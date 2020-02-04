4 февраля 2020, 09:13
В России отзывают Ford Transit
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Росстандарт сообщил о начале отзывной кампании в отношении автомобилей Ford Transit с типом кузова «бортовая платформа», собранных на заводе Ford Sollers в Елабуге. Причиной стала предупреждающая этикетка, которую должны были наклеить на задний откидной борт.
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В ближайшее время уполномоченные сотрудники известят автовладельцев о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский центр для устранения недочета. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер со списком и запланировать визит к дилеру. На всех указанных выше автомобилях Ford Transit на задний борт установят недостающую предупреждающую наклейку. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для автовладельцев.
Ранее, в декабре 2017 года фургоны Ford Transit отзывали из-за возможного несоответствия ремня безопасности переднего пассажира. Тогда в сервис пригласили 13 129 автомобилей, проданных в период с 23 октября 2014 года по 5 июля 2017-го.
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Комментарии пользователей
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