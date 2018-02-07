В России отзывают Skoda Superb
Компания Skoda объявила о начале отзывной кампании, касающейся флагманского лифтбека Superb. Причина – возможные проблемы с ближним светом. В России отзыв затронет 1 551 автомобиль, проданный с 2016 по 2018 годы. Соответствующее объявление появилось на сайте Росстандарта.
Skoda Superb
Выпускается с 2002 г.
Новый от 1 294 000 до 2 494 000 Р
Отзывов: 3
Владельцев автомобилей, подпадающих по действие отзывной кампании, оповестят письменно или по телефону. Кроме того, они смогут самостоятельно сверить VIN-номер своего авто со списком, опубликованным на сайте Росстандарта.
В конце декабря Skoda отзывала почти 10 000 лифтбеков Rapid в связи с дефектом буксирной проушины из комплекта бортового инструмента. Тогда автовладельцам пообещали бесплатно выдать новые проушины надлежащего качества, а старые изъять и утилизировать. А в октябре Skoda заподозрила, что у 117 кроссоверов Yeti 2017 года выпуска может быть не приварен усилитель левой стойки. Владельцев также пригласили подъехать в дилерский сервис для диагностики и устранения проблемы.
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Отзывы по теме
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А я с мамой вчера поссорилась : (Грустно-грустно теперь : ( Но первая мириться не хочу, так как бедет себя правой считать и продолжать вмешиваться в нашу жизнь
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