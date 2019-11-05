5 ноября 2019, 17:32
В России отзывают кроссоверы BMW
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Фото: Автотор
Российский офис BMW объявил об отзыве новых кроссоверов Х3 и Х4, проданных за последний месяц. Причина более чем серьезная – неправильное крепление поворотных опор.
Фото: BMW
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Российский офис BMW объявил об отзыве автомобилей BMW 3-Series (Е46) и 5-Series (Е39). Причиной вновь стали ...Читать далее
В ближайшее время владельцев потенциально опасных кроссоверов известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику. При необходимости мастера заменят дефектные поворотные опоры. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для автовладельцев.
На прошлой неделе стало известно о добровольном отзыве в России 20-летних автомобилей BMW 3-Series (Е46) и 5-Series (Е39). Причиной стали печально известные подушки безопасности Takata, которые могут стать причиной серьезных ранений или даже гибели водителя и пассажиров. В сервис пригласили свыше 4 000 автомобилей.
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Цитата:| Кому: иван Ну тут еще может быть вариант, что автомобиль уже был в аварии. Этих подушек там уже и не было, а перед утратил свою жесткость еще при первой аварии. А то что она помята была вхлам, смотря какая авария. Есть машины намного хуже выдерживающие аварии. Их еще называют капсулой смерти ...
Сейчас, что не новость, так новость об отзыве по причине брака...Ну ёлы палы!
Странно, что X4 встречается так редко. Для города он гораздо больше подходит, масштабная копия X6, только более компактный, экономичный и дешевый.
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