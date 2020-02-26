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26 февраля 2020, 15:59

В России отзывают кроссоверы Subaru

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Фото: Subaru
Российский офис Subaru объявил о начале отзывной кампании в отношении автомобилей Subaru XV. Причиной стали дефектные ремни безопасности, которые могут не обеспечить при ДТП необходимый уровень защиты.
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Российский офис Subaru объявил о начале отзывной кампании в отношении кроссоверов Forester. Причиной стал ...
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К счастью, отзыв носит локальный характер и затрагивает в России всего 32 автомобиля Subaru XV, реализованные с 2019 года по настоящее время. Полный список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. Причиной неисправности ремня безопасности стала пружинная защёлка, установленная в механизме ремня под неправильным углом. Такое состояние может приводить к изгибу защёлки, и мешать вращению маховика. Когда маховик не работает должным образом, ухудшается чувствительность датчика ленты ремня. Это может негативно сказаться на срабатывании блокировки ремня безопасности.

В ближайшее время уполномоченные сотрудники начнут извещать владельцев о начале отзывной кампании и приглашать их подъехать в дилерский центра на диагностику и ремонт. Специалисты сервиса заменят в ремнях безопасности задних сидений детали, предназначенные для устранения проблемы. Все работы проведут бесплатно для автовладельцев.

Неделю назад Subaru объявила об отзыве в России 616 кроссоверов Forester, проданных в 2018 – 2019 годах. Причиной стала неисправность клапана системы вентиляции картера, который управляет потоком отвода картерных газов. Моторное масло может попадать в камеру сгорания. В результате, автомобиль начинает чадить черным дымом, а водитель ощущает падение мощности.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Subaru XV
Думаю, что наши люди, просто еще, не привыкли к таким коробкам передач CVT все из-за сложности конструкции, за-то есть очевидные плюсы, такой коробки. Если следить за ней, то и прослужит она долго и надежно.
Abrus
В России отзывают более 1 000 автомобилей Subaru
Тормозные шланги в замене очень просты, поэтому много времени на бесплатное устранение этой неполадки у офдилера это не займет. Субару как всегда заботятся об имидже, и не укрывают от нас даже такие мелочи. За это и любим их.
Денис Селезнёв
В России отзывают почти 7 500 автомобилей Subaru
Тут отзывают громко сказано. Призывают навестить дилеров. Скорее, так будет верно. Приехать и прошить блок управления двигателем. Делов по времени вообще ерунда, думаю даже у самого занятого человека найдется час-полтора, дабы это сделать. Зато владельцам субару с такой чрезмерной осторожностью марки ...
Ваня
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В России отзывают кроссоверы Subaru
{{material_129022}}К счастью, отзыв носит локальный характер и затрагивает в России всего 32 автомобиля Subaru XV, реализованные с 2019 года по настоящее время. Полный список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. Причиной неисправности ремня безопасности стала пружинная защёлка, установленная в механизме ремня под неправильным углом. Такое состояние может приводить к изгибу защёлки, и мешать вращению маховика. Когда маховик не работает должным образом, ухудшается чувствительность датчика ленты ремня. Это может негативно сказаться на срабатывании блокировки ремня безопасности.В ближайшее время уполномоченные сотрудники начнут извещать владельцев о начале отзывной кампании и приглашать их подъехать в дилерский центра на диагностику и ремонт. Специалисты сервиса заменят в ремнях безопасности задних сидений детали, предназначенные для устранения проблемы. Все работы проведут бесплатно для автовладельцев.Неделю назад Subaru объявила об отзыве в России 616 кроссоверов Forester, проданных в 2018 – 2019 годах. Причиной стала неисправность клапана системы вентиляции картера, который управляет потоком отвода картерных газов. Моторное масло может попадать в камеру сгорания. В результате, автомобиль начинает чадить черным дымом, а водитель ощущает падение мощности.
2020-02-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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