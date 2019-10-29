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29 октября 2019, 14:44

В России отзывают суперкары Lamborghini

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Фото: Lamborghini
Отзывные кампании обычно затрагивают автомобили массового сегмента. Марки премиум-класса приглашают в сервис крайне редко. На этот раз под действие отзыва попали 27 автомобилей Lamborghini Aventador, проданных в России с 2017 по 2019 год. Причиной стали ошибки в программном обеспечении двигателя.
В России отзывают суперкары Lamborghini

Фото: Lamborghini

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Компания ООО «Фольксваген Груп Рус», которая является официальным представителем марки Lamborghini на российском рынке, объявила о начале сервисной акции в отношении 27 купе и родстеров Lamborghini Aventador, проданных в нашей стране в период с 2017 по 2019 годы.

При определенных обстоятельствах двигатель может неожиданно заглохнуть на холостом ходу. Причина кроется в ошибке программного обеспечения электронного блока управления двигателем. В ближайшее время всех владельцев известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику и обновление ПО. Все работы в рамках акции проведут бесплатно. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего суперкара со списком, опубликованным на сайте Росстандарта или воспользоваться аналогичным сервисом на Авто.ру.

Среди других люксовых моделей чаще всего отзывали в 2019 году Bentley. В феврале в сервис пригласили владельцев 200 автомобилей Continental и Mulsanne 2018 года из-за ошибки в программном обеспечении, которая могла привести к временному отключению усилителя рулевого управления. В июле и сентябре под отзыв попали 145 и 37 купе Continental GT соответственно. В первом случае проблема крылась в низком напряжении аккумулятора, а во втором – в неполном соответствии оборудования для экстренных вызовов спецификации изготовителя.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Российские продажи Lamborghini выросли в 4 раза
значит в России все хорошо, вот только на дорогах их не прибавилось
niki93
Lamborghini выпустила особую версию Aventador для Японии
Это не автомобиль, а произведение искусства! Средством передвижения из пункта А в пункт Б такую зверюгу не назовешь. В итоге, пятеро счастливчиков из Японии станут обладателями шедевра. Еще интересно, во сколько это им обойдется.
Максим
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Продается кузов ламборгини авентадор, уже из пластика, качество и детализация на высоте! Кузов можно установить на ауди 100 сигара или крайслер сибринг или мазда 323ф, либо пространственную раму....За небольшие деньги вы получаете вид дорого спортивного автомобиля. по все вопросам писать на maslakofff@mail ...
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В России отзывают суперкары Lamborghini
{{material_127437}}Компания ООО «Фольксваген Груп Рус», которая является официальным представителем марки Lamborghini на российском рынке, объявила о начале сервисной акции в отношении 27 купе и родстеров Lamborghini Aventador, проданных в нашей стране в период с 2017 по 2019 годы.При определенных обстоятельствах двигатель может неожиданно заглохнуть на холостом ходу. Причина кроется в ошибке программного обеспечения электронного блока управления двигателем. В ближайшее время всех владельцев известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику и обновление ПО. Все работы в рамках акции проведут бесплатно. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего суперкара со списком, опубликованным на сайте Росстандарта или воспользоваться аналогичным сервисом на Авто.ру.Среди других люксовых моделей чаще всего отзывали в 2019 году Bentley. В феврале в сервис пригласили владельцев 200 автомобилей Continental и Mulsanne 2018 года из-за ошибки в программном обеспечении, которая могла привести к временному отключению усилителя рулевого управления. В июле и сентябре под отзыв попали 145 и 37 купе Continental GT соответственно. В первом случае проблема крылась в низком напряжении аккумулятора, а во втором – в неполном соответствии оборудования для экстренных вызовов спецификации изготовителя.
2019-10-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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