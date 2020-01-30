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30 января 2020, 00:38

В России отзывают минивены Toyota

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Фото: Toyota
Российский офис Toyota объявил о начале отзывной кампании в отношении минивенов Alphard. Причиной стал дефект ремней безопасности, которыми оборудованы сидения в заднем ряду.
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Российский офис Toyota объявил о начале отзывной кампании в отношении автомобилей Toyota и Lexus. Причиной ...
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Специалисты Toyota заподозрили, что при производстве узла ремней безопасности для пассажиров задних сидений могли быть допущены ошибки. В результате, при ДТП система двойной блокировки ремней может сработать некорректно. В отдельных случаях, например, при аварии с множественными столкновениями, пассажир не будет удержан должным образом, что повышает вероятность получения травмы.

Неисправность заподозрили у минивенов Toyota Alphard, реализованных с 31 октября 2019 года по настоящее время. Всего в России набралось 118 автомобилей. Скоро уполномоченные сотрудники начнут извещать автовладельцев о начале отзывной кампании и приглашать подъехать в ближайший дилерский сервис на диагностику и ремонт. При желании можно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта, самостоятельно связаться с дилером и записаться на ремонт. На всех автомобилях, подпадающих под действие акции, проверят состояние ремней безопасности сидений заднего ряда и при необходимости бесплатно заменят их на новые.

Неделю назад стало известно о более крупном отзыве в России автомобилей Toyota и Lexus. В сервис пригласили свыше 80 тысяч вседорожников шести моделей в связи с несовершенством конструкции форсунок стеклоомывателя, которое со временем приводит к коррозии и короткому замыканию.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Toyota Alphard
Машина в целом отличная, но даже при движении на электромоторе не стоит забывать что основной ДВС работает! в холостом режиме.. Не удивительно, что без циркуляции охлаждайки даже не холостых при максимальном движении 40км\ч за полтора часа движка согрелась.. Рекомендация СТО верная, если есть выход на ...
Бывалый
Форум Toyota Land Cruiser
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
MichaMeL
Форум Toyota Yaris
купил тойота ярис 2009г. 85т.км.. во время повышения оборотов двигателя слышен посторонний звук мотора (как треск кузнечика) Что это ?
aglushkov1950@mail.ru
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В России отзывают минивены Toyota
{{material_128718}}Специалисты Toyota заподозрили, что при производстве узла ремней безопасности для пассажиров задних сидений могли быть допущены ошибки. В результате, при ДТП система двойной блокировки ремней может сработать некорректно. В отдельных случаях, например, при аварии с множественными столкновениями, пассажир не будет удержан должным образом, что повышает вероятность получения травмы.Неисправность заподозрили у минивенов Toyota Alphard, реализованных с 31 октября 2019 года по настоящее время. Всего в России набралось 118 автомобилей. Скоро уполномоченные сотрудники начнут извещать автовладельцев о начале отзывной кампании и приглашать подъехать в ближайший дилерский сервис на диагностику и ремонт. При желании можно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта, самостоятельно связаться с дилером и записаться на ремонт. На всех автомобилях, подпадающих под действие акции, проверят состояние ремней безопасности сидений заднего ряда и при необходимости бесплатно заменят их на новые.Неделю назад стало известно о более крупном отзыве в России автомобилей Toyota и Lexus. В сервис пригласили свыше 80 тысяч вседорожников шести моделей в связи с несовершенством конструкции форсунок стеклоомывателя, которое со временем приводит к коррозии и короткому замыканию.
2020-01-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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