2 апреля 2018, 12:00

В России отзывают кроссоверы Infiniti

Новая сервисная кампания затрагивает более 400 кроссоверов Infiniti Q30 и QX30. Выявлено, что дефект в конструкции рулевой колонки может повлиять на работоспособность водительской подушки безопасности.
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Компания «Ниссан Мэнуфакчуринг Рус» отзовет в России 447 автомобилей Infiniti Q30 и QX30, выпущенные вплоть до 19 июля 2017 года. Все кроссоверы имеют одну конструктивную особенность – в рулевой колонке нет иного соединения с «массой» кроме спирального кабеля. При его повреждении загорается индикатор неисправности подушки безопаcности. Если проблему не устранить своевременно, накопившийся статический заряд может пробить сеть и вызвать несанкционированное срабатывание водительской подушки.

В ближайшее время всех владельцев указанных автомобилей известят о начале отзывной кампании по телефону или электронной почте. Их пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику. Специалисты осмотрят автомобиль и при необходимости отремонтируют рулевую колонку. Все работы для клиентов проводятся абсолютно бесплатно. Также автовладельцы могут самостоятельно, не дожидаясь звонка от дилера, сверить VIN-номер своего авто со списком, опубликованным на сайте Росстандарта. 

В декабре 2017 года в России отзывали 130 седанов Q50 и купе Q60 в связи с ошибкой программного обеспечения блока управления двигателем. Программный сбой препятствовал сообщениям о неисправности коробки передач, а также не позволял диагностировать ее на сервисе при помощи специального оборудования.

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Отзывы по теме
Форум Infiniti QX56
| Кому: Aybek В сервис центр обращайтесь, там вам все это настроят. Если нет сервис центров рядом, ищите тогда возможность подключения к бортовому компьютеру по шнуру. По другому вы эти вопросы никак не решите. Если с датчиком бокового интервала и датчиком температуры ошибки и их возможно починить, ...
Асламбек
Форум Infiniti FX35
| Кому: Евгений Якимов Поддержу вас. Сестра двоюродная со своим ухажером купила данную машину б.у. в кредит (я против такого, денег у людей нет, зато взяли кредит и с помощью родственников отдают его) . Работа ее связана с постоянными разъездами между городами, ухажер в качестве водителя. Фирма оплачивает ...
Михаил
Форум Infiniti QX80
Дилеров финика вообще мало в москве, поэтому выбирать особо не приходится. Бывал в дженсере, в у-сервисе, были проблемы с дозвоном до дилерских, с затягиванием сроков простых ТО. Сейчас начал обслуживать машину в асц, первое ТО прошло без нареканий, посмотрим как дальше будет
Иван
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В России отзывают кроссоверы Infiniti
{{material_122131}}Компания «Ниссан Мэнуфакчуринг Рус» отзовет в России 447 автомобилей Infiniti Q30 и QX30, выпущенные вплоть до 19 июля 2017 года. Все кроссоверы имеют одну конструктивную особенность – в рулевой колонке нет иного соединения с «массой» кроме спирального кабеля. При его повреждении загорается индикатор неисправности подушки безопаcности. Если проблему не устранить своевременно, накопившийся статический заряд может пробить сеть и вызвать несанкционированное срабатывание водительской подушки.В ближайшее время всех владельцев указанных автомобилей известят о начале отзывной кампании по телефону или электронной почте. Их пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику. Специалисты осмотрят автомобиль и при необходимости отремонтируют рулевую колонку. Все работы для клиентов проводятся абсолютно бесплатно. Также автовладельцы могут самостоятельно, не дожидаясь звонка от дилера, сверить VIN-номер своего авто со списком, опубликованным на сайте Росстандарта. В декабре 2017 года в России отзывали 130 седанов Q50 и купе Q60 в связи с ошибкой программного обеспечения блока управления двигателем. Программный сбой препятствовал сообщениям о неисправности коробки передач, а также не позволял диагностировать ее на сервисе при помощи специального оборудования.
2018-04-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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