8 августа 2019, 22:01
В России отзывают почти 600 пикапов Mercedes-Benz X-Class
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Российский офис Mercedes-Benz объявил о начале отзывной кампании, которая затрагивает в нашей стране пикапы X-Class. Причина – опечатка в инструкции по монтажу фаркопа, которая рекомендует слишком высокий момент затяжки крепежных болтов.
Mercedes-Benz-X-Class
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Ошибку заподозрили у 575 пикапов Mercedes-Benz X-Class, проданных с марта по декабрь 2018 года. Список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. В ближайшее время всех автовладельцев известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис. На пикапах заменят болты и затянут предписанным моментом затяжки, если на них дополнительно установлено тягово-сцепное устройство. Все работы в рамках акции проведут бесплатно для владельцев.
В апреле 2018 года в России уже отзывали пикапы Mercedes X-Class, выпущенные в 2018 году. В общей сложности под отзыв попали 762 автомобиля. Причиной тогда стала неисправность системы экстренного вызова. При аварии или иной чрезвычайной ситуации, система могла не оповестить в автоматическом режиме экстренные службы. Устранить неполадку можно с помощью обновления SCN-кода в блоке управления Hermes.
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Комментарии пользователей
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Ну а вывод то какой? Что лучше Амарок или новый Мерседес? Сравнения характеристик недостаточно, такие автомобили надо тестировать очень подробно, желательно с нагрузкой и по бездорожью.
Мерседес-пикап - это интересно. Начинка впечатляет, вот только пока непонятно будет ли пригоден такой автомобиль для тех целей, ради которых и покупают пикапы. Кому нужен лимузин с кузовом? Да и цена у него такая, что позволить себе такую роскошь сможет только очень преуспевающий фермер.
система и правда очень умная
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