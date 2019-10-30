30 октября 2019, 16:11
В России отзывают Skoda Rapid
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Фото: Skoda
Российский офис Volkswagen Group объявил о начале отзывной кампании в отношении лифтбеков Skoda Rapid. Причиной стали сбои в работе системы экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС.
Фото: drive2
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В любом случае, уполномоченные сотрудники в ближайшие дни начнут рассылать sms и электронные письма владельцам автомобилей из списка и приглашать их подъехать в дилерский сервис на диагностику. Специалисты СТО активируют систему ЭРА-ГЛОНАСС. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для автовладельцев.
В сентябре в России отзывали 1 242 автомобиля Skoda Octavia и Skoda Yeti, реализованных в России в 2014 – 2015 годах. Причиной стал риск утечки моторного масла из-за ослабнувших винтов регулятора фаз газораспределения.
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28.09.2018, 07:58
Тест-драйв Skoda Kodiaq 2.0 TSI: берем лучшее
21.08.2018, 14:43
Тест-драйв Skoda Kodiaq 1.4 4x4: медвежья хватка
19.11.2017, 17:11
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