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18 марта 2020, 14:37

В России отзывают свыше 18 тысяч автомобилей Ford

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Фото: Ford
Компания Ford объявила о начале в России двух разных добровольных сервисных акций. У автомобилей Mondeo выявили проблемы с коробкой передач, а у внедорожников Ranger необходимо заменить смертельно опасные эйрбеги Takata.
В России отзывают свыше 18 тысяч автомобилей Ford

Фото: Ford

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Первая отзывная кампания затрагивает в России 9 318 автомобилей Ford Mondeo, реализованных с марта 2015 года по декабрь 2019 года. Специалисты Ford выяснили, что некоторые автомобили с коробкой передач 6F35 могут иметь поврежденный или отсутствующий конец троса рычага переключения передач. Это может привести к сбоям в работе трансмиссии: от блокировки в режиме «Паркинг» («Р») до самопроизвольного движения. Проблема решается заменой втулки троса переключения передач и установкой защитной крышки.

Вторая сервисная акция связана с дефектными подушками безопасности Takata. В авторизованные сервис-центры пригласят владельцев 9 130 внедорожников Ford Ranger, реализованных с февраля 2004 года по декабрь 2012 года. На автомобилях необходимо заменить газогенераторы фронтальных подушек безопасности водителя и переднего пассажира.

В ближайшее время всех автовладельцев уведомят о начале отзывных кампаний и пригласят подъехать в авторизованный сервисный центр на диагностику и ремонт. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта или воспользоваться интерактивным поиском по базе отзывных кампаний. Все работы в рамках указанных сервисных акций проведут бесплатно.

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Отзывы по теме
Форум Ford Mondeo
Купил недавно второй свой Мондео 2011г. Дизель, хетчбек. До этого был также Мондео 2011г только бензин и седан. Бензиновым владел менее 2х лет, ничего с ним особо не делал по ремонту. Был один очень большой косяк (повсеместный у данного мотора) - жрал масло. Починка выходила где-то в штуку полторы ...
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В России отзывают свыше 18 тысяч автомобилей Ford
{{material_126583}}Первая отзывная кампания затрагивает в России 9 318 автомобилей Ford Mondeo, реализованных с марта 2015 года по декабрь 2019 года. Специалисты Ford выяснили, что некоторые автомобили с коробкой передач 6F35 могут иметь поврежденный или отсутствующий конец троса рычага переключения передач. Это может привести к сбоям в работе трансмиссии: от блокировки в режиме «Паркинг» («Р») до самопроизвольного движения. Проблема решается заменой втулки троса переключения передач и установкой защитной крышки.Вторая сервисная акция связана с дефектными подушками безопасности Takata. В авторизованные сервис-центры пригласят владельцев 9 130 внедорожников Ford Ranger, реализованных с февраля 2004 года по декабрь 2012 года. На автомобилях необходимо заменить газогенераторы фронтальных подушек безопасности водителя и переднего пассажира.В ближайшее время всех автовладельцев уведомят о начале отзывных кампаний и пригласят подъехать в авторизованный сервисный центр на диагностику и ремонт. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта или воспользоваться интерактивным поиском по базе отзывных кампаний. Все работы в рамках указанных сервисных акций проведут бесплатно.
2020-03-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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