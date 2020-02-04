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4 февраля 2020, 09:13

В России отзывают Ford Transit

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Росстандарт сообщил о начале отзывной кампании в отношении автомобилей Ford Transit с типом кузова «бортовая платформа», собранных на заводе Ford Sollers в Елабуге. Причиной стала предупреждающая этикетка, которую должны были наклеить на задний откидной борт.
 
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Действие отзывной кампании распространяется только на Ford Transit в исполнении «бортовая платформа», собранные на заводе ООО «Форд Соллерс Елабуга» с 25 июня по 29 ноября 2019 года. В списке VIN-номеров, опубликованном на сайте Росстандарта, значится 125 автомобилей. Выяснилось, что при откидывании заднего борта задние фонари перекрываются более чем на 50%, но предупреждающая об этом наклейка отсутствует.

В ближайшее время уполномоченные сотрудники известят автовладельцев о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский центр для устранения недочета. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер со списком и запланировать визит к дилеру. На всех указанных выше автомобилях Ford Transit на задний борт установят недостающую предупреждающую наклейку. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для автовладельцев.

Ранее, в декабре 2017 года фургоны Ford Transit отзывали из-за возможного несоответствия ремня безопасности переднего пассажира. Тогда в сервис пригласили 13 129 автомобилей, проданных в период с 23 октября 2014 года по 5 июля 2017-го.

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Комментарии
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Отзывы по теме
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В России отзывают Ford Transit
 {{material_128377}}Действие отзывной кампании распространяется только на Ford Transit в исполнении «бортовая платформа», собранные на заводе ООО «Форд Соллерс Елабуга» с 25 июня по 29 ноября 2019 года. В списке VIN-номеров, опубликованном на сайте Росстандарта, значится 125 автомобилей. Выяснилось, что при откидывании заднего борта задние фонари перекрываются более чем на 50%, но предупреждающая об этом наклейка отсутствует.В ближайшее время уполномоченные сотрудники известят автовладельцев о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский центр для устранения недочета. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер со списком и запланировать визит к дилеру. На всех указанных выше автомобилях Ford Transit на задний борт установят недостающую предупреждающую наклейку. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для автовладельцев.Ранее, в декабре 2017 года фургоны Ford Transit отзывали из-за возможного несоответствия ремня безопасности переднего пассажира. Тогда в сервис пригласили 13 129 автомобилей, проданных в период с 23 октября 2014 года по 5 июля 2017-го.
2020-02-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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