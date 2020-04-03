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3 апреля 2020, 12:30

В России отзывают пожароопасные Audi TT

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Фото: Audi
Российский офис концерна Volkswagen объявил о начале отзывной кампании в отношении автомобилей Audi TT. Бензобак модели оказывается уязвим при авариях, что может привести к воспламенению.
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Российский офис концерна Volkswagen объявил о начале локальной отзывной кампании в отношении автомобилей Audi ...
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Специалисты Audi пришли к выводу, что в случае дорожно-транспортного происшествия высока вероятность повреждения топливного бака Audi TT. Выливающийся бензин запросто может воспламениться на горячих поверхностях, что чревато трагическими последствиями. Компания не сообщает, были ли уже зафиксированы подобные случаи возгорания при ДТП.

В нашей стране отзыв затрагивает 883 автомобиля, проданных в период с 2015 по 2019 годы. Список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. При желании можно сверить с ним номер своего автомобиля или воспользоваться интерактивным поиском по отзывным кампаниям. В ближайшее время уполномоченные сотрудники свяжутся с владельцами Audi TT из списка и предложат им записаться в дилерский сервис на диагностику и ремонт. Проблему планируют решить, установив дополнительную защиту компонентов.

В начале недели в сервис пригласили владельцев 32 кроссоверов Audi Q7 и Q8, проданных с 2016 по 2020 годы. У них заподозрили проблемы с рулевым управлением. Дефект резьбового соединения промежуточного вала с рулевым механизмом может негативно сказываться на управляемости автомобиля.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Audi TT
Впечатления исключительно восторженные. Автомобиль ОЧЕНЬ понравился! По экстерьеру - гармоничная, красивая... (машина низкая, мускулистая, морда очень агрессивная и в черном цвете просто конфета) . Прежняя ТТ по сравнению с новой кажется какой-то игрушечной:) Своего рода эволюция девочки-подростка в ...
Александр
Тест-драйв Audi TT: верхом на пуле
классная машина
Alexf
Купе Audi TT получило электронаддув
Езжу 20 лет на Бмв с М30 без всяких наддувов и проблем. Кому они на х.. нужны эти 3.5 сек?
Геннадий Фурсов
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В России отзывают пожароопасные Audi TT
{{material_129523}}Специалисты Audi пришли к выводу, что в случае дорожно-транспортного происшествия высока вероятность повреждения топливного бака Audi TT. Выливающийся бензин запросто может воспламениться на горячих поверхностях, что чревато трагическими последствиями. Компания не сообщает, были ли уже зафиксированы подобные случаи возгорания при ДТП.В нашей стране отзыв затрагивает 883 автомобиля, проданных в период с 2015 по 2019 годы. Список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. При желании можно сверить с ним номер своего автомобиля или воспользоваться интерактивным поиском по отзывным кампаниям. В ближайшее время уполномоченные сотрудники свяжутся с владельцами Audi TT из списка и предложат им записаться в дилерский сервис на диагностику и ремонт. Проблему планируют решить, установив дополнительную защиту компонентов.В начале недели в сервис пригласили владельцев 32 кроссоверов Audi Q7 и Q8, проданных с 2016 по 2020 годы. У них заподозрили проблемы с рулевым управлением. Дефект резьбового соединения промежуточного вала с рулевым механизмом может негативно сказываться на управляемости автомобиля.
2020-04-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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