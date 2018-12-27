27 декабря 2018, 17:08

В России отзывают почти 5 000 кроссоверов Mitsubishi Outlander

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Российский офис Mitsubishi объявил о начале сервисной кампании в отношении кроссоверов Outlander. Причина – перегревание минусового кабеля аккумуляторной батареи, которое может привести к пожару в моторном отсеке.
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Российский офис Mitsubishi объявил о начале добровольной сервисной кампании в отношении кроссоверов Outlander ...
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Специалисты Mitsubishi выяснили, что у некоторых кроссоверов наблюдается перегрев минусового кабеля АКБ. Данная проблема при самом худшем развитии событий может вызвать самопроизвольное возгорание. Дефект заподозрили у 4 950 кроссоверов Mitsubishi Outlander, проданных в России с марта по август 2018 года. Полный список VIN-номеров можно уточнить на сайте Росстандарта.

В ближайшее время сотрудники дилерских центров начнут оповещать клиентов о начале отзывной кампании и приглашать их на бесплатную диагностику и ремонт. Специалисты сервиса проверят состояние аккумулятора и проводов и при необходимости бесплатно заменят минусовой кабель.

В конце ноября Mitsubishi уже отзывала в России кроссоверы Outlander из-за проблем с электрикой. Тогда на сервис пригласили более 60 тысяч автомобилей, реализованных с июля 2012 года по декабрь 2014 года. У всех них обнаружили риск оплавления разъемов электропроводки под водительским сидением. Причина устранялась простым перемещением разъема в сторону, где возникновение неисправности исключено.
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Отзывы по теме
Форум Mitsubishi Outlander
Приобрел данную модель где-то пол года назад. Поскольку часто люблю выбираться с семьей на природу, Mitsubishi Outlander постоянно проходил проверку на прочность. Знаете он меня покорил. По трассе расход топлива составляет всего 10 литров! а по городу 12! И это внедорожник! Друзья когда им говорю про ...
Medichi77
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В России отзывают почти 5 000 кроссоверов Mitsubishi Outlander
{{material_125161}}Специалисты Mitsubishi выяснили, что у некоторых кроссоверов наблюдается перегрев минусового кабеля АКБ. Данная проблема при самом худшем развитии событий может вызвать самопроизвольное возгорание. Дефект заподозрили у 4 950 кроссоверов Mitsubishi Outlander, проданных в России с марта по август 2018 года. Полный список VIN-номеров можно уточнить на сайте Росстандарта.В ближайшее время сотрудники дилерских центров начнут оповещать клиентов о начале отзывной кампании и приглашать их на бесплатную диагностику и ремонт. Специалисты сервиса проверят состояние аккумулятора и проводов и при необходимости бесплатно заменят минусовой кабель.В конце ноября Mitsubishi уже отзывала в России кроссоверы Outlander из-за проблем с электрикой. Тогда на сервис пригласили более 60 тысяч автомобилей, реализованных с июля 2012 года по декабрь 2014 года. У всех них обнаружили риск оплавления разъемов электропроводки под водительским сидением. Причина устранялась простым перемещением разъема в сторону, где возникновение неисправности исключено.
2018-12-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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