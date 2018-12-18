18 декабря 2018, 23:44

В России отзывают почти 3 тысячи Peugeot и Citroen

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Российский офис PSA Group объявил о начале сразу четырех отзывных кампаний в отношении четырех моделей. Больше остальных не повезло владельцам кроссоверов Citroen C4 Aircross и Peugeot 4008. Их автомобили попали под действие сразу двух акций. В общей сложности на сервис пригласят 2 895 автомобилей.
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У кроссоверов Citroen C4 Aircross и Peugeot 4008 выявили проблемы с тормозами. Автомобили, проданные с 2012 по 2016 год, рискуют получить коррозию оси привода стояночного тормоза. Еще у 136 машин, проданных с ноября 2014 года по ноябрь 2016 года, может возникнуть дополнительная проблема с обоими задними суппортами. Из-за дефекта механизма компенсации зазора заднего тормозного суппорта, стояночный тормоз может со временем перестать выполнять свою функцию. Соответственно, автовладельцев ждет бесплатная замена задних тормозных суппортов.

Следующая сервисная акция затрагивает 693 седана Citroen C4, реализованных с октября 2016 по июль 2017 года. Здесь проблема кроется в несоответствии требованиям сертификации минимального радиуса молдингов на стеклах задних дверей, накладки крышки перчаточного ящика и камеры заднего вида. Дилеры бесплатно поменяют указанные компоненты на новые, отвечающие всем необходимым требованиям.

И, наконец, у 216 автомобилей Citroen C3 Aircross, проданных с марта по октябрь 2018 года возникли нарекания к системе предупреждения о непристегнутом ремне безопасности. Сервисмены бесплатно перепрограммируют данную функцию.

В ближайшее время владельцев всех указанных автомобилей оповестят о начале соответствующей отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику и бесплатный ремонт. Кроме того, при желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта.
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Форум Citroen C4
Если поставить в место 16 радиуса 18 будет ли тереть
Сергей
Citroen C4 Aircross: под небом Божоле
я в восторге, вау
Василий
Peugeot анонсировал выпуск кросс-купе 4008
Чёрте что по наделают.
AlekseiE
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В России отзывают почти 3 тысячи Peugeot и Citroen
{{material_123523}}У кроссоверов Citroen C4 Aircross и Peugeot 4008 выявили проблемы с тормозами. Автомобили, проданные с 2012 по 2016 год, рискуют получить коррозию оси привода стояночного тормоза. Еще у 136 машин, проданных с ноября 2014 года по ноябрь 2016 года, может возникнуть дополнительная проблема с обоими задними суппортами. Из-за дефекта механизма компенсации зазора заднего тормозного суппорта, стояночный тормоз может со временем перестать выполнять свою функцию. Соответственно, автовладельцев ждет бесплатная замена задних тормозных суппортов.Следующая сервисная акция затрагивает 693 седана Citroen C4, реализованных с октября 2016 по июль 2017 года. Здесь проблема кроется в несоответствии требованиям сертификации минимального радиуса молдингов на стеклах задних дверей, накладки крышки перчаточного ящика и камеры заднего вида. Дилеры бесплатно поменяют указанные компоненты на новые, отвечающие всем необходимым требованиям.И, наконец, у 216 автомобилей Citroen C3 Aircross, проданных с марта по октябрь 2018 года возникли нарекания к системе предупреждения о непристегнутом ремне безопасности. Сервисмены бесплатно перепрограммируют данную функцию.В ближайшее время владельцев всех указанных автомобилей оповестят о начале соответствующей отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику и бесплатный ремонт. Кроме того, при желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта.
2018-12-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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