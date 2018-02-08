В России отзывают Mazda 6 из-за проблем с тормозами
Российское представительство компании Mazda объявило об отзыве 1 758 седанов Mazda 6 в связи с возможным дефектом тормозного суппорта. Сервисная кампания касается только автомобилей, проданных в России с 2012 года по сентябрь 2015 года.
В ближайшее время Mazda пригласит владельцев всех автомобилей из группы риска подъехать на станцию к своему дилеру. Специалисты СТО осмотрят автомобиль и бесплатно заменят защитные чехлы суппортов, а при необходимости установят новый узел тормозного суппорта взамен поврежденного коррозией. Владельцы Mazda 6 могут самостоятельно проверить VIN-номер на сайте Росстандарта и прибыть к дилеру на бесплатную диагностику.
Предыдущая крупная отзывная кампания японского автопроизводителя прошла летом 2017 года. Тогда в дилерские сервисы отправились 4,5 тысячи минивенов Mazda 5. Причиной стал возможный дефект подушек безопасности.
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