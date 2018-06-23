23 июня 2018, 09:49

В России отзывают Jeep Wrangler

Российский офис Fiat Chrysler Automobiles (FCA) расширил список автомобилей, которые затрагивает сервисная кампания, объявленная в среду, 20 июня. Вслед за кроссоверами Fiat Freemont специалисты заподозрили дефектное программное обеспечение у Jeep Wrangler.
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Альянс FCA (Fiat Chrysler Automobiles) объявил о начале масштабной отзывной кампании, затрагивающей внедорожники ...
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Напомним, отзыв 246 кроссоверов Freemont был связан с тем, что при определенных обстоятельствах существует небольшая вероятность короткого замыкания и повреждения шины, через которую данные передаются от системы круиз-контроля к блоку управления двигателя. Опасность ситуации заключается в том, что сбой в программном обеспечении может привести к нарушениям в работе мотора.

К счастью, под действие сервисной кампании подпадают всего 14 внедорожников Jeep Wrangler, проданных в России с октября 2017 года. В ближайшее время всех владельцев указанных авто уведомят по телефону или электронной почте о необходимости подъехать на дилерский сервис. Мастера СТО проведут диагностику и при необходимости бесплатно обновят ПО электронного блока управления двигателя. Кроме того, можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта.

В конце мая Jeep объявил об отзыве в США почти 50 тысяч внедорожников Cherokee 2018 модельного года, оснащенных с 2,4-литровым двигателем MultiAir. Причиной стала возможная утечка топлива и, как следствие, риск возгорания.
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Отзывы по теме
Форум Jeep Wrangler 4-d
Мужики, да что внём хорошего.Обыкновенный наш УАЗИК.Да затакие деньги я себе 4 Патриота куплю и буду ездить и на охоту и на рыбалку пяный вдымаря не разбирая дорог. Неподумайте мужики что я жадный нет, но должна быть логика и здравый смысыл. На охоту и рыбалку мне и 469го хватает за глаза а ...
Иваныч
Тест Jeep Wrangler: Взрослая игрушка
НЕ последний.. Дефендер еще жив, курилка"
Saimaa
Помогите с поиском запчастей
Кто нибудь менял педаль газа на GREAT WALL PERI.Подскажите от чего подходит.Оригинал найти не вожможно.
Сергей Полянцев
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В России отзывают Jeep Wrangler
{{material_123384}}Напомним, отзыв 246 кроссоверов Freemont был связан с тем, что при определенных обстоятельствах существует небольшая вероятность короткого замыкания и повреждения шины, через которую данные передаются от системы круиз-контроля к блоку управления двигателя. Опасность ситуации заключается в том, что сбой в программном обеспечении может привести к нарушениям в работе мотора.К счастью, под действие сервисной кампании подпадают всего 14 внедорожников Jeep Wrangler, проданных в России с октября 2017 года. В ближайшее время всех владельцев указанных авто уведомят по телефону или электронной почте о необходимости подъехать на дилерский сервис. Мастера СТО проведут диагностику и при необходимости бесплатно обновят ПО электронного блока управления двигателя. Кроме того, можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта.В конце мая Jeep объявил об отзыве в США почти 50 тысяч внедорожников Cherokee 2018 модельного года, оснащенных с 2,4-литровым двигателем MultiAir. Причиной стала возможная утечка топлива и, как следствие, риск возгорания.
2018-06-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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