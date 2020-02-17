17 февраля 2020, 15:29
В России отзывают кроссоверы Cadillac
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Фото: Cadillac
Российский офис General Motors объявил о начале отзывной кампании в отношении кроссоверов Cadillac XT5. Причиной стали установленные с нарушением блоки системы ЭРА-ГЛОНАСС.
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В ближайшее время уполномоченные сотрудники начнут извещать владельцев Cadillac XT5 о начале отзывной кампании и приглашать их в дилерский сервис на ремонт. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего кроссовера со списком, опубликованным на сайте Росстандарта или проверить по базе отзывных кампаний на портале auto.ru. Всего отзыву подлежит 321 автомобиль.
На всех кроссоверах специалисты дилерской станции заменят кронштейн и крепеж громкоговорителя системы ЭРА-ГЛОНАСС. Все работы в рамках отзывной кампании проведут бесплатно для автовладельцев.
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Отзывы по теме
Как почитаешь обзор такого чуда американской техники, сразу хочется найти завалявшиеся где-нибудь три миллиона и срочно бежать в салон - приобретать. Столько всяких приятных опций в одном автомобиле! И почему его никто не покупает?
Почему то не любят у нас Кадиллаки, а зря на мой взгляд. XT5 более чем достойный автомобиль. Удобный, роскошный, экономичный для своих габаритов и табуна под капотом. Единственное, что расстраивает - это цена и сумма транспортного налога
Цитата:| Кому: NikitaBur А я уже счастливый обладатель авто данной марки. Просто салон Кадиллак Фаворит помог мне определиться с выбором и после тест-драйва я окончательно принял решение. На Эскалейде ездить одно удовольствие, так что и вас советую его взять!
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