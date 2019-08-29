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29 августа 2019, 16:15

В России отзывают кроссоверы Mazda CX-5

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Российский офис Mazda объявил о начале отзывной кампании в отношении кроссоверов Mazda CX-5. Причина – сбой в программном обеспечении блока управления оборудованием кузова (F-BCM).
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Российский офис Mazda объявил о начале отзывной кампании в отношении автомобилей Mazda3. Причиной стала неисправность ...
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Под действие отзывной кампании в России попадают 92 кроссовера Mazda CX-5, проданные в период с декабря 2014 года по январь 2016 года. Полный список VIN-номеров опубликован на сайте Росстадарта. Как говорится в официальном сообщении, система сигнала аварийной остановки (ESS) и система предотвращения вторичного столкновения (SCR), которые предназначены для активации сигнала предупреждения об опасности при определенных событиях, таких как внезапное экстренное торможение или авария при столкновении, могут оповещать о предупреждении с ненадлежащей частотой мигания сигнала.

В ближайшее время всех владельцев указанных выше автомобилей известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. Кроме того, при желании можно самостоятельно, не дожидаясь звонка, обратиться в ближайший дилерский центр и записаться на ремонт. На всех кроссоверах специалисты СТО перепрограммируют передний блок управления оборудованием кузова (F-BCM). Все работы в рамках отзывной акции проведут бесплатно для владельцев.

В мае 2019 года в сервис приглашали 1 678 автомобилей Mazda3 из-за проблем со стеклоочистителями. Тогда причина неисправности крылась в дефектном реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла, которое входило в состав переднего блока управления оборудованием кузова (F-BCM).


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mazda 3 sedan
Тройка мазда конечно хорошая машина, но вот что касается шумоизоляции то меня не очень устраивает, купил, покатался и сказал что так ездить не могу, пришлось шумовать тачку.
alex778899
Японские автомобили, с которыми владельцы не спешат расставаться
Х Трейл гниет как консервная банка
Александр
Угнал «Мазду», но спрятаться не успел
Нужно устанавливать радиопоисковую систему Трэкер (бывший Лоджек) и проблем не будет у товарища 2 раза угоняли МАзду 6 и оба раза возвращали благодаря Трэкеру
Илья
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В России отзывают кроссоверы Mazda CX-5
{{material_126614}}Под действие отзывной кампании в России попадают 92 кроссовера Mazda CX-5, проданные в период с декабря 2014 года по январь 2016 года. Полный список VIN-номеров опубликован на сайте Росстадарта. Как говорится в официальном сообщении, система сигнала аварийной остановки (ESS) и система предотвращения вторичного столкновения (SCR), которые предназначены для активации сигнала предупреждения об опасности при определенных событиях, таких как внезапное экстренное торможение или авария при столкновении, могут оповещать о предупреждении с ненадлежащей частотой мигания сигнала.В ближайшее время всех владельцев указанных выше автомобилей известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. Кроме того, при желании можно самостоятельно, не дожидаясь звонка, обратиться в ближайший дилерский центр и записаться на ремонт. На всех кроссоверах специалисты СТО перепрограммируют передний блок управления оборудованием кузова (F-BCM). Все работы в рамках отзывной акции проведут бесплатно для владельцев.В мае 2019 года в сервис приглашали 1 678 автомобилей Mazda3 из-за проблем со стеклоочистителями. Тогда причина неисправности крылась в дефектном реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла, которое входило в состав переднего блока управления оборудованием кузова (F-BCM).
2019-08-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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