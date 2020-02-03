3 февраля 2020, 09:15
В России отзывают мотоциклы Harley-Davidson
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Российский офис Harley-Davidson объявил о начале отзывной кампании в отношении мотоциклов Harley-Davidson TG1. Причиной стал сбой программного обеспечения пробуксовочной системы.
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Российский офис Harley-Davidson объявил об отзыве мотоциклов типа XG1. Причина – дефекты тормозных суппортов ...Читать далее
В ближайшее время всех владельцев указанных выше мотоциклов известят о начале отзывной кампании и пригласят в дилерский сервис на диагностику и ремонт. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего мотоцикла со списком, опубликованным на сайте Росстандарта и связаться с дилером для устранения неисправности. На всех мотоциклах бесплатно обновят ПО электронного блока управления системами транспортного средства.
В апреле 2019 года в России отзывали 181 мотоцикл Harley-Davidson XG1, реализованный в период с января 2015 года до апреля 2019 года. Причиной стала коррозия, развивающаяся преимущественно в районе расточки суппорта и вызывающая затягивание поршней. Рано или поздно это могло привести к усиленному прихватыванию тормозов, что увеличивало риск аварии. Особенно быстро коррозия развивалась в прибрежных районах или в регионах, где используется дорожная соль.
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Победитель кубка Санкт-Петербурга по кастомайзингу на IMIS-2012 - Кастом-ателье "Мотодепо", с мотоциклом "Заводной Апельсин" (Clockwork Orange) .
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