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20 августа 2019, 14:46

В России отзывают почти 250 вседорожников Fiat Freemont

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Российский офис альянса Fiat Chrysler Automobiles объявил об отзыве кроссоверов Fiat Freemont. Причина – вероятность короткого замыкания при движении в режиме круиз-контроля.
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Российский офис альянса FCA объявил о начале отзывной кампании, которая затрагивает в нашей стране пикапы ...
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Нынешний отзыв затрагивает в России 246 кроссоверов Fiat Freemont, проданных в период с августа 2013 года по август 2014-го. Список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. У автомобилей заподозрили специфическую неисправность, связанную со сбоем в программном обеспечении. При движении с активированным круиз-контролем на скорости ниже установленной существует вероятность короткого замыкания с последующим прерыванием передачи данных. При этом в контрольном модуле двигателя может сохраняться задание на ускорение, что ведет к сохранению текущей скорости или к несанкционированному ускорению автомобиля.

В ближайшее время всех владельцев известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику. При необходимости, специалисты станции обновят программное обеспечение контрольного модуля двигателя. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для автовладельцев. 

Буквально пару недель назад стало известно об отзыве в России пикапов Fiat Fullback. В сервис пригласили 147 автомобилей, проданных, начиная с июня 2016 года. Причиной стали ненадежно закрепленные подножки. Чтобы не доводить до крайностей, в FCA решили оперативно заменить крепежные заклепки на болты.

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Отзывы по теме
Fiat Freemont начинает движение
Ездил на новеньком FIAT Freemont своего брата, вполне достойный автомобиль. Расход топлива до 8 литров по трассе, а вот в долгих пробках 12 литров по городу уходит. В салоне нравится выдвижной экран потолочный, кожаные сиденья, уютный, вместительный. Пассажирам на задних сидениях мешает центральная консоль ...
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В России отзывают почти 250 вседорожников Fiat Freemont
{{material_127184}}Нынешний отзыв затрагивает в России 246 кроссоверов Fiat Freemont, проданных в период с августа 2013 года по август 2014-го. Список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. У автомобилей заподозрили специфическую неисправность, связанную со сбоем в программном обеспечении. При движении с активированным круиз-контролем на скорости ниже установленной существует вероятность короткого замыкания с последующим прерыванием передачи данных. При этом в контрольном модуле двигателя может сохраняться задание на ускорение, что ведет к сохранению текущей скорости или к несанкционированному ускорению автомобиля.В ближайшее время всех владельцев известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику. При необходимости, специалисты станции обновят программное обеспечение контрольного модуля двигателя. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для автовладельцев. Буквально пару недель назад стало известно об отзыве в России пикапов Fiat Fullback. В сервис пригласили 147 автомобилей, проданных, начиная с июня 2016 года. Причиной стали ненадежно закрепленные подножки. Чтобы не доводить до крайностей, в FCA решили оперативно заменить крепежные заклепки на болты.
2019-08-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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