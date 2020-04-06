6 апреля 2020, 18:23
В России отзывают более 9 тысяч автомобилей Mazda
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Фото: Mazda
Российский офис Mazda объявил о начале отзывной кампании в отношении кроссоверов Mazda CX-5. Причиной стала нестабильная работа светодиодных ходовых огней во время движения автомобиля.
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В ближайшее время уполномоченные сотрудники начнут извещать владельцев о начале отзывной кампании и приглашать в дилерский центр на диагностику и ремонт. Полный список VIN-номеров опубликован на сайте «Росстандарта». При желании можно самостоятельно сверить с ним номер своего автомобиля или воспользоваться интерактивным поиском по отзывным кампаниям.
Специалисты дилерского сервиса проверят на всех автомобилях работоспособность передних светодиодных дневных ходовых/габаритных огней, дату производства и серийные номера фар. В зависимости от полученных данных на кроссоверах отремонтируют или заменят неисправные детали. Все работы в рамках сервисной акции проведут бесплатно для автовладельцев.
Комментарии
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27.03.2019, 00:45
Тест-драйв Mazda CX-9: дорожный уполномоченный
26.10.2017, 08:35
Тест-драйв Mazda CX-5: бессовестно красивый
16.07.2017, 23:52
Выписываем круги на пока что недоступной Mazda MX-5
17.08.2016, 06:10
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Комментарии пользователей
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Цитата:| Кому: Олег были проходили. мне тоже не понравилось
Минимальные аппетиты это конечно хорошо, но какой в этом толк если машина будет не динамичной от слова совсем. Лучше уж немного переплатить за топливо, зато быть уверенным в своем коне, и в том, что вытащит тебя из любой ситуации. Берите форестер, не прогадаете, а то, что кушает чуточку больше, тут без ...
"Редакция портала CarsWeek.ru составила ТОП-5 лучших кроссоверов среднего размера..." (с Все перечисленные автомобили не являются среднеразмерными кроссоверами. Это компактные, С-класса кроссовки. CarsWeek ошибся, а все и репостят это.
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