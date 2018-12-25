25 декабря 2018, 13:48
В России отзывают почти 400 седанов Lexus
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Российский офис Toyota объявил о начале добровольной сервисной кампании в отношении седанов Lexus LS 500. Причина заключается в сбое программного обеспечения системы Старт/Стоп.
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Специалисты Toyota выяснили, что как минимум у 390 седанов Lexus LS 500, выпущенных с 9 января по 3 сентября 2018 года, ошибка ПО приводит к некорректному вычислению объема входящего в двигатель воздуха при его перезапуске. Данный дефект может привести к тому, что мотор заглохнет при попытке тронуться с места.
В ближайшее время всех владельцев указанных автомобилей известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в ближайших дилерский сервис-центр на диагностику и бесплатное обновление программного обеспечения блока управления двигателем. Список VIN-номеров автомобилей, подпадающих под действие сервисной акции, опубликован на сайте Росстандарта.
В апреле 2018 года в России отзывали купе Lexus LС 500, седаны Lexus GS F и спорткары Lexus RC F из-за дефекта топливного насоса, который мог привести к утечке топлива и спровоцировать возгорание.
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