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26 сентября 2019, 16:02

В России отзывают почти тысячу кроссоверов Mercedes-Benz

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Российский офис Mercedes-Benz объявил о начале отзывной кампании в отношении кроссоверов GLE четвертого поколения (индекс W167). Причина – некорректная установка дренажных шлангов для конденсата кондиционера.
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Российский офис Mercedes-Benz объявил о начале отзывной кампании в отношении сразу шести моделей: A-Class ...
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Нынешний отзыв затрагивает в России 922 новеньких кроссовера Mercedes-Benz GLE четвертого поколения, проданных в 2018 – 2019 годах. Список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. Причиной стали дренажные шланги для конденсата кондиционера, которые могли быть установлены некорректно.

В ближайшее время уполномоченные сотрудники известят автовладельцев о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в сервис на диагностику и ремонт. Специалисты дилерской СТО проверят дренажные шланги и при необходимости установят их корректно. Все работы в рамках акции проведут бесплатно для владельцев.

Ранее на этой неделе в сервис пригласили владельцев коммерческих фургонов Mercedes-Benz Sprinter Classic, проданных в период с августа 2017 года по май 2018 года. Причиной отзыва стал жгут электропроводов двигателя, который проложили в моторном отсеке неоптимальным образом. В результате некоторые провода могут перетереться о кронштейн, что чревато коротким замыканием и пожаром. Неисправность заподозрили у 4,6 тыс. автомобилей.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Mercedes-Benz GLE. Что выбрать: внедорожник или купе?
Вот, не похож новый GLE Coupe на X6, хоть убейте меня, особенно в профиль. У баварцев автомобиль выглядит внушительно и гармонично, а у Мерседеса он какой-то недоделанный. Внедорожник выглядит лучше и в эксплуатации удобнее. В общем, не получился купе, это мое мнение.
Петр
Mercedes-Benz GLE 2019 замечен фотошпионами
По фото непонятно пока насколько оригинальным будет дизайн. По силуэту тоже, особенных округлостей незаметно. Вообще, в последнее время отличить поколения Мерседесов друг от друга становится все сложнее. Все одинаковые, а жаль...
Дмитрий
Посоветуйте сервис
Я на плановое обслуживание и диагностику езжу в техцентр SSK Mercedes на Верейской улице, 29к42. Не знаю правда с какого года они работают вообще, но хвалят их. Сам тоже не замечал, чтобы обманывали, сдавать машину можно поздно, до 22:00 открыто. Местоположение центра не сказал бы, что удобное, но проехать ...
Матвеев_А
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В России отзывают почти тысячу кроссоверов Mercedes-Benz
{{material_123605}}Нынешний отзыв затрагивает в России 922 новеньких кроссовера Mercedes-Benz GLE четвертого поколения, проданных в 2018 – 2019 годах. Список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. Причиной стали дренажные шланги для конденсата кондиционера, которые могли быть установлены некорректно.В ближайшее время уполномоченные сотрудники известят автовладельцев о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в сервис на диагностику и ремонт. Специалисты дилерской СТО проверят дренажные шланги и при необходимости установят их корректно. Все работы в рамках акции проведут бесплатно для владельцев.Ранее на этой неделе в сервис пригласили владельцев коммерческих фургонов Mercedes-Benz Sprinter Classic, проданных в период с августа 2017 года по май 2018 года. Причиной отзыва стал жгут электропроводов двигателя, который проложили в моторном отсеке неоптимальным образом. В результате некоторые провода могут перетереться о кронштейн, что чревато коротким замыканием и пожаром. Неисправность заподозрили у 4,6 тыс. автомобилей.
2019-09-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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