2 апреля 2018, 12:00
В России отзывают кроссоверы Infiniti
Новая сервисная кампания затрагивает более 400 кроссоверов Infiniti Q30 и QX30. Выявлено, что дефект в конструкции рулевой колонки может повлиять на работоспособность водительской подушки безопасности.
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В ближайшее время всех владельцев указанных автомобилей известят о начале отзывной кампании по телефону или электронной почте. Их пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику. Специалисты осмотрят автомобиль и при необходимости отремонтируют рулевую колонку. Все работы для клиентов проводятся абсолютно бесплатно. Также автовладельцы могут самостоятельно, не дожидаясь звонка от дилера, сверить VIN-номер своего авто со списком, опубликованным на сайте Росстандарта.
В декабре 2017 года в России отзывали 130 седанов Q50 и купе Q60 в связи с ошибкой программного обеспечения блока управления двигателем. Программный сбой препятствовал сообщениям о неисправности коробки передач, а также не позволял диагностировать ее на сервисе при помощи специального оборудования.
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