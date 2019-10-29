29 октября 2019, 00:01
В России отзывают внедорожники Toyota
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Российский офис Toyota объявил о начале отзывной кампании в отношении внедорожников Land Cruiser Prado. Причиной стал риск некорректной затяжки топливной трубки и, как следствие, вероятность утечки топлива.
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Российский офис Toyota объявил о начале отзывной кампании, затрагивающей 350 экземпляров спорткупе Toyota ...Читать далее
В ближайшее время уполномоченные сотрудники Toyota известят всех владельцев указанных выше автомобилей о начале отзывной кампании и пригласят их подъехать в дилерский сервис на диагностику. Мастера СТО осмотрят внедорожники и при необходимости бесплатно заменят топливную трубку. Автовладельцы могут сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта. Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru, куда Росстандарт передает информацию в рамках соответствующего соглашения.
В марте 2019 года Toyota отзывала в России 350 спорткаров GT86, выпущенных в период с 9 апреля 2012 года по 18 апреля 2013 года. Выяснилось, что конструктивные особенности двигателей этих автомобилей могут привести к чрезмерным нагрузкам на пружины клапанного механизма. Это, в свою очередь, влечет за собой снижение прочности пружин и их поломку. В самом крайнем случае, неисправность может привести к остановке мотора на ходу. Запустить его вновь водитель уже не сможет.
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Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
У моего дядьки такая машина, 2014 год, брал новую прямо из Японии, получалось выигрыш 10% от стоимости в местных салонах. Я на ней не катался, но по внешнему виду машина выглядит "по-богатому". Хотя лично я не разбираюсь в этих внедорожниках от Тойоты. Их уже столько, что непонятно какая для чего выпускалась ...
Автор видимо не в курсе как выглядят внедорожники и что это такое.... Кроссоверы не катят
это все на любителя. мне такое, например, не по душе.
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