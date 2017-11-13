В России отзывают Fiat Freemont и Dodge Journey
Речь идет об автомобилях, проданных в нашей стране в период с июня 2013 года по март 2015-го. Специалисты бесплатно выполнят замену жгута рулевого колеса, а также установят дополнительную изоляцию. Все работы проведут бесплатно.
Ранее производитель начал отзывную кампанию, под действие которой попадают почти 470 тыс. седанов и кроссоверов. Автомобили сошли с конвейера в 2012-2013 годах. Специалисты выявили неисправность в системе подголовников, защищающих водителя и пассажиров от травмы шеи в результате ДТП. Выяснилось, что механизм, предотвращающий хлыстовую травму во время аварии, работает не во всех случаях. Причиной стала неполадка в работе специального электронного датчика.
Комплектации и технические характеристики
|FIAT Freemont Lounge 2.4 AT
|Dodge Journey R/T 3.6 AT
|Год выпуска, с
|2013
|2008
|Год выпуска, по
|2014
|2014
|Кузов
|минивен
|минивэн
|Мощность, л.с./ об/мин
|170
|280
|Привод
|передний
|Городской цикл
|15.9
|Загородный цикл
|8.5
|Смешанный цикл
|9.9
|Топливо
|бензин
|бензин
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