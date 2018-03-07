В России отзывают Jeep Grand Cherokee и Chrysler 300
Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) объявил о начале сервисной кампании для внедорожников Jeep Grand Cherokee и седанов Chrysler 300. Причина – неисправность генератора, которая может вызвать короткое замыкание.
Под действие отзыва подпадают автомобили Jeep Grand Cherokee и Chrysler 300, купленные в салонах дилеров с сентября 2010 по июль 2017 года. В общей сложности российское представительство FCA пригласит более 3 300 владельцев указанных моделей подъехать в дилерские сервисы на бесплатную диагностику.
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Список VIN-номеров автомобилей, относящихся к группе риска опубликован на сайте Росстандарта. Автовладельцы могут самостоятельно, не дожидаясь звонка от дилера, сверить номера и при необходимости записаться на диагностику. Специалисты дилерской станции техобслуживания бесплатно проверят оборудование и заменят неисправный генератор.
В декабре 2017 года Jeep уже отзывал в нашей стране около 10 000 внедорожников Grand Cherokee, выпущенных в период с ноября 2011 года по сентябрь 2014 года. Тогда выявили дефект брызгозащитного кожуха тормозного усилителя, который мог пропускать влагу внутрь усилителя, вызывая коррозию.
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Отзывы по теме
| Кому: Александр Странно что только после кочки вы такое наблюдаете. Вообще причин здесь может быть масса, от неровности кузова (неправильная геометрия) , до балансировки колес и неисправности рулевых тяг. Но больше похоже все-таки на проблемы с подвеской. Не знаю кто что там у вас смотрел, что ничего ...
Да все просто, через решетку обычной головкой окручиваешь фиксатор на капоте и все!
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