24 мая 2019, 08:33
В России отзывают две модели Volvo
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Российский офис Volvo объявил о начале отзывной кампании в отношении автомобилей Volvo. В сервис приглашают владельцев седанов Volvo S90 и кроссоверов XC60. Причина – дефект крепления переднего сидения.
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Российский офис Volvo объявил о начале отзывной кампании в отношении пяти моделей: Volvo S90, V90 Cross Coutry ...Читать далее
В ближайшее время всех владельцев указанных автомобилей известят о начале отзыва и пригласят подъехать к дилеру на диагностику и ремонт. Сотрудники сервисной станции осмотрят конструкцию переднего сидения и при необходимости установят недостающую гайку. Все работы в рамках отзывной кампании проведут бесплатно для автовладельцев. Уточнить подпадает ли конкретный автомобиль под сервисную акцию можно на сайте Росстандарта, где опубликован полный список VIN-номеров.
В январе 2019 года Volvo объявила о начале масштабной отзывной кампании, затрагивающей свыше 200 000 легковых автомобилей по всему миру. Причина – риск образования трещин в топливопроводе и, как следствие, утечка топлива в моторном отсеке, которая потенциально может спровоцировать пожар. Неисправность заподозрили у 11 моделей, выпущенных в 2015 и 2016 годах: Volvo V40, V40CC, S60, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80 и XC90. К счастью для российских клиентов, большинство из автомобилей находятся на территории Швеции, Великобритании и Германии.
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