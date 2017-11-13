13 ноября 2017, 11:25

В России отзывают Fiat Freemont и Dodge Journey

Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) объявил о проведении отзывной кампании 616 минивенов Fiat Freemont и 349 Dodge Journey. У автомобилей обнаружилась неисправность рулевого управления.
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В России отзывают Fiat Freemont и Dodge Journey FIAT Freemont, Dodge Journey

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Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) начал отзывную кампанию, под действие которой попадают почти 470 тысяч ...
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Как сообщает производитель, при сборке кабельная проводка рулевого колеса могла быть защемлена между задней пластмассовой накладкой руля и краем опоры устройства звукового сигнала. Это может привести к срабатыванию фронтальной подушки безопасности со стороны водителя.

Речь идет об автомобилях, проданных в нашей стране в период с июня 2013 года по март 2015-го. Специалисты бесплатно выполнят замену жгута рулевого колеса, а также установят дополнительную изоляцию. Все работы проведут бесплатно.

Ранее производитель начал отзывную кампанию, под действие которой попадают почти 470 тыс. седанов и кроссоверов. Автомобили сошли с конвейера в 2012-2013 годах. Специалисты выявили неисправность в системе подголовников, защищающих водителя и пассажиров от травмы шеи в результате ДТП. Выяснилось, что механизм, предотвращающий хлыстовую травму во время аварии, работает не во всех случаях. Причиной стала неполадка в работе специального электронного датчика.

Комплектации и технические характеристики

FIAT Freemont Lounge 2.4 ATDodge Journey R/T 3.6 AT
Год выпуска, с2013 2008
Год выпуска, по2014 2014
Кузовминивен минивэн
Мощность, л.с./ об/мин170 280
Привод передний
Городской цикл 15.9
Загородный цикл 8.5
Смешанный цикл9.9
Топливобензин бензин
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зачем же вводит люде в заблуждения что Dodge Journey только автомат в европе продаются дизель 140 лошадок ручная коробка и цена 23000 евро
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Александр
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По моему мнению автор статьи несёт много пурги, на моторе 2.7 - автомат тупит неимоверно, особенно на обгоне, а звучание мотора приятнее звучит 2.4,да и кушает он меньше чем 2.7,благо было что сравнивать, имел и тот и другой вариант машин.Еще одна особенность на которую я бы обратил внимание, кондиционер ...
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В России отзывают Fiat Freemont и Dodge Journey
{{material_121382}} Как сообщает производитель, при сборке кабельная проводка рулевого колеса могла быть защемлена между задней пластмассовой накладкой руля и краем опоры устройства звукового сигнала. Это может привести к срабатыванию фронтальной подушки безопасности со стороны водителя.Речь идет об автомобилях, проданных в нашей стране в период с июня 2013 года по март 2015-го. Специалисты бесплатно выполнят замену жгута рулевого колеса, а также установят дополнительную изоляцию. Все работы проведут бесплатно.Ранее производитель начал отзывную кампанию, под действие которой попадают почти 470 тыс. седанов и кроссоверов. Автомобили сошли с конвейера в 2012-2013 годах. Специалисты выявили неисправность в системе подголовников, защищающих водителя и пассажиров от травмы шеи в результате ДТП. Выяснилось, что механизм, предотвращающий хлыстовую травму во время аварии, работает не во всех случаях. Причиной стала неполадка в работе специального электронного датчика.
2017-11-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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