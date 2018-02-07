7 февраля 2018, 18:24

В России отзывают Skoda Superb

Компания Skoda объявила о начале отзывной кампании, касающейся флагманского лифтбека Superb. Причина – возможные проблемы с ближним светом. В России отзыв затронет 1 551 автомобиль, проданный с 2016 по 2018 годы. Соответствующее объявление появилось на сайте Росстандарта.
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Skoda Superb
Выпускается с 2002 г.
Новый от 1 294 000 до 2 494 000 Р
Отзывов: 3
Новая сервисная кампания связана с потенциальным дефектом фар. После пуска двигателя они остаются в положении базовой установки. Решить проблему можно перепрограммировав модуль, контролирующий работу фар. Skoda просит всех владельцев Superb, купивших свои автомобили в течение последних двух лет, посетить дилерский сервис. Здесь сотрудники проверят настройки фар и при необходимости устранят неисправность. Все работы выполнят бесплатно. 

Владельцев автомобилей, подпадающих по действие отзывной кампании, оповестят письменно или по телефону. Кроме того, они смогут самостоятельно сверить VIN-номер своего авто со списком, опубликованным на сайте Росстандарта.

В конце декабря Skoda отзывала почти 10 000 лифтбеков Rapid в связи с дефектом буксирной проушины из комплекта бортового инструмента. Тогда автовладельцам пообещали бесплатно выдать новые проушины надлежащего качества, а старые изъять и утилизировать. А в октябре Skoda заподозрила, что у 117 кроссоверов Yeti 2017 года выпуска может быть не приварен усилитель левой стойки. Владельцев также пригласили подъехать в дилерский сервис для диагностики и устранения проблемы.
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Skoda Superb - это бизнес-класс от знаменитой чешской марки. Настоящий. Несмотря на то, что все привыкли видеть под логотипом этой марки небольшие городские автомобили, Superb доказывает, что люди из Skoda могут создать такой автомобиль, который будет достаточно ярок по управляемости и будет достаточно ...
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А я с мамой вчера поссорилась : (Грустно-грустно теперь : ( Но первая мириться не хочу, так как бедет себя правой считать и продолжать вмешиваться в нашу жизнь
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В России отзывают Skoda Superb
{{model_1170}}Новая сервисная кампания связана с потенциальным дефектом фар. После пуска двигателя они остаются в положении базовой установки. Решить проблему можно перепрограммировав модуль, контролирующий работу фар. Skoda просит всех владельцев Superb, купивших свои автомобили в течение последних двух лет, посетить дилерский сервис. Здесь сотрудники проверят настройки фар и при необходимости устранят неисправность. Все работы выполнят бесплатно. Владельцев автомобилей, подпадающих по действие отзывной кампании, оповестят письменно или по телефону. Кроме того, они смогут самостоятельно сверить VIN-номер своего авто со списком, опубликованным на сайте Росстандарта.В конце декабря Skoda отзывала почти 10 000 лифтбеков Rapid в связи с дефектом буксирной проушины из комплекта бортового инструмента. Тогда автовладельцам пообещали бесплатно выдать новые проушины надлежащего качества, а старые изъять и утилизировать. А в октябре Skoda заподозрила, что у 117 кроссоверов Yeti 2017 года выпуска может быть не приварен усилитель левой стойки. Владельцев также пригласили подъехать в дилерский сервис для диагностики и устранения проблемы.
2018-02-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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