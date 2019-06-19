19 июня 2019, 16:14

В России отзывают две сотни Camaro и Corvette

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Официальный представитель Chevrolet на российском рынке, компания ООО «Джи Эм Авто» объявила об отзыве в нашей стране автомобилей Camaro и Corvette. Причина – неисправность электроусилителя руля.
В России отзывают две сотни Camaro и Corvette
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Американский автомобильный концерн General Motors объявил начало масштабной отзывной кампании по всему миру ...
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Специалисты Chevrolet заподозрили потенциально неисправные электроусилители руля (ЭУР) у 182 автомобилей Camaro и девяти «Корветов», проданных в период с декабря 2016 года по январь 2019 года. Существует вероятность того, что ЭУР может внезапно отключиться и водителю придется прилагать силы, чтобы провернуть руль, особенно на небольших скоростях. В некоторых случаях проблема исчезает после перезапуска двигателя, но иногда водителю приходится несколько раз глушить двигатель и снова включать зажигание.

В ближайшее время всех автовладельцев известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. На всех автомобилях бесплатно заменят всю рулевую рейку целиком. Владельцы Chevrolet Camaro и Chevrolet Corvette могут самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта, и при необходимости записаться к дилеру на ремонт.

В августе 2017 года Chevrolet отзывала по всему миру более 800 000 автомобилей из-за проблем с рулевым управлением. Тогда в группу риска попали большие внедорожники Chevrolet Silverado и GMC Sierra. Специалисты компании выяснили, что на небольшой скорости из-за падения напряжения электроусилитель руля может отключаться.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Chevrolet Camaro
Купил новую, нравится.
Вреж
Chevrolet рассказал о дизайне нового Camaro
Камаро красавчик конечно. И с таким красавчиком сбежали от нас. Ну хоть дилеры в беде не оставят. http:// www.zr.ru/ content/ news/ 778828-favorit-motors-nachinaet-kompensacionnye-vyplaty-vladelcam-chevrolet-i-opel/
Kat_ilar
Тест Chevrolet Camaro: однажды в Америке
Мне бы такого Камаро на тест… я бы на нем отжег. но...
Zulurg
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В России отзывают две сотни Camaro и Corvette
{{material_120406}}Специалисты Chevrolet заподозрили потенциально неисправные электроусилители руля (ЭУР) у 182 автомобилей Camaro и девяти «Корветов», проданных в период с декабря 2016 года по январь 2019 года. Существует вероятность того, что ЭУР может внезапно отключиться и водителю придется прилагать силы, чтобы провернуть руль, особенно на небольших скоростях. В некоторых случаях проблема исчезает после перезапуска двигателя, но иногда водителю приходится несколько раз глушить двигатель и снова включать зажигание.В ближайшее время всех автовладельцев известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. На всех автомобилях бесплатно заменят всю рулевую рейку целиком. Владельцы Chevrolet Camaro и Chevrolet Corvette могут самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта, и при необходимости записаться к дилеру на ремонт.В августе 2017 года Chevrolet отзывала по всему миру более 800 000 автомобилей из-за проблем с рулевым управлением. Тогда в группу риска попали большие внедорожники Chevrolet Silverado и GMC Sierra. Специалисты компании выяснили, что на небольшой скорости из-за падения напряжения электроусилитель руля может отключаться.
2019-06-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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