7 марта 2018, 18:24

В России отзывают Jeep Grand Cherokee и Chrysler 300

Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) объявил о начале сервисной кампании для внедорожников Jeep Grand Cherokee и седанов Chrysler 300. Причина – неисправность генератора, которая может вызвать короткое замыкание.
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В России отзывают Jeep Grand Cherokee и Chrysler 300 Jeep Grand Cherokee
Под действие отзыва подпадают автомобили Jeep Grand Cherokee и Chrysler 300, купленные в салонах дилеров с сентября 2010 по июль 2017 года. В общей сложности российское представительство FCA пригласит более 3 300 владельцев указанных моделей подъехать в дилерские сервисы на бесплатную диагностику.

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Специалисты FCA выяснили, что при определенных обстоятельствах в генераторе могут перегреваться неисправные диоды. Перегрев связан, в свою очередь, с работой электрогидравлического усилителя руля. В дальнейшем из-за недостаточной выработки электроэнергии аккумуляторы разряжаются, двигатель глохнет и больше не заводится. Кроме того, перегрев диодов генератора может привести к короткому замыканию.

Список VIN-номеров автомобилей, относящихся к группе риска опубликован на сайте Росстандарта. Автовладельцы могут самостоятельно, не дожидаясь звонка от дилера, сверить номера и при необходимости записаться на диагностику. Специалисты дилерской станции техобслуживания бесплатно проверят оборудование и заменят неисправный генератор.

В декабре 2017 года Jeep уже отзывал в нашей стране около 10 000 внедорожников Grand Cherokee, выпущенных в период с ноября 2011 года по сентябрь 2014 года. Тогда выявили дефект брызгозащитного кожуха тормозного усилителя, который мог пропускать влагу внутрь усилителя, вызывая коррозию. 
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Обсуждение на форуме (1)
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В России отзывают Jeep Grand Cherokee и Chrysler 300
Под действие отзыва подпадают автомобили Jeep Grand Cherokee и Chrysler 300, купленные в салонах дилеров с сентября 2010 по июль 2017 года. В общей сложности российское представительство FCA пригласит более 3 300 владельцев указанных моделей подъехать в дилерские сервисы на бесплатную диагностику.{{material_122086}}Специалисты FCA выяснили, что при определенных обстоятельствах в генераторе могут перегреваться неисправные диоды. Перегрев связан, в свою очередь, с работой электрогидравлического усилителя руля. В дальнейшем из-за недостаточной выработки электроэнергии аккумуляторы разряжаются, двигатель глохнет и больше не заводится. Кроме того, перегрев диодов генератора может привести к короткому замыканию.Список VIN-номеров автомобилей, относящихся к группе риска опубликован на сайте Росстандарта. Автовладельцы могут самостоятельно, не дожидаясь звонка от дилера, сверить номера и при необходимости записаться на диагностику. Специалисты дилерской станции техобслуживания бесплатно проверят оборудование и заменят неисправный генератор.В декабре 2017 года Jeep уже отзывал в нашей стране около 10 000 внедорожников Grand Cherokee, выпущенных в период с ноября 2011 года по сентябрь 2014 года. Тогда выявили дефект брызгозащитного кожуха тормозного усилителя, который мог пропускать влагу внутрь усилителя, вызывая коррозию. 
2018-03-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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