18 марта 2020, 14:37
В России отзывают свыше 18 тысяч автомобилей Ford
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Фото: Ford
Компания Ford объявила о начале в России двух разных добровольных сервисных акций. У автомобилей Mondeo выявили проблемы с коробкой передач, а у внедорожников Ranger необходимо заменить смертельно опасные эйрбеги Takata.
Фото: Ford
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Вторая сервисная акция связана с дефектными подушками безопасности Takata. В авторизованные сервис-центры пригласят владельцев 9 130 внедорожников Ford Ranger, реализованных с февраля 2004 года по декабрь 2012 года. На автомобилях необходимо заменить газогенераторы фронтальных подушек безопасности водителя и переднего пассажира.
В ближайшее время всех автовладельцев уведомят о начале отзывных кампаний и пригласят подъехать в авторизованный сервисный центр на диагностику и ремонт. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта или воспользоваться интерактивным поиском по базе отзывных кампаний. Все работы в рамках указанных сервисных акций проведут бесплатно.
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