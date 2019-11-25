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25 ноября 2019, 22:24

В России отзывают почти 7 500 автомобилей Subaru

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Российский офис Subaru объявил о начале отзывной кампании в отношении трех моделей: Impreza, XV и Forester. Причиной стали ошибки в программного обеспечении, которые могут вызвать короткое замыкание и внезапную остановку мотора.
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Специалисты Subaru выяснили, что у некоторых автомобилей из-за ошибки в ПО блока управления двигателем напряжение на катушке зажигания может сохраняться после выключения мотора дольше, чем нужно. В результате катушка разогревается, что может привести к короткому замыканию. На автомобилях, оснащенных определенными жгутами проводов и модулями зажигания, возможно перегорание предохранителя и, как следствие, остановка двигателя и невозможность его повторного запуска.

В общей сложности под действие отзыва попали 7 442 автомобиля Subaru Impreza, XV (G4, G5) и Forester (S5), реализованные в 2017 - 2019 годах. Полный список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. В ближайшее время уполномоченные сотрудники известят автовладельцев о начале отзывной кампании и пригласят приехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. Мастера сервиса проверят катушку зажигания и при необходимости заменят ее, а также перепрограммируют блок управления двигателем. Все работы в рамках акции проведут бесплатно для владельцев.

В апреле 2019 года в России пригласили в сервис более 52 тысяч автомобилей Subaru шести моделей. У Impreza, XV, Forester и BRZ, проданных в 2012–2014 годах, заподозрили проблемы с двигателем, а у Impreza, WRX, WRX STI, XV и Forester, которые были реализованы с 2009 по 2016 годы – неполадку выключателя стоп-сигналов.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Subaru XV
Думаю, что наши люди, просто еще, не привыкли к таким коробкам передач CVT все из-за сложности конструкции, за-то есть очевидные плюсы, такой коробки. Если следить за ней, то и прослужит она долго и надежно.
Abrus
Форум Subaru Forester
Цитата:| Взял нового форика 2015 г.в. 2.5л.с. с вариатором, мощи выше крыши, вариатор передачи переключает плавно, можно сказать не заметно, скорость авто набирает быстро. Подвеска настроена для наших "хороших" дорог, лежачих полицейских практически не слышно, на нем выезжаю в любую погоду, зимой при ...
Сейчас в декабре 2015 тем
В России отзывают более 52 000 автомобилей Subaru
Что выключение стоп сигнала, что как выше написали "неполадка двигателя" проблемами толком и не являются. Да и блин, машинам по пять с лишним лет, понятное дело, что вероятность поломки растет. Но субару видимо очень сильно любят владельцев своих машин и даже для "старичков" предлагают бесплатную диагностику ...
Иван
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В России отзывают почти 7 500 автомобилей Subaru
{{material_126348}}Специалисты Subaru выяснили, что у некоторых автомобилей из-за ошибки в ПО блока управления двигателем напряжение на катушке зажигания может сохраняться после выключения мотора дольше, чем нужно. В результате катушка разогревается, что может привести к короткому замыканию. На автомобилях, оснащенных определенными жгутами проводов и модулями зажигания, возможно перегорание предохранителя и, как следствие, остановка двигателя и невозможность его повторного запуска.В общей сложности под действие отзыва попали 7 442 автомобиля Subaru Impreza, XV (G4, G5) и Forester (S5), реализованные в 2017 - 2019 годах. Полный список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. В ближайшее время уполномоченные сотрудники известят автовладельцев о начале отзывной кампании и пригласят приехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. Мастера сервиса проверят катушку зажигания и при необходимости заменят ее, а также перепрограммируют блок управления двигателем. Все работы в рамках акции проведут бесплатно для владельцев.В апреле 2019 года в России пригласили в сервис более 52 тысяч автомобилей Subaru шести моделей. У Impreza, XV, Forester и BRZ, проданных в 2012–2014 годах, заподозрили проблемы с двигателем, а у Impreza, WRX, WRX STI, XV и Forester, которые были реализованы с 2009 по 2016 годы – неполадку выключателя стоп-сигналов.
2019-11-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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