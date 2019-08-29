29 августа 2019, 16:15
В России отзывают кроссоверы Mazda CX-5
- 93
- 0
Российский офис Mazda объявил о начале отзывной кампании в отношении кроссоверов Mazda CX-5. Причина – сбой в программном обеспечении блока управления оборудованием кузова (F-BCM).
Ранее мы писали
Российский офис Mazda объявил о начале отзывной кампании в отношении автомобилей Mazda3. Причиной стала неисправность ...Читать далее
В ближайшее время всех владельцев указанных выше автомобилей известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. Кроме того, при желании можно самостоятельно, не дожидаясь звонка, обратиться в ближайший дилерский центр и записаться на ремонт. На всех кроссоверах специалисты СТО перепрограммируют передний блок управления оборудованием кузова (F-BCM). Все работы в рамках отзывной акции проведут бесплатно для владельцев.
В мае 2019 года в сервис приглашали 1 678 автомобилей Mazda3 из-за проблем со стеклоочистителями. Тогда причина неисправности крылась в дефектном реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла, которое входило в состав переднего блока управления оборудованием кузова (F-BCM).
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв новой Mazda3: не родись красивой…
07.08.2019, 19:45
Тест-драйв обновленного Mazda CX-9: небесное притяжение
27.03.2019, 00:45
Тест-драйв Mazda CX-9: дорожный уполномоченный
26.10.2017, 08:35
Тест-драйв Mazda CX-5: бессовестно красивый
16.07.2017, 23:52
Выписываем круги на пока что недоступной Mazda MX-5
17.08.2016, 06:10
Тест-драйв Mazda3 1.5 Skyactiv-G: выходя из тени…
19.01.2016, 20:45
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв новой Mazda3: не родись красивой…
07.08.2019, 19:45
Тест-драйв обновленного Mazda CX-9: небесное притяжение
27.03.2019, 00:45
Тест-драйв Mazda CX-9: дорожный уполномоченный
26.10.2017, 08:35
Тест-драйв Mazda CX-5: бессовестно красивый
16.07.2017, 23:52
Выписываем круги на пока что недоступной Mazda MX-5
17.08.2016, 06:10
Тест-драйв Mazda3 1.5 Skyactiv-G: выходя из тени…
19.01.2016, 20:45
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Тройка мазда конечно хорошая машина, но вот что касается шумоизоляции то меня не очень устраивает, купил, покатался и сказал что так ездить не могу, пришлось шумовать тачку.
Х Трейл гниет как консервная банка
Нужно устанавливать радиопоисковую систему Трэкер (бывший Лоджек) и проблем не будет у товарища 2 раза угоняли МАзду 6 и оба раза возвращали благодаря Трэкеру
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве