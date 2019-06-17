17 июня 2019, 12:21

В России отзывают минивены Chrysler Pacifica

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Российский офис альянса FCA объявил о начале отзывной кампании в отношении минивенов Chrysler Pacifica. Причиной стало ослабление крепления рычага передней подвески.
В России отзывают минивены Chrysler Pacifica
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Нынешний отзыв затрагивает в России всего 45 минивенов, Chrysler Pacifica, проданных с декабря 2017 года. Как сказано в распространенном сообщении, причиной отзыва автомобилей является «возможное ослабление затяжки болта крепления шарового шарнира нижнего правого рычага передней подвески в поворотном кулаке». При самом неблагоприятном развитии событий, поворотный кулак может отсоединиться от нижнего правого рычага передней подвески, что чревато потерей управляемости и аварией.

В ближайшее время всех владельцев указанных автомобилей известят о начале отзывной кампании и пригласят приехать в дилерский сервис на диагностику. Специалисты СТО проверят надежность крепления шарового шарнира рычага в поворотном кулаке. При необходимости крепежный болт заменят на другой, большего диаметра. Все работы в рамках сервисной акции проведут бесплатно для автовладельцев.

В феврале 2019 года российский офис FCA уже отзывал в России более 800 автомобилей трех марок, в том числе и 58 минивенов Chrysler Pacifica, выпущенных с июля 2017 года. Причиной тогда стал дефект автоматической коробки передач, который мог вызвать самопроизвольное движение автомобиля.

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Мне вот тут жутко интересно узнать о стоимости и налогах на растоможку другого американца - новичка от шевроле - модель Камаро новая, может слышал, я тут в форуме об этом писал. Где-то слышал что они продают серийную версию примерно за 20 000. Ты случайно не в курсе по поводу процентов за растоможку ...
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В России отзывают минивены Chrysler Pacifica
{{material_125869}}Нынешний отзыв затрагивает в России всего 45 минивенов, Chrysler Pacifica, проданных с декабря 2017 года. Как сказано в распространенном сообщении, причиной отзыва автомобилей является «возможное ослабление затяжки болта крепления шарового шарнира нижнего правого рычага передней подвески в поворотном кулаке». При самом неблагоприятном развитии событий, поворотный кулак может отсоединиться от нижнего правого рычага передней подвески, что чревато потерей управляемости и аварией.В ближайшее время всех владельцев указанных автомобилей известят о начале отзывной кампании и пригласят приехать в дилерский сервис на диагностику. Специалисты СТО проверят надежность крепления шарового шарнира рычага в поворотном кулаке. При необходимости крепежный болт заменят на другой, большего диаметра. Все работы в рамках сервисной акции проведут бесплатно для автовладельцев.В феврале 2019 года российский офис FCA уже отзывал в России более 800 автомобилей трех марок, в том числе и 58 минивенов Chrysler Pacifica, выпущенных с июля 2017 года. Причиной тогда стал дефект автоматической коробки передач, который мог вызвать самопроизвольное движение автомобиля.
2019-06-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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