7 июня 2019, 14:43
В России отзывают новые вседорожники BMW X7
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Российский офис BMW объявил о начале отзывной кампании в отношении флагманских вседорожников BMW X7, продажи которых стартовали в нашей стране нынешней весной. Причина – неправильная установка подушки безопасности в центральной стойке.
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В ближайшее время всех владельцев BMW X7 известят о начале отзыва и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. Специалисты станции проверят правильность установки подушки безопасности и при необходимости установят ее должным образом.
В мае 2019 года в России отзывали пять кроссоверов BMW X5. Причиной стали недостаточно сильно затянутые болты крепления ремня безопасности водительского сидения. Проблема касалась как винтов крепления ремня к сидению, так и крепления самого механизма сидения к днищу вседорожника. В процессе эксплуатации это могло вызывать шумы и поломку винтов.
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Отзывы по теме
Очень хочется узнать больше подробностей о комплектациях. И понять, наконец, как будет выглядеть серийная машина. Концепт смотрится устрашающе, такую морду в зеркале заднего вида если увидишь, невольно прижмешься к обочине.) ) )
Что-то она мне напоминает...
когда я думаю о BMW X7 у меня сразу поднимается настроение . Машина моей мечты!)
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