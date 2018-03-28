В России отзывают Jeep Wrangler
Российский офис альянса Fiat Chrysler (FCA) объявил о начале сервисной кампании в отношении внедорожников Jeep Wrangler. Из-за дефекта подушек безопасности на сервис отправят 520 автомобилей.
|Jeep Wrangler 3.6 МТ 4х4
|3.6 л, 285 л.с
|Механическая 6-ступенчатая
|4237 x 1875 x 1868 мм
|полный
|АИ-95, 12.4 л на 100 км
|Все характеристики
Поэтому в ближайшее время всех владельцев указанных выше автомобилей оповестят о начале отзывной кампании и пригласят приехать на дилерскую станцию для диагностики. Сотрудники сервиса внимательно осмотрят автомобиль и в случае необходимости бесплатно заменят подушку безопасности на исправную. При желании владельцы Jeep Wrangler могут самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованном на сайте Росстандарта.
В начале марта компания Jeep объявила отзывную кампанию для внедорожников Jeep Grand Cherokee и седанов Chrysler 300 в связи с дефектом генератора, который мог вызвать короткое замыкание. Тогда на сервис отправили более 3 300 автомобилей.
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Мужики, да что внём хорошего.Обыкновенный наш УАЗИК.Да затакие деньги я себе 4 Патриота куплю и буду ездить и на охоту и на рыбалку пяный вдымаря не разбирая дорог. Неподумайте мужики что я жадный нет, но должна быть логика и здравый смысыл. На охоту и рыбалку мне и 469го хватает за глаза а ...
НЕ последний.. Дефендер еще жив, курилка"
Правильно вам сказали. классные ребята там. причем один диагност сам ездит только на джипах. Прямо влюблен в эту марку. Езжайте туда смело, не прогадаете.
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