27 декабря 2018, 17:08
В России отзывают почти 5 000 кроссоверов Mitsubishi Outlander
- 64
- 0
Российский офис Mitsubishi объявил о начале сервисной кампании в отношении кроссоверов Outlander. Причина – перегревание минусового кабеля аккумуляторной батареи, которое может привести к пожару в моторном отсеке.
Ранее мы писали
Российский офис Mitsubishi объявил о начале добровольной сервисной кампании в отношении кроссоверов Outlander ...Читать далее
В ближайшее время сотрудники дилерских центров начнут оповещать клиентов о начале отзывной кампании и приглашать их на бесплатную диагностику и ремонт. Специалисты сервиса проверят состояние аккумулятора и проводов и при необходимости бесплатно заменят минусовой кабель.
В конце ноября Mitsubishi уже отзывала в России кроссоверы Outlander из-за проблем с электрикой. Тогда на сервис пригласили более 60 тысяч автомобилей, реализованных с июля 2012 года по декабрь 2014 года. У всех них обнаружили риск оплавления разъемов электропроводки под водительским сидением. Причина устранялась простым перемещением разъема в сторону, где возникновение неисправности исключено.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Mitsubishi Eclipse Cross: лови момент!
02.02.2018, 08:11
Тест-драйв Mitsubishi Pajero Sport: из жизни динозавров
21.05.2017, 21:08
Лонг-тест Mitsubishi Outlander. Часть II: примерный семьянин
08.03.2017, 07:36
Лонг-тест Mitsubishi Outlander: японская зона
22.01.2017, 21:43
Тест-драйв Mitsubishi Diamante: годами ранимый
04.09.2016, 21:17
Тест-драйв Mitsubishi Pajero: последний самурай
25.03.2016, 10:29
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Mitsubishi Eclipse Cross: лови момент!
02.02.2018, 08:11
Тест-драйв Mitsubishi Pajero Sport: из жизни динозавров
21.05.2017, 21:08
Лонг-тест Mitsubishi Outlander. Часть II: примерный семьянин
08.03.2017, 07:36
Лонг-тест Mitsubishi Outlander: японская зона
22.01.2017, 21:43
Тест-драйв Mitsubishi Diamante: годами ранимый
04.09.2016, 21:17
Тест-драйв Mitsubishi Pajero: последний самурай
25.03.2016, 10:29
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Приобрел данную модель где-то пол года назад. Поскольку часто люблю выбираться с семьей на природу, Mitsubishi Outlander постоянно проходил проверку на прочность. Знаете он меня покорил. По трассе расход топлива составляет всего 10 литров! а по городу 12! И это внедорожник! Друзья когда им говорю про ...
бензиновый Outlander с 2,4-литровым 167-сильным V6 и «вариатором» Jatco в комплектации Ultimate Это бред нет таких моторов.
I really colnud't ask for more from this article.
Интересные разделы
АвтоМосква Mitsubishi Автомудрость Mitsubishi АвтоПитер Mitsubishi Дизайн и тюнинг Mitsubishi Новинки и концепт кары Mitsubishi Новости и акции автосалонов Mitsubishi Автосалоны и дилеры марки Mitsubishi Аренда и прокат авто марки Mitsubishi Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mitsubishi Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mitsubishi
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве