5 марта 2019, 00:37
В России отзывают почти 2,5 тысячи автомобилей Peugeot и Citroen
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Концерн PSA Group объявил об отзыве в России 2 466 автомобилей в связи с двумя разными неисправностями у четырех коммерческих моделей Peugeot и Citroen. Причиной первой сервисной акции стали недостаточно затянутые резьбовые крепления подвески. Во втором случае, у автомобилей могут возникнуть проблемы с шаровыми опорами.
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Вторая отзывная кампания затрагивает автомобили тех же четырех моделей, но проданных в период с августа 2017 года по ноябрь 2018 года. Всего набралось 1 236 машин. Автопроизводитель уточняет, что с учетом специфики эксплуатации в России, на разбитых дорогах и, особенно, с превышением максимально допустимой массы, затяжка шаровых опор рычагов передней подвески может постепенно ослабляться. В ближайшее время уполномоченные сотрудники дилерских центров начнут уведомлять автовладельцев о начале отзывной акции и приглашать в сервис на диагностику и ремонт. Все работы в рамках отзывных кампаний будут проведены бесплатно.
В октябре 2018 года в России уже отзывали более 450 автомобилей Peugeot и Citroen. Тогда в сервис тоже пригласили владельцев автомобилей Peugeot Traveller и Expert, Citroen Spacetourer и Jumpy, проданных в 2017 - 2018 годах. Причиной стали нарушения в работе системы охлаждения двигателя, которые могли привести к его перегреву.
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Помогите хочу поменять чехлы Citroen Jumper 2000 г.в. 2,8D. Не могу снять подголовники водительского сидения.
Очень хорошие машинки, в качестве развозного городского грузовика незаменимы. Вот только цена, на мой взгляд высоковата и никак не могу отделаться от стереотипа, что все французские машины у нас быстро ржавеют. Возможно, если они родом из Калуги, а не из под Парижа, ситуация изменится?
Главное, чтобы не сгнил раньше времени
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