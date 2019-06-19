19 июня 2019, 16:14
В России отзывают две сотни Camaro и Corvette
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Официальный представитель Chevrolet на российском рынке, компания ООО «Джи Эм Авто» объявила об отзыве в нашей стране автомобилей Camaro и Corvette. Причина – неисправность электроусилителя руля.
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Американский автомобильный концерн General Motors объявил начало масштабной отзывной кампании по всему миру ...Читать далее
В ближайшее время всех автовладельцев известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. На всех автомобилях бесплатно заменят всю рулевую рейку целиком. Владельцы Chevrolet Camaro и Chevrolet Corvette могут самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта, и при необходимости записаться к дилеру на ремонт.
В августе 2017 года Chevrolet отзывала по всему миру более 800 000 автомобилей из-за проблем с рулевым управлением. Тогда в группу риска попали большие внедорожники Chevrolet Silverado и GMC Sierra. Специалисты компании выяснили, что на небольшой скорости из-за падения напряжения электроусилитель руля может отключаться.
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15.02.2016, 00:01
Тест-драйв Chevrolet Camaro: однажды в Америке
18.03.2015, 07:10
Тест-драйв Chevrolet Cruze 1.4: Turbo-поддержка
11.02.2014, 23:02
Тест-драйв TrailBlazer: много автомобиля
09.10.2013, 04:20
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Купил новую, нравится.
Камаро красавчик конечно. И с таким красавчиком сбежали от нас. Ну хоть дилеры в беде не оставят. http:// www.zr.ru/ content/ news/ 778828-favorit-motors-nachinaet-kompensacionnye-vyplaty-vladelcam-chevrolet-i-opel/
Мне бы такого Камаро на тест… я бы на нем отжег. но...
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