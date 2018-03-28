28 марта 2018, 18:26

В России отзывают Jeep Wrangler

Российский офис альянса Fiat Chrysler (FCA) объявил о начале сервисной кампании в отношении внедорожников Jeep Wrangler. Из-за дефекта подушек безопасности на сервис отправят 520 автомобилей.
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Jeep Wrangler 3.6 МТ 4х4
3.6 л, 285 л.с
Механическая 6-ступенчатая
4237 x 1875 x 1868 мм
полный
АИ-95, 12.4 л на 100 км
Все характеристики
Отзыв затрагивает автомобили, выпущенные в 2009 – 2014 годах. Специалисты компании опасаются, что неблагоприятные условия эксплуатации автомобилей в России могут привести к проблемам с подушками безопасности. В частности, из-за повышенной влажности и резких перепадов температур газогенератор пиропатрона может выйти из строя. 

Поэтому в ближайшее время всех владельцев указанных выше автомобилей оповестят о начале отзывной кампании и пригласят приехать на дилерскую станцию для диагностики. Сотрудники сервиса внимательно осмотрят автомобиль и в случае необходимости бесплатно заменят подушку безопасности на исправную. При желании владельцы Jeep Wrangler могут самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованном на сайте Росстандарта. 

В начале марта компания Jeep объявила отзывную кампанию для внедорожников Jeep Grand Cherokee и седанов Chrysler 300 в связи с дефектом генератора, который мог вызвать короткое замыкание. Тогда на сервис отправили более 3 300 автомобилей.
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Отзывы по теме
Форум Jeep Wrangler 4-d
Мужики, да что внём хорошего.Обыкновенный наш УАЗИК.Да затакие деньги я себе 4 Патриота куплю и буду ездить и на охоту и на рыбалку пяный вдымаря не разбирая дорог. Неподумайте мужики что я жадный нет, но должна быть логика и здравый смысыл. На охоту и рыбалку мне и 469го хватает за глаза а ...
Иваныч
Тест Jeep Wrangler: Взрослая игрушка
НЕ последний.. Дефендер еще жив, курилка"
Saimaa
Посоветуйте хорошие автосервисы
Правильно вам сказали. классные ребята там. причем один диагност сам ездит только на джипах. Прямо влюблен в эту марку. Езжайте туда смело, не прогадаете.
yuri.antonov
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В России отзывают Jeep Wrangler
{{params_58365}}Отзыв затрагивает автомобили, выпущенные в 2009 – 2014 годах. Специалисты компании опасаются, что неблагоприятные условия эксплуатации автомобилей в России могут привести к проблемам с подушками безопасности. В частности, из-за повышенной влажности и резких перепадов температур газогенератор пиропатрона может выйти из строя. Поэтому в ближайшее время всех владельцев указанных выше автомобилей оповестят о начале отзывной кампании и пригласят приехать на дилерскую станцию для диагностики. Сотрудники сервиса внимательно осмотрят автомобиль и в случае необходимости бесплатно заменят подушку безопасности на исправную. При желании владельцы Jeep Wrangler могут самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованном на сайте Росстандарта. В начале марта компания Jeep объявила отзывную кампанию для внедорожников Jeep Grand Cherokee и седанов Chrysler 300 в связи с дефектом генератора, который мог вызвать короткое замыкание. Тогда на сервис отправили более 3 300 автомобилей.
2018-03-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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