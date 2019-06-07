7 июня 2019, 14:43

В России отзывают новые вседорожники BMW X7

  • 91
  • 0
Российский офис BMW объявил о начале отзывной кампании в отношении флагманских вседорожников BMW X7, продажи которых стартовали в нашей стране нынешней весной. Причина – неправильная установка подушки безопасности в центральной стойке.
В России отзывают новые вседорожники BMW X7
Ранее мы писали
Калининградский завод «Автотор» приступил к серийному выпуску флагманских вседорожников BMW X7. До конца года ...
Читать далее
Не успели кроссоверы BMW X7 выйти на российский рынок, как сразу попали под отзыв. Специалисты баварской компании заподозрили, что головные подушки безопасности слева и справа могут быть установлены некорректно. В результате, при ДТП подушка может не раскрыться полностью. Действие сервисной кампании затронет в России 315 автомобилей BMW X7, проданных в апреле-мае 2019 года. Полный список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта.

В ближайшее время всех владельцев BMW X7 известят о начале отзыва и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. Специалисты станции проверят правильность установки подушки безопасности и при необходимости установят ее должным образом.

В мае 2019 года в России отзывали пять кроссоверов BMW X5. Причиной стали недостаточно сильно затянутые болты крепления ремня безопасности водительского сидения. Проблема касалась как винтов крепления ремня к сидению, так и крепления самого механизма сидения к днищу вседорожника. В процессе эксплуатации это могло вызывать шумы и поломку винтов. 


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Выпуск BMW X7 стартует в конце года
Очень хочется узнать больше подробностей о комплектациях. И понять, наконец, как будет выглядеть серийная машина. Концепт смотрится устрашающе, такую морду в зеркале заднего вида если увидишь, невольно прижмешься к обочине.) ) )
Сергей
В X-семействе BMW появился новый флагман
Что-то она мне напоминает...
denman
BMW X7 кто что думает
когда я думаю о BMW X7 у меня сразу поднимается настроение . Машина моей мечты!)
Nik44
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы БМВ
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Май принес почти 7-процентное проседание авторынка
Над таксистами в России усилят контроль
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Продажа BMW X7
Объявления о продаже BMW X7
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 28 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 24 модели
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 27 моделей
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В России отзывают новые вседорожники BMW X7
{{material_126695}}Не успели кроссоверы BMW X7 выйти на российский рынок, как сразу попали под отзыв. Специалисты баварской компании заподозрили, что головные подушки безопасности слева и справа могут быть установлены некорректно. В результате, при ДТП подушка может не раскрыться полностью. Действие сервисной кампании затронет в России 315 автомобилей BMW X7, проданных в апреле-мае 2019 года. Полный список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта.В ближайшее время всех владельцев BMW X7 известят о начале отзыва и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. Специалисты станции проверят правильность установки подушки безопасности и при необходимости установят ее должным образом.В мае 2019 года в России отзывали пять кроссоверов BMW X5. Причиной стали недостаточно сильно затянутые болты крепления ремня безопасности водительского сидения. Проблема касалась как винтов крепления ремня к сидению, так и крепления самого механизма сидения к днищу вседорожника. В процессе эксплуатации это могло вызывать шумы и поломку винтов. 
2019-06-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ставропольский край Рязань Екатеринбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG