18 октября 2018, 13:16
В России отзывают мотоциклы Suzuki
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Сервисные акции в отношении автомобилей проводятся постоянно. Мотоциклы попадают под отзыв значительно реже. На этот раз российский офис Suzuki объявил о начале сервисной кампании в отношении сразу нескольких моделей мотоциклов. Причина – неисправность топливного насоса.
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В ближайшее время всех владельцев указанных мотоциклов известят о начале сервисной кампании по телефону или email и пригласят подъехать в дилерский сервис на бесплатный ремонт. Мастера СТО проверят и заменят дефектное уплотнительное кольцо топливного насоса на новое, надлежащего качества.
Компания Suzuki отзывает в России транспортные средства крайне редко. Ранее, в 2017 году в нашей стране пригласили на сервис более 20 тысяч кроссоверов Grand Vitara. Причиной столь масштабной акции стал дефект заднего вала переключения передач.
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Комментарии пользователей
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