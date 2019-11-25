25 ноября 2019, 22:24
В России отзывают почти 7 500 автомобилей Subaru
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Российский офис Subaru объявил о начале отзывной кампании в отношении трех моделей: Impreza, XV и Forester. Причиной стали ошибки в программного обеспечении, которые могут вызвать короткое замыкание и внезапную остановку мотора.
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В общей сложности под действие отзыва попали 7 442 автомобиля Subaru Impreza, XV (G4, G5) и Forester (S5), реализованные в 2017 - 2019 годах. Полный список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. В ближайшее время уполномоченные сотрудники известят автовладельцев о начале отзывной кампании и пригласят приехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. Мастера сервиса проверят катушку зажигания и при необходимости заменят ее, а также перепрограммируют блок управления двигателем. Все работы в рамках акции проведут бесплатно для владельцев.
В апреле 2019 года в России пригласили в сервис более 52 тысяч автомобилей Subaru шести моделей. У Impreza, XV, Forester и BRZ, проданных в 2012–2014 годах, заподозрили проблемы с двигателем, а у Impreza, WRX, WRX STI, XV и Forester, которые были реализованы с 2009 по 2016 годы – неполадку выключателя стоп-сигналов.
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