19 октября 2018, 13:28

В России отзывают Mercedes CLS

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Российский офис Mercedes-Benz объявил о начале очередной сервисной кампании. На этот раз под отзыв попали 123 купеобразных седана CLS нового поколения. Причина – дефект передних ремней безопасности.
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Премьера Mercedes CLS третьего поколения состоялась в ноябре прошлого года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Продажи стартовали весной и вот, владельцев первых ста экземпляров уже приглашают посетить дилерский сервис.

В официальном заявлении «Мерседес-Бенц Рус» говорится, что «заклепочное соединение крышки корпуса ремня безопасности на передних сиденьях может не соответствовать спецификации». На сайте Росстандарта опубликован полный список VIN-номеров автомобилей, подпадающих под действие отзыва. 

В ближайшее время представители компании свяжутся с автовладельцами и пригласят их подъехать в дилерский сервис на ремонт. Специалисты СТО бесплатно установят в автомобилях Mercedes CLS новые ремни безопасности водителя и переднего пассажира.

Две недели назад Mercedes-Benz отзывал в России 1 023 кроссовера GLE (заводской индекс 166) и GLE Coupe (индекс 292) в связи с дефектом поршней задних тормозных суппортов. Тогда же в сервис пригласили владельцев 234 автомобилей S-Class (индекс 222) и S-Class Coupe (индекс 217), у которых забыли установить пару гаек, фиксирующих токопроводящие шины внутри блока силовых предохранителей, расположенного в багажнике.
По собственной информации 110km.ru
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В России отзывают Mercedes CLS
{{material_124663}}Премьера Mercedes CLS третьего поколения состоялась в ноябре прошлого года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Продажи стартовали весной и вот, владельцев первых ста экземпляров уже приглашают посетить дилерский сервис.В официальном заявлении «Мерседес-Бенц Рус» говорится, что «заклепочное соединение крышки корпуса ремня безопасности на передних сиденьях может не соответствовать спецификации». На сайте Росстандарта опубликован полный список VIN-номеров автомобилей, подпадающих под действие отзыва. В ближайшее время представители компании свяжутся с автовладельцами и пригласят их подъехать в дилерский сервис на ремонт. Специалисты СТО бесплатно установят в автомобилях Mercedes CLS новые ремни безопасности водителя и переднего пассажира.Две недели назад Mercedes-Benz отзывал в России 1 023 кроссовера GLE (заводской индекс 166) и GLE Coupe (индекс 292) в связи с дефектом поршней задних тормозных суппортов. Тогда же в сервис пригласили владельцев 234 автомобилей S-Class (индекс 222) и S-Class Coupe (индекс 217), у которых забыли установить пару гаек, фиксирующих токопроводящие шины внутри блока силовых предохранителей, расположенного в багажнике.
2018-10-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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