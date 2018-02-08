8 февраля 2018, 13:34

В России отзывают Mazda 6 из-за проблем с тормозами

Российское представительство компании Mazda объявило об отзыве 1 758 седанов Mazda 6 в связи с возможным дефектом тормозного суппорта. Сервисная кампания касается только автомобилей, проданных в России с 2012 года по сентябрь 2015 года.
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Mazda 6
Выпускается с 1987 г.
Новый от 1 224 000 до 1 699 600 Р
Отзывов: 11
Как сообщается на сайте Росстандарта, отзывная кампания затрагивает автомобили с механическим тросовым приводом стояночного тормоза. Проблема связана с недостаточной герметичностью защитных чехлов на задних тормозных суппортах, особенно в сильные морозы. Если на суппорты попадет вода, вал привода начнет ржаветь. Эффективность задних тормозов и «ручника» снизится. 

В ближайшее время Mazda пригласит владельцев всех автомобилей из группы риска подъехать на станцию к своему дилеру. Специалисты СТО осмотрят автомобиль и бесплатно заменят защитные чехлы суппортов, а при необходимости установят новый узел тормозного суппорта взамен поврежденного коррозией. Владельцы Mazda 6 могут самостоятельно проверить VIN-номер на сайте Росстандарта и прибыть к дилеру на бесплатную диагностику.

Предыдущая крупная отзывная кампания японского автопроизводителя прошла летом 2017 года. Тогда в дилерские сервисы отправились 4,5 тысячи минивенов Mazda 5. Причиной стал возможный дефект подушек безопасности.
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В России отзывают Mazda 6 из-за проблем с тормозами
{{model_776}}Как сообщается на сайте Росстандарта, отзывная кампания затрагивает автомобили с механическим тросовым приводом стояночного тормоза. Проблема связана с недостаточной герметичностью защитных чехлов на задних тормозных суппортах, особенно в сильные морозы. Если на суппорты попадет вода, вал привода начнет ржаветь. Эффективность задних тормозов и «ручника» снизится. В ближайшее время Mazda пригласит владельцев всех автомобилей из группы риска подъехать на станцию к своему дилеру. Специалисты СТО осмотрят автомобиль и бесплатно заменят защитные чехлы суппортов, а при необходимости установят новый узел тормозного суппорта взамен поврежденного коррозией. Владельцы Mazda 6 могут самостоятельно проверить VIN-номер на сайте Росстандарта и прибыть к дилеру на бесплатную диагностику.Предыдущая крупная отзывная кампания японского автопроизводителя прошла летом 2017 года. Тогда в дилерские сервисы отправились 4,5 тысячи минивенов Mazda 5. Причиной стал возможный дефект подушек безопасности.
2018-02-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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