В России отзывают Jeep Wrangler
Российский офис Fiat Chrysler Automobiles (FCA) расширил список автомобилей, которые затрагивает сервисная кампания, объявленная в среду, 20 июня. Вслед за кроссоверами Fiat Freemont специалисты заподозрили дефектное программное обеспечение у Jeep Wrangler.
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К счастью, под действие сервисной кампании подпадают всего 14 внедорожников Jeep Wrangler, проданных в России с октября 2017 года. В ближайшее время всех владельцев указанных авто уведомят по телефону или электронной почте о необходимости подъехать на дилерский сервис. Мастера СТО проведут диагностику и при необходимости бесплатно обновят ПО электронного блока управления двигателя. Кроме того, можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта.
В конце мая Jeep объявил об отзыве в США почти 50 тысяч внедорожников Cherokee 2018 модельного года, оснащенных с 2,4-литровым двигателем MultiAir. Причиной стала возможная утечка топлива и, как следствие, риск возгорания.
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