таким образом, что со временем между ним и корпусом форсунки может образоваться зазор. Зимой в него попадает вода с антигололедными реагентами, корпус нагревателя трескается, что повышает риск короткого замыкания.В ближайшее время уполномоченные сотрудники Toyota начнут извещать автовладельцев о начале отзывной кампании и приглашать их подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. На указанных автомобилях форсунки стеклоомывателя лобового стекла заменят на модернизированные. Все работы в рамках сервисной акции проведут бесплатно для владельцев. 
2020-01-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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