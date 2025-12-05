Водители Rivian EDV могут столкнуться с неожиданной проблемой безопасности – что делать

5 декабря 2025, 07:49
В России отзывают электрофургоны Rivian EDV из-за риска повреждения троса преднатяжителя
Электрические фургоны Rivian EDV, выпущенные с 2022 по 2025 год, попали под отзыв. Причина – возможное повреждение троса преднатяжителя ремня безопасности водителя. Проблема связана с неправильным использованием ремня. Производитель уже начал кампанию по устранению дефекта. Подробности – в нашем материале.
Электрические фургоны Rivian EDV, предназначенные для доставки, попали в центр масштабной сервисной кампании. Под отзыв попали автомобили, выпущенные с декабря 2021 года по ноябрь 2025 года. Причиной стала потенциальная неисправность системы безопасности – речь идет о преднатяжителя ремня безопасности водителя. Как сообщает autoevolution, проблема может возникнуть из-за неправильного использования ремня безопасности.
Суть дефекта заключается в том, что при определенных условиях эксплуатации трос преднатяжителя может привести к повреждению. В частности, если водитель регулярно садится на ремень, пристегнутый под ним, это приводит к износу и ослаблению элемента. Такой сценарий не только снижает эффективность системы безопасности, но и может привести к ее полному выходу из строя в экстремальный момент.
Производитель уже определил конкретную деталь, которая подлежит замене – это преднатяжитель с номером PT00049165-D, установленный на водительском сиденье. В Ривиан отмечают, что подобная ситуация не является массовой, однако для предотвращения возможных нарушений принято решение о добровольном отзыве всех автомобилей.
Владельцам электрофургонов Rivian EDV рекомендуется внимательно следить за состоянием безопасности и не допускать неправильного использования ремня. Компания планирует провести бесплатную замену дефектных компонентов в официальных сервисных центрах. Ожидается, что процедура не займет много времени и не потребует серьезных вмешательств в освещение автомобиля.
Отзыв затрагивает модели, произведенные в период с конца 2021 года по осень 2025 года. Rivian утверждает, что безопасность водителей и пассажиров остается приоритетом, поэтому любые потенциальные риски устраняются максимально оперативно. Владельцы получают уведомления с подробной инструкцией по дальнейшим действиям.
Стоит отметить, что подобные сервисные кампании – обычная практика для современных автопроизводителей, особенно когда речь идет о новых технологиях и сложном электронном обслуживании. Rivian EDV – один из самых лидирующих представителей сегмента электрических коммерческих автомобилей, а компания поддерживает высокий уровень доверия среди клиентов.
