30 января 2020, 00:38
В России отзывают минивены Toyota
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Фото: Toyota
Российский офис Toyota объявил о начале отзывной кампании в отношении минивенов Alphard. Причиной стал дефект ремней безопасности, которыми оборудованы сидения в заднем ряду.
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Российский офис Toyota объявил о начале отзывной кампании в отношении автомобилей Toyota и Lexus. Причиной ...Читать далее
Неисправность заподозрили у минивенов Toyota Alphard, реализованных с 31 октября 2019 года по настоящее время. Всего в России набралось 118 автомобилей. Скоро уполномоченные сотрудники начнут извещать автовладельцев о начале отзывной кампании и приглашать подъехать в ближайший дилерский сервис на диагностику и ремонт. При желании можно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта, самостоятельно связаться с дилером и записаться на ремонт. На всех автомобилях, подпадающих под действие акции, проверят состояние ремней безопасности сидений заднего ряда и при необходимости бесплатно заменят их на новые.
Неделю назад стало известно о более крупном отзыве в России автомобилей Toyota и Lexus. В сервис пригласили свыше 80 тысяч вседорожников шести моделей в связи с несовершенством конструкции форсунок стеклоомывателя, которое со временем приводит к коррозии и короткому замыканию.
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Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
31.08.2016, 09:02
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