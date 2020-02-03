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3 февраля 2020, 09:15

В России отзывают мотоциклы Harley-Davidson

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Российский офис Harley-Davidson объявил о начале отзывной кампании в отношении мотоциклов Harley-Davidson TG1. Причиной стал сбой программного обеспечения пробуксовочной системы.
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Российский офис Harley-Davidson объявил об отзыве мотоциклов типа XG1. Причина – дефекты тормозных суппортов ...
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Неисправность заподозрили у мотоциклов Harley-Davidson TG1, проданных с июля 2019 года по настоящее время. Всего под действие отзыва попали 15 мотоциклов. Программное обеспечение противобуксовочной системы может некорректно реагировать на сигнал об ошибке от датчика скорости заднего колеса. В результате необоснованно активируется один из задних тормозов, что может привести к аварии.

В ближайшее время всех владельцев указанных выше мотоциклов известят о начале отзывной кампании и пригласят в дилерский сервис на диагностику и ремонт. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего мотоцикла со списком, опубликованным на сайте Росстандарта и связаться с дилером для устранения неисправности. На всех мотоциклах бесплатно обновят ПО электронного блока управления системами транспортного средства.

В апреле 2019 года в России отзывали 181 мотоцикл Harley-Davidson XG1, реализованный в период с января 2015 года до апреля 2019 года. Причиной стала коррозия, развивающаяся преимущественно в районе расточки суппорта и вызывающая затягивание поршней. Рано или поздно это могло привести к усиленному прихватыванию тормозов, что увеличивало риск аварии. Особенно быстро коррозия развивалась в прибрежных районах или в регионах, где используется дорожная соль.


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В России отзывают мотоциклы Harley-Davidson
{{material_126285}}Неисправность заподозрили у мотоциклов Harley-Davidson TG1, проданных с июля 2019 года по настоящее время. Всего под действие отзыва попали 15 мотоциклов. Программное обеспечение противобуксовочной системы может некорректно реагировать на сигнал об ошибке от датчика скорости заднего колеса. В результате необоснованно активируется один из задних тормозов, что может привести к аварии.В ближайшее время всех владельцев указанных выше мотоциклов известят о начале отзывной кампании и пригласят в дилерский сервис на диагностику и ремонт. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего мотоцикла со списком, опубликованным на сайте Росстандарта и связаться с дилером для устранения неисправности. На всех мотоциклах бесплатно обновят ПО электронного блока управления системами транспортного средства.В апреле 2019 года в России отзывали 181 мотоцикл Harley-Davidson XG1, реализованный в период с января 2015 года до апреля 2019 года. Причиной стала коррозия, развивающаяся преимущественно в районе расточки суппорта и вызывающая затягивание поршней. Рано или поздно это могло привести к усиленному прихватыванию тормозов, что увеличивало риск аварии. Особенно быстро коррозия развивалась в прибрежных районах или в регионах, где используется дорожная соль.
2020-02-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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