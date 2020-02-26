26 февраля 2020, 15:59
В России отзывают кроссоверы Subaru
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Фото: Subaru
Российский офис Subaru объявил о начале отзывной кампании в отношении автомобилей Subaru XV. Причиной стали дефектные ремни безопасности, которые могут не обеспечить при ДТП необходимый уровень защиты.
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Российский офис Subaru объявил о начале отзывной кампании в отношении кроссоверов Forester. Причиной стал ...Читать далее
В ближайшее время уполномоченные сотрудники начнут извещать владельцев о начале отзывной кампании и приглашать их подъехать в дилерский центра на диагностику и ремонт. Специалисты сервиса заменят в ремнях безопасности задних сидений детали, предназначенные для устранения проблемы. Все работы проведут бесплатно для автовладельцев.
Неделю назад Subaru объявила об отзыве в России 616 кроссоверов Forester, проданных в 2018 – 2019 годах. Причиной стала неисправность клапана системы вентиляции картера, который управляет потоком отвода картерных газов. Моторное масло может попадать в камеру сгорания. В результате, автомобиль начинает чадить черным дымом, а водитель ощущает падение мощности.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Думаю, что наши люди, просто еще, не привыкли к таким коробкам передач CVT все из-за сложности конструкции, за-то есть очевидные плюсы, такой коробки. Если следить за ней, то и прослужит она долго и надежно.
Тормозные шланги в замене очень просты, поэтому много времени на бесплатное устранение этой неполадки у офдилера это не займет. Субару как всегда заботятся об имидже, и не укрывают от нас даже такие мелочи. За это и любим их.
Тут отзывают громко сказано. Призывают навестить дилеров. Скорее, так будет верно. Приехать и прошить блок управления двигателем. Делов по времени вообще ерунда, думаю даже у самого занятого человека найдется час-полтора, дабы это сделать. Зато владельцам субару с такой чрезмерной осторожностью марки ...
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