18 октября 2018, 13:16

В России отзывают мотоциклы Suzuki

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Сервисные акции в отношении автомобилей проводятся постоянно. Мотоциклы попадают под отзыв значительно реже. На этот раз российский офис Suzuki объявил о начале сервисной кампании в отношении сразу нескольких моделей мотоциклов. Причина – неисправность топливного насоса.
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Специалисты Suzuki заподозрили дефект в конструкции уплотнителя топливного насоса у мотоциклов следующих моделей: DL650 (WC70), GSX-S750 (W50) и GSX-R100/RA/RZA (WDM0). Все они были проданы в России, начиная с июня 2017 года. В общей сложности в сервис приглашают 42 мотоцикла. Полный список опубликован на сайте Росстандарта.

В ближайшее время всех владельцев указанных мотоциклов известят о начале сервисной кампании по телефону или email и пригласят подъехать в дилерский сервис на бесплатный ремонт. Мастера СТО проверят и заменят дефектное уплотнительное кольцо топливного насоса на новое, надлежащего качества.

Компания Suzuki отзывает в России транспортные средства крайне редко. Ранее, в 2017 году в нашей стране пригласили на сервис более 20 тысяч кроссоверов Grand Vitara. Причиной столь масштабной акции стал дефект заднего вала переключения передач.
По собственной информации 110km.ru
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Почему пинается коробка передач автомат сузуки гранд витара с паркинга на 1ю передачу и заднюю , а по трассе идёт чисто без рывков? Спасибо за ответ
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| Кому: Ольга Также как и в большинстве других моделях. После 100к начинается такой период, когда нужно уже следить за машиной и лишний раз ее "жарить". Болезней как таковых нет, поэтому обращать внимание нужно на состояние двигателя хотя бы визуальное. Нет ли подтеков масла, не слишком ли сильно дымит ...
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В России отзывают мотоциклы Suzuki
{{material_124474}}Специалисты Suzuki заподозрили дефект в конструкции уплотнителя топливного насоса у мотоциклов следующих моделей: DL650 (WC70), GSX-S750 (W50) и GSX-R100/RA/RZA (WDM0). Все они были проданы в России, начиная с июня 2017 года. В общей сложности в сервис приглашают 42 мотоцикла. Полный список опубликован на сайте Росстандарта.В ближайшее время всех владельцев указанных мотоциклов известят о начале сервисной кампании по телефону или email и пригласят подъехать в дилерский сервис на бесплатный ремонт. Мастера СТО проверят и заменят дефектное уплотнительное кольцо топливного насоса на новое, надлежащего качества.Компания Suzuki отзывает в России транспортные средства крайне редко. Ранее, в 2017 году в нашей стране пригласили на сервис более 20 тысяч кроссоверов Grand Vitara. Причиной столь масштабной акции стал дефект заднего вала переключения передач.
2018-10-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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