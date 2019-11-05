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5 ноября 2019, 17:32

В России отзывают кроссоверы BMW

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Фото: Автотор
Российский офис BMW объявил об отзыве новых кроссоверов Х3 и Х4, проданных за последний месяц. Причина более чем серьезная – неправильное крепление поворотных опор.
В России отзывают кроссоверы BMW

Фото: BMW

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Дефектные поворотные опоры заподозрили у 36 кроссоверов BMW Х3 и BMW Х4, проданных в России, начиная с октября 2019 года. Список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. Неправильное крепление поворотных опор может привести к серьезной поломке подвески.

В ближайшее время владельцев потенциально опасных кроссоверов известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику. При необходимости мастера заменят дефектные поворотные опоры. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для автовладельцев.

На прошлой неделе стало известно о добровольном отзыве в России 20-летних автомобилей BMW 3-Series (Е46) и 5-Series (Е39). Причиной стали печально известные подушки безопасности Takata, которые могут стать причиной серьезных ранений или даже гибели водителя и пассажиров. В сервис пригласили свыше 4 000 автомобилей.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW X3
Цитата:| Кому: иван Ну тут еще может быть вариант, что автомобиль уже был в аварии. Этих подушек там уже и не было, а перед утратил свою жесткость еще при первой аварии. А то что она помята была вхлам, смотря какая авария. Есть машины намного хуже выдерживающие аварии. Их еще называют капсулой смерти ...
Леха0594
Отзывная кампания BMW — 328 автомобилей подлежат ремонту
Сейчас, что не новость, так новость об отзыве по причине брака...Ну ёлы палы!
AlekseiE
Тест-драйв BMW X4: второй боезаряд
Странно, что X4 встречается так редко. Для города он гораздо больше подходит, масштабная копия X6, только более компактный, экономичный и дешевый.
Павел
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В России отзывают кроссоверы BMW
{{material_128001}}Дефектные поворотные опоры заподозрили у 36 кроссоверов BMW Х3 и BMW Х4, проданных в России, начиная с октября 2019 года. Список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. Неправильное крепление поворотных опор может привести к серьезной поломке подвески.В ближайшее время владельцев потенциально опасных кроссоверов известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику. При необходимости мастера заменят дефектные поворотные опоры. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для автовладельцев.На прошлой неделе стало известно о добровольном отзыве в России 20-летних автомобилей BMW 3-Series (Е46) и 5-Series (Е39). Причиной стали печально известные подушки безопасности Takata, которые могут стать причиной серьезных ранений или даже гибели водителя и пассажиров. В сервис пригласили свыше 4 000 автомобилей.
2019-11-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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