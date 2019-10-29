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29 октября 2019, 00:01

В России отзывают внедорожники Toyota

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Российский офис Toyota объявил о начале отзывной кампании в отношении внедорожников Land Cruiser Prado. Причиной стал риск некорректной затяжки топливной трубки и, как следствие, вероятность утечки топлива.
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Отзыву подлежат 1 153 внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, реализованные в период с 12 марта по 18 апреля 2019 года. У всех автомобилей существует вероятного того, что топливная трубка, соединяющая топливный насос высокого давления с топливной рампой, могла быть некорректно затянута. В процессе эксплуатации под действием вибрации затяжка трубки может ослабнуть, что повышает риск утечки топлива. Под подозрение попали только дизельные внедорожники.

В ближайшее время уполномоченные сотрудники Toyota известят всех владельцев указанных выше автомобилей о начале отзывной кампании и пригласят их подъехать в дилерский сервис на диагностику. Мастера СТО осмотрят внедорожники и при необходимости бесплатно заменят топливную трубку. Автовладельцы могут сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта. Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru, куда Росстандарт передает информацию в рамках соответствующего соглашения.

В марте 2019 года Toyota отзывала в России 350 спорткаров GT86, выпущенных в период с 9 апреля 2012 года по 18 апреля 2013 года. Выяснилось, что конструктивные особенности двигателей этих автомобилей могут привести к чрезмерным нагрузкам на пружины клапанного механизма. Это, в свою очередь, влечет за собой снижение прочности пружин и их поломку. В самом крайнем случае, неисправность может привести к остановке мотора на ходу. Запустить его вновь водитель уже не сможет.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Toyota Land Cruiser Prado
У моего дядьки такая машина, 2014 год, брал новую прямо из Японии, получалось выигрыш 10% от стоимости в местных салонах. Я на ней не катался, но по внешнему виду машина выглядит "по-богатому". Хотя лично я не разбираюсь в этих внедорожниках от Тойоты. Их уже столько, что непонятно какая для чего выпускалась ...
Владимир Борисовский
Самые востребованные дизельные б/у внедорожники
Автор видимо не в курсе как выглядят внедорожники и что это такое.... Кроссоверы не катят
Вседорожник
Кто ставил хром на машину?
это все на любителя. мне такое, например, не по душе.
Святославыч
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В России отзывают внедорожники Toyota
{{material_126088}}Отзыву подлежат 1 153 внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, реализованные в период с 12 марта по 18 апреля 2019 года. У всех автомобилей существует вероятного того, что топливная трубка, соединяющая топливный насос высокого давления с топливной рампой, могла быть некорректно затянута. В процессе эксплуатации под действием вибрации затяжка трубки может ослабнуть, что повышает риск утечки топлива. Под подозрение попали только дизельные внедорожники.В ближайшее время уполномоченные сотрудники Toyota известят всех владельцев указанных выше автомобилей о начале отзывной кампании и пригласят их подъехать в дилерский сервис на диагностику. Мастера СТО осмотрят внедорожники и при необходимости бесплатно заменят топливную трубку. Автовладельцы могут сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта. Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru, куда Росстандарт передает информацию в рамках соответствующего соглашения.В марте 2019 года Toyota отзывала в России 350 спорткаров GT86, выпущенных в период с 9 апреля 2012 года по 18 апреля 2013 года. Выяснилось, что конструктивные особенности двигателей этих автомобилей могут привести к чрезмерным нагрузкам на пружины клапанного механизма. Это, в свою очередь, влечет за собой снижение прочности пружин и их поломку. В самом крайнем случае, неисправность может привести к остановке мотора на ходу. Запустить его вновь водитель уже не сможет.
2019-10-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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