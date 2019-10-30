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30 октября 2019, 16:11

В России отзывают Skoda Rapid

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Фото: Skoda
Российский офис Volkswagen Group объявил о начале отзывной кампании в отношении лифтбеков Skoda Rapid. Причиной стали сбои в работе системы экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС.
В России отзывают Skoda Rapid

Фото: drive2

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Российский офис Volkswagen Group объявил о начале отзывной кампании, затрагивающей автомобили Skoda Octavia ...
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Специалисты Skoda выяснили, что в случае неправильной конфигурации коммуникационного блока MBConnect система ЭРА-ГЛОНАСС может не работать должным образом. Проблемы заподозрили у автомобилей Skoda Rapid, проданных в 2019 году. В списке, опубликованном на сайте Росстандарта, значатся 718 машин. При желании можно самостоятельно свериться с перечнем и выяснить, подпадает ли конкретный автомобиль под действие отзыва. Автоматический поиск по сервисным кампаниям с недавнего времени предоставляет и портал Авто.ру.

В любом случае, уполномоченные сотрудники в ближайшие дни начнут рассылать sms и электронные письма владельцам автомобилей из списка и приглашать их подъехать в дилерский сервис на диагностику. Специалисты СТО активируют систему ЭРА-ГЛОНАСС. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для автовладельцев.

В сентябре в России отзывали 1 242 автомобиля Skoda Octavia и Skoda Yeti, реализованных в России в 2014 – 2015 годах. Причиной стал риск утечки моторного масла из-за ослабнувших винтов регулятора фаз газораспределения.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом
Очень востребованная информация, покупайте луноходы там клиренс от 300мм) ) )
Алеша Попович
Тест-драйв обновленного Skoda Rapid: каприз молодости
Старый рапид был хорош, надо присмотреться к новому
Александр
Охлаждающая жидкость для Шкоды рапид
Розовый, красный, зеленый, какая разница? Ориентироваться на цвет нельзя, так как это краситель. Выбирать ож правильно по наличию допуска производителя. Советую coolstream g13, потому что допуск есть
BtwOfcAnyway
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В России отзывают Skoda Rapid
{{material_127628}}Специалисты Skoda выяснили, что в случае неправильной конфигурации коммуникационного блока MBConnect система ЭРА-ГЛОНАСС может не работать должным образом. Проблемы заподозрили у автомобилей Skoda Rapid, проданных в 2019 году. В списке, опубликованном на сайте Росстандарта, значатся 718 машин. При желании можно самостоятельно свериться с перечнем и выяснить, подпадает ли конкретный автомобиль под действие отзыва. Автоматический поиск по сервисным кампаниям с недавнего времени предоставляет и портал Авто.ру.В любом случае, уполномоченные сотрудники в ближайшие дни начнут рассылать sms и электронные письма владельцам автомобилей из списка и приглашать их подъехать в дилерский сервис на диагностику. Специалисты СТО активируют систему ЭРА-ГЛОНАСС. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для автовладельцев.В сентябре в России отзывали 1 242 автомобиля Skoda Octavia и Skoda Yeti, реализованных в России в 2014 – 2015 годах. Причиной стал риск утечки моторного масла из-за ослабнувших винтов регулятора фаз газораспределения.
2019-10-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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