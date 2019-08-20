20 августа 2019, 14:46
В России отзывают почти 250 вседорожников Fiat Freemont
- 20
- 0
Российский офис альянса Fiat Chrysler Automobiles объявил об отзыве кроссоверов Fiat Freemont. Причина – вероятность короткого замыкания при движении в режиме круиз-контроля.
Ранее мы писали
Российский офис альянса FCA объявил о начале отзывной кампании, которая затрагивает в нашей стране пикапы ...Читать далее
В ближайшее время всех владельцев известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику. При необходимости, специалисты станции обновят программное обеспечение контрольного модуля двигателя. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для автовладельцев.
Буквально пару недель назад стало известно об отзыве в России пикапов Fiat Fullback. В сервис пригласили 147 автомобилей, проданных, начиная с июня 2016 года. Причиной стали ненадежно закрепленные подножки. Чтобы не доводить до крайностей, в FCA решили оперативно заменить крепежные заклепки на болты.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
18.08.2019, 14:03
Тест-драйв Fiat Fullback: невыгодный родственник
05.02.2017, 21:10
Тест-драйв Fiat Scudo: итальянский дальнобойщик
27.03.2015, 07:18
Тест-драйв Fiat Doblo: просто и понятно
08.02.2015, 20:44
Тест-драйв Fiat Freemont: дитя глобализации
21.03.2014, 07:32
Тест-драйв Fiat Punto: кто бы оценил?!
27.08.2012, 20:12
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
18.08.2019, 14:03
Тест-драйв Fiat Fullback: невыгодный родственник
05.02.2017, 21:10
Тест-драйв Fiat Scudo: итальянский дальнобойщик
27.03.2015, 07:18
Тест-драйв Fiat Doblo: просто и понятно
08.02.2015, 20:44
Тест-драйв Fiat Freemont: дитя глобализации
21.03.2014, 07:32
Тест-драйв Fiat Punto: кто бы оценил?!
27.08.2012, 20:12
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Ездил на новеньком FIAT Freemont своего брата, вполне достойный автомобиль. Расход топлива до 8 литров по трассе, а вот в долгих пробках 12 литров по городу уходит. В салоне нравится выдвижной экран потолочный, кожаные сиденья, уютный, вместительный. Пассажирам на задних сидениях мешает центральная консоль ...
ребята засвистела муфта компрессора охлаждающей жидкости , подскажите она меняется отдельно или в мете с компрессором .
какие аналоговые запчасти подходят для альбеа?
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве