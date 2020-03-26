26 марта 2020, 18:31
В России отзывают кроссоверы Audi с дефектными сидениями
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Фото: Audi
Российских владельцев Audi Q7 и Q8 в ближайшее время пригласят в дилерские сервис-центры в рамках добровольной отзывной кампании. Причиной стали трещины в раме переднего сидения.
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В ближайшее время всех автовладельцев известят о начале отзывной кампании и пригласят в дилерский сервис на диагностику и ремонт. При желании можно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта или воспользоваться там же интерактивным поиском. На кроссоверах Audi Q7 и Q8 проверят спинку водительского сидения и по необходимости заменят раму. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для автовладельцев.
В ноябре 2019 года в сервис пригласили владельцев 9,5 тыс. кроссоверов Audi Q5, проданных с 2017 по 2019 годы. Данная отзывная кампания стала продолжением акции, объявленной тремя месяцами ранее. Причина заключалась в недостаточно прочно закрепленной накладке на задней колесной арке.
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Комментарии пользователей
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Лично я тоже во многом так считаю... Просто при покупке следовал идеи о возможном просмотре разных автомагазинов и их характеристиках.
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