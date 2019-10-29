29 октября 2019, 14:44
В России отзывают суперкары Lamborghini
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Фото: Lamborghini
Отзывные кампании обычно затрагивают автомобили массового сегмента. Марки премиум-класса приглашают в сервис крайне редко. На этот раз под действие отзыва попали 27 автомобилей Lamborghini Aventador, проданных в России с 2017 по 2019 год. Причиной стали ошибки в программном обеспечении двигателя.
Фото: Lamborghini
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При определенных обстоятельствах двигатель может неожиданно заглохнуть на холостом ходу. Причина кроется в ошибке программного обеспечения электронного блока управления двигателем. В ближайшее время всех владельцев известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику и обновление ПО. Все работы в рамках акции проведут бесплатно. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего суперкара со списком, опубликованным на сайте Росстандарта или воспользоваться аналогичным сервисом на Авто.ру.
Среди других люксовых моделей чаще всего отзывали в 2019 году Bentley. В феврале в сервис пригласили владельцев 200 автомобилей Continental и Mulsanne 2018 года из-за ошибки в программном обеспечении, которая могла привести к временному отключению усилителя рулевого управления. В июле и сентябре под отзыв попали 145 и 37 купе Continental GT соответственно. В первом случае проблема крылась в низком напряжении аккумулятора, а во втором – в неполном соответствии оборудования для экстренных вызовов спецификации изготовителя.
Комментарии
Комментарии пользователей
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значит в России все хорошо, вот только на дорогах их не прибавилось
Это не автомобиль, а произведение искусства! Средством передвижения из пункта А в пункт Б такую зверюгу не назовешь. В итоге, пятеро счастливчиков из Японии станут обладателями шедевра. Еще интересно, во сколько это им обойдется.
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