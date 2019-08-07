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7 августа 2019, 17:34

В России отзывают пикапы Fiat Fullback

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Российский офис альянса FCA объявил о начале отзывной кампании, которая затрагивает в нашей стране пикапы Fiat Fullback. Причина – ненадежное крепление боковых подножек.
В России отзывают пикапы Fiat Fullback

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Действие сервисной акции распространяется на 147 пикапов Fiat Fullback, проданных в России, начиная с июня 2016 года. У автомобилей заподозрили дефект крепления к кузову боковых подножек. В самом худшем случае подножки могут просто отвалиться. Чтобы не доводить до крайностей, в FCA решили оперативно заменить крепежные заклепки на болты.

В ближайшее время владельцев известят о начале отзыва и пригласят в дилерский сервис на бесплатный ремонт. Узнать попадает ли конкретный автомобиль под действие акции можно, сверив его VIN-номер со списком, опубликованным на сайте Росстандарта.

В мае 2019 года в России отзывали 71 фургон Fiat Ducato. Причиной тогда стал дефект корпуса дроссельной заслонки. Из-за сбоя в производственном процессе, некоторые корпуса могут не соответствовать спецификации, что, в свою очередь, может стать причиной отсоединение муфты подачи воздуха к дроссельной заслонке. В этом случае мощность мотора падает, а на приборной загорается индикатор неисправности двигателя. В рамках сервисной акции на фургонах заменили металлические хомуты и муфты на новые.


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В России отзывают пикапы Fiat Fullback
{{material_126431}}Действие сервисной акции распространяется на 147 пикапов Fiat Fullback, проданных в России, начиная с июня 2016 года. У автомобилей заподозрили дефект крепления к кузову боковых подножек. В самом худшем случае подножки могут просто отвалиться. Чтобы не доводить до крайностей, в FCA решили оперативно заменить крепежные заклепки на болты.В ближайшее время владельцев известят о начале отзыва и пригласят в дилерский сервис на бесплатный ремонт. Узнать попадает ли конкретный автомобиль под действие акции можно, сверив его VIN-номер со списком, опубликованным на сайте Росстандарта.В мае 2019 года в России отзывали 71 фургон Fiat Ducato. Причиной тогда стал дефект корпуса дроссельной заслонки. Из-за сбоя в производственном процессе, некоторые корпуса могут не соответствовать спецификации, что, в свою очередь, может стать причиной отсоединение муфты подачи воздуха к дроссельной заслонке. В этом случае мощность мотора падает, а на приборной загорается индикатор неисправности двигателя. В рамках сервисной акции на фургонах заменили металлические хомуты и муфты на новые.
2019-08-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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