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6 апреля 2020, 18:23

В России отзывают более 9 тысяч автомобилей Mazda

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Фото: Mazda
Российский офис Mazda объявил о начале отзывной кампании в отношении кроссоверов Mazda CX-5. Причиной стала нестабильная работа светодиодных ходовых огней во время движения автомобиля.
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Неисправность заподозрили у 9 040 кроссоверов Mazda CX-5, реализованных с 17 марта 2015 года по 15 сентября 2016 года. Передние светодиодные ДХО на некоторых из этих автомобилей могут мерцать или гаснуть во время движения. Автомобиль с неисправным светом хуже виден другим участникам движения, и неисправность может привести к серьезным последствиям.

В ближайшее время уполномоченные сотрудники начнут извещать владельцев о начале отзывной кампании и приглашать в дилерский центр на диагностику и ремонт. Полный список VIN-номеров опубликован на сайте «Росстандарта». При желании можно самостоятельно сверить с ним номер своего автомобиля или воспользоваться интерактивным поиском по отзывным кампаниям.

Специалисты дилерского сервиса проверят на всех автомобилях работоспособность передних светодиодных дневных ходовых/габаритных огней, дату производства и серийные номера фар. В зависимости от полученных данных на кроссоверах отремонтируют или заменят неисправные детали. Все работы в рамках сервисной акции проведут бесплатно для автовладельцев.

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Отзывы по теме
Форум Mazda CX-5
Цитата:| Кому: Олег были проходили. мне тоже не понравилось
tel89177831519
Кроссоверы C-класса: у кого аппетит меньше?
Минимальные аппетиты это конечно хорошо, но какой в этом толк если машина будет не динамичной от слова совсем. Лучше уж немного переплатить за топливо, зато быть уверенным в своем коне, и в том, что вытащит тебя из любой ситуации. Берите форестер, не прогадаете, а то, что кушает чуточку больше, тут без ...
Вадимка
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"Редакция портала CarsWeek.ru составила ТОП-5 лучших кроссоверов среднего размера..." (с Все перечисленные автомобили не являются среднеразмерными кроссоверами. Это компактные, С-класса кроссовки. CarsWeek ошибся, а все и репостят это.
Loki-777
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В России отзывают более 9 тысяч автомобилей Mazda
{{material_129006}}Неисправность заподозрили у 9 040 кроссоверов Mazda CX-5, реализованных с 17 марта 2015 года по 15 сентября 2016 года. Передние светодиодные ДХО на некоторых из этих автомобилей могут мерцать или гаснуть во время движения. Автомобиль с неисправным светом хуже виден другим участникам движения, и неисправность может привести к серьезным последствиям.В ближайшее время уполномоченные сотрудники начнут извещать владельцев о начале отзывной кампании и приглашать в дилерский центр на диагностику и ремонт. Полный список VIN-номеров опубликован на сайте «Росстандарта». При желании можно самостоятельно сверить с ним номер своего автомобиля или воспользоваться интерактивным поиском по отзывным кампаниям.Специалисты дилерского сервиса проверят на всех автомобилях работоспособность передних светодиодных дневных ходовых/габаритных огней, дату производства и серийные номера фар. В зависимости от полученных данных на кроссоверах отремонтируют или заменят неисправные детали. Все работы в рамках сервисной акции проведут бесплатно для автовладельцев.
2020-04-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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