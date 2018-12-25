25 декабря 2018, 13:48

В России отзывают почти 400 седанов Lexus

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Российский офис Toyota объявил о начале добровольной сервисной кампании в отношении седанов Lexus LS 500. Причина заключается в сбое программного обеспечения системы Старт/Стоп.
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В России отзывают почти 400 седанов Lexus Lexus LS
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Ошибку ПО обнаружили только у седанов Lexus LS 500, оснащенных шестицилиндровыми V-образными двигателями с двойным турбонаддувом. Система Start/Stop, в идеале, должна служить для экономии топлива и уменьшения выбросов в атмосферу. Она автоматически останавливает и перезапускает мотор, когда автомобиль определенное время неподвижен, например, останавливается на светофоре или стоит в пробке. 

Специалисты Toyota выяснили, что как минимум у 390 седанов Lexus LS 500, выпущенных с 9 января по 3 сентября 2018 года, ошибка ПО приводит к некорректному вычислению объема входящего в двигатель воздуха при его перезапуске. Данный дефект может привести к тому, что мотор заглохнет при попытке тронуться с места.

В ближайшее время всех владельцев указанных автомобилей известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в ближайших дилерский сервис-центр на диагностику и бесплатное обновление программного обеспечения блока управления двигателем. Список VIN-номеров автомобилей, подпадающих под действие сервисной акции, опубликован на сайте Росстандарта.

В апреле 2018 года в России отзывали купе Lexus LС 500, седаны Lexus GS F и спорткары Lexus RC F из-за дефекта топливного насоса, который мог привести к утечке топлива и спровоцировать возгорание.
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Отзывы по теме
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Гибридный выпуск, или электроуправление выхлопом. Кто что знает?
Речь не о патрубке Y-образной формы со встроенной электрозаслонкой в таком конструктивном исполнении http:// a-t-a.ru/ goods/ 54/ 376/ ? Знакомый дооборудовал выпуск своей Legacy такой электрошняжкой за 7к еще по весне. По сути заслонка открыта — прямоток, заслонка закрыта — сток, все играючи с пульта ...
One4e
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В России отзывают почти 400 седанов Lexus
{{material_122993}}Ошибку ПО обнаружили только у седанов Lexus LS 500, оснащенных шестицилиндровыми V-образными двигателями с двойным турбонаддувом. Система Start/Stop, в идеале, должна служить для экономии топлива и уменьшения выбросов в атмосферу. Она автоматически останавливает и перезапускает мотор, когда автомобиль определенное время неподвижен, например, останавливается на светофоре или стоит в пробке. Специалисты Toyota выяснили, что как минимум у 390 седанов Lexus LS 500, выпущенных с 9 января по 3 сентября 2018 года, ошибка ПО приводит к некорректному вычислению объема входящего в двигатель воздуха при его перезапуске. Данный дефект может привести к тому, что мотор заглохнет при попытке тронуться с места.В ближайшее время всех владельцев указанных автомобилей известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в ближайших дилерский сервис-центр на диагностику и бесплатное обновление программного обеспечения блока управления двигателем. Список VIN-номеров автомобилей, подпадающих под действие сервисной акции, опубликован на сайте Росстандарта.В апреле 2018 года в России отзывали купе Lexus LС 500, седаны Lexus GS F и спорткары Lexus RC F из-за дефекта топливного насоса, который мог привести к утечке топлива и спровоцировать возгорание.
2018-12-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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