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8 августа 2019, 22:01

В России отзывают почти 600 пикапов Mercedes-Benz X-Class

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Российский офис Mercedes-Benz объявил о начале отзывной кампании, которая затрагивает в нашей стране пикапы X-Class. Причина – опечатка в инструкции по монтажу фаркопа, которая рекомендует слишком высокий момент затяжки крепежных болтов.
В России отзывают почти 600 пикапов Mercedes Benz X Class

Mercedes-Benz-X-Class

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Специалисты Mercedes-Benz выяснили, что в инструкции по монтажу комплектов для дополнительной установки фаркопа могла вкрасться ошибка. Величина момента затяжки крепежных болтов для установки поперечины была указана со значительным превышением. Болты могут сломаться, если затягивать их с рекомендуемым моментом и тогда прицеп отсоединится от автомобиля.

Ошибку заподозрили у 575 пикапов Mercedes-Benz X-Class, проданных с марта по декабрь 2018 года. Список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. В ближайшее время всех автовладельцев известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис. На пикапах заменят болты и затянут предписанным моментом затяжки, если на них дополнительно установлено тягово-сцепное устройство. Все работы в рамках акции проведут бесплатно для владельцев.

В апреле 2018 года в России уже отзывали пикапы Mercedes X-Class, выпущенные в 2018 году. В общей сложности под отзыв попали 762 автомобиля. Причиной тогда стала неисправность системы экстренного вызова. При аварии или иной чрезвычайной ситуации, система могла не оповестить в автоматическом режиме экстренные службы. Устранить неполадку можно с помощью обновления SCN-кода в блоке управления Hermes.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Mercedes-Benz X-Class против VW Amarok
Ну а вывод то какой? Что лучше Амарок или новый Мерседес? Сравнения характеристик недостаточно, такие автомобили надо тестировать очень подробно, желательно с нагрузкой и по бездорожью.
Василий
Mercedes назвал цену на X-Class для России
Мерседес-пикап - это интересно. Начинка впечатляет, вот только пока непонятно будет ли пригоден такой автомобиль для тех целей, ради которых и покупают пикапы. Кому нужен лимузин с кузовом? Да и цена у него такая, что позволить себе такую роскошь сможет только очень преуспевающий фермер.
Роман
Форум Mercedes-Benz Vito
система и правда очень умная
MichaMeL
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В России отзывают почти 600 пикапов Mercedes-Benz X-Class
{{material_126980}}Специалисты Mercedes-Benz выяснили, что в инструкции по монтажу комплектов для дополнительной установки фаркопа могла вкрасться ошибка. Величина момента затяжки крепежных болтов для установки поперечины была указана со значительным превышением. Болты могут сломаться, если затягивать их с рекомендуемым моментом и тогда прицеп отсоединится от автомобиля.Ошибку заподозрили у 575 пикапов Mercedes-Benz X-Class, проданных с марта по декабрь 2018 года. Список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. В ближайшее время всех автовладельцев известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис. На пикапах заменят болты и затянут предписанным моментом затяжки, если на них дополнительно установлено тягово-сцепное устройство. Все работы в рамках акции проведут бесплатно для владельцев.В апреле 2018 года в России уже отзывали пикапы Mercedes X-Class, выпущенные в 2018 году. В общей сложности под отзыв попали 762 автомобиля. Причиной тогда стала неисправность системы экстренного вызова. При аварии или иной чрезвычайной ситуации, система могла не оповестить в автоматическом режиме экстренные службы. Устранить неполадку можно с помощью обновления SCN-кода в блоке управления Hermes.
2019-08-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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