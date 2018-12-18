18 декабря 2018, 23:44
В России отзывают почти 3 тысячи Peugeot и Citroen
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Российский офис PSA Group объявил о начале сразу четырех отзывных кампаний в отношении четырех моделей. Больше остальных не повезло владельцам кроссоверов Citroen C4 Aircross и Peugeot 4008. Их автомобили попали под действие сразу двух акций. В общей сложности на сервис пригласят 2 895 автомобилей.
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Следующая сервисная акция затрагивает 693 седана Citroen C4, реализованных с октября 2016 по июль 2017 года. Здесь проблема кроется в несоответствии требованиям сертификации минимального радиуса молдингов на стеклах задних дверей, накладки крышки перчаточного ящика и камеры заднего вида. Дилеры бесплатно поменяют указанные компоненты на новые, отвечающие всем необходимым требованиям.
И, наконец, у 216 автомобилей Citroen C3 Aircross, проданных с марта по октябрь 2018 года возникли нарекания к системе предупреждения о непристегнутом ремне безопасности. Сервисмены бесплатно перепрограммируют данную функцию.
В ближайшее время владельцев всех указанных автомобилей оповестят о начале соответствующей отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику и бесплатный ремонт. Кроме того, при желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта.
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я в восторге, вау
Чёрте что по наделают.
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