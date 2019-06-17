17 июня 2019, 12:21
В России отзывают минивены Chrysler Pacifica
- 135
- 0
Российский офис альянса FCA объявил о начале отзывной кампании в отношении минивенов Chrysler Pacifica. Причиной стало ослабление крепления рычага передней подвески.
Ранее мы писали
Российский офис Fiat Chrysler Automobiles (FCA) объявил о начале трех отзывных кампаний, которые затронут ...Читать далее
В ближайшее время всех владельцев указанных автомобилей известят о начале отзывной кампании и пригласят приехать в дилерский сервис на диагностику. Специалисты СТО проверят надежность крепления шарового шарнира рычага в поворотном кулаке. При необходимости крепежный болт заменят на другой, большего диаметра. Все работы в рамках сервисной акции проведут бесплатно для автовладельцев.
В феврале 2019 года российский офис FCA уже отзывал в России более 800 автомобилей трех марок, в том числе и 58 минивенов Chrysler Pacifica, выпущенных с июля 2017 года. Причиной тогда стал дефект автоматической коробки передач, который мог вызвать самопроизвольное движение автомобиля.
Комментарии
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Мне вот тут жутко интересно узнать о стоимости и налогах на растоможку другого американца - новичка от шевроле - модель Камаро новая, может слышал, я тут в форуме об этом писал. Где-то слышал что они продают серийную версию примерно за 20 000. Ты случайно не в курсе по поводу процентов за растоможку ...
Добрый день. Подскажите омартизаторы для кроссфаер подходят от Мерседеса ?
Пропал ближний свет фар!что делать если предохранители целые? Может ли что она лампа перегорела и другая не работает автоматом?
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве