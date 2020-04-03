3 апреля 2020, 12:30
В России отзывают пожароопасные Audi TT
- 94
- 0
Фото: Audi
Российский офис концерна Volkswagen объявил о начале отзывной кампании в отношении автомобилей Audi TT. Бензобак модели оказывается уязвим при авариях, что может привести к воспламенению.
Ранее мы писали
Российский офис концерна Volkswagen объявил о начале локальной отзывной кампании в отношении автомобилей Audi ...Читать далее
В нашей стране отзыв затрагивает 883 автомобиля, проданных в период с 2015 по 2019 годы. Список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. При желании можно сверить с ним номер своего автомобиля или воспользоваться интерактивным поиском по отзывным кампаниям. В ближайшее время уполномоченные сотрудники свяжутся с владельцами Audi TT из списка и предложат им записаться в дилерский сервис на диагностику и ремонт. Проблему планируют решить, установив дополнительную защиту компонентов.
В начале недели в сервис пригласили владельцев 32 кроссоверов Audi Q7 и Q8, проданных с 2016 по 2020 годы. У них заподозрили проблемы с рулевым управлением. Дефект резьбового соединения промежуточного вала с рулевым механизмом может негативно сказываться на управляемости автомобиля.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Секонд-тест Audi Q5 Hybrid quattro: не сошлись характерами
18.03.2020, 04:44
Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
21.02.2020, 00:46
Тест-драйв Audi Q8: купейный детонатор
13.02.2019, 00:10
Тест-драйв Audi A5 Sportback 2.0 TFSI: как на подбор
11.09.2018, 14:37
Тест-драйв Audi A8: пурпур на серебре
03.05.2018, 09:12
Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI
07.03.2018, 00:11
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Секонд-тест Audi Q5 Hybrid quattro: не сошлись характерами
18.03.2020, 04:44
Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
21.02.2020, 00:46
Тест-драйв Audi Q8: купейный детонатор
13.02.2019, 00:10
Тест-драйв Audi A5 Sportback 2.0 TFSI: как на подбор
11.09.2018, 14:37
Тест-драйв Audi A8: пурпур на серебре
03.05.2018, 09:12
Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI
07.03.2018, 00:11
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Впечатления исключительно восторженные. Автомобиль ОЧЕНЬ понравился! По экстерьеру - гармоничная, красивая... (машина низкая, мускулистая, морда очень агрессивная и в черном цвете просто конфета) . Прежняя ТТ по сравнению с новой кажется какой-то игрушечной:) Своего рода эволюция девочки-подростка в ...
классная машина
Езжу 20 лет на Бмв с М30 без всяких наддувов и проблем. Кому они на х.. нужны эти 3.5 сек?
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве