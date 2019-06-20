20 июня 2019, 16:44

В России отзывают три модели Skoda

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Компания Skoda объявила о начале в России отзывной акции, которая затрагивает автомобили сразу трех моделей: лифтбеки Octavia и Superb, а также кроссоверы Kodiaq. Причина – неисправность водительской подушки безопасности.
В России отзывают три модели Skoda
В России отзывают три модели Skoda
В России отзывают три модели Skoda
В России отзывают три модели Skoda
В России отзывают три модели Skoda
В России отзывают три модели Skoda
В России отзывают три модели Skoda
В России отзывают три модели Skoda
В России отзывают три модели Skoda
В России отзывают три модели Skoda
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Российский офис концерна Volkswagen Group сообщил о начале отзывной кампании в отношении автомобилей Skoda ...
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Нынешняя отзывная кампания распространяется только на новые автомобили Skoda, проданные в 2018 – 2019 годах. Эпопея с подушками безопасности Takata не имеет к ней никакого отношения, но проблема все равно серьезная и заслуживает внимания. Существует вероятность, что у некоторых автомобилей в случае аварии сработавшая подушка безопасности водителя может надуваться недостаточно быстро. Подобный дефект может стать причиной травм, поэтому компания решила, не дожидаясь неприятных последствий, провести добровольный отзыв небезопасных автомобилей. 

В ближайшее время автовладельцев известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. На всех автомобилях бесплатно заменят подушку безопасности водителя. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта. К счастью, проблема не носит масштабный характер и затрагивает в России лишь 24 автомобиля.

В феврале 2019 года российский офис концерна Volkswagen Group уже отзывал Skoda Octavia из-за проблем с подушками безопасности. Тогда в сервис пригласили 66 машин, проданных в 2002 - 2003 годах. Причиной стали травмоопасные подушки Takata, которые раскрывались чересчур быстро и металлические осколки пиропатрона смертоносной шрапнелью разлетались по салону. Из-за этих подушек безопасности по всему миру было отозвано свыше 100 млн автомобилей, а сама компания Takata разорилась.


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В России отзывают три модели Skoda
{{material_125803}}Нынешняя отзывная кампания распространяется только на новые автомобили Skoda, проданные в 2018 – 2019 годах. Эпопея с подушками безопасности Takata не имеет к ней никакого отношения, но проблема все равно серьезная и заслуживает внимания. Существует вероятность, что у некоторых автомобилей в случае аварии сработавшая подушка безопасности водителя может надуваться недостаточно быстро. Подобный дефект может стать причиной травм, поэтому компания решила, не дожидаясь неприятных последствий, провести добровольный отзыв небезопасных автомобилей. В ближайшее время автовладельцев известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. На всех автомобилях бесплатно заменят подушку безопасности водителя. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта. К счастью, проблема не носит масштабный характер и затрагивает в России лишь 24 автомобиля.В феврале 2019 года российский офис концерна Volkswagen Group уже отзывал Skoda Octavia из-за проблем с подушками безопасности. Тогда в сервис пригласили 66 машин, проданных в 2002 - 2003 годах. Причиной стали травмоопасные подушки Takata, которые раскрывались чересчур быстро и металлические осколки пиропатрона смертоносной шрапнелью разлетались по салону. Из-за этих подушек безопасности по всему миру было отозвано свыше 100 млн автомобилей, а сама компания Takata разорилась.
2019-06-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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