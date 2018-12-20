20 декабря 2018, 22:08

В России отзывают Volkswagen, Audi и Skoda

  • 1612
  • 0
Концерн Volkswagen обнаружил в России 96 автомобилей разных марок и моделей, у которых имеются проблемы со сварным швом задних сидений. Под отзыв попали Volkswagen Passat, Volkswagen Golf, Audi A3 и Skoda Octavia. Список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта.
^
В России отзывают Volkswagen, Audi и Skoda Volkswagen Passat, Volkswagen Golf, Audi A3, Skoda Octavia
Ранее мы писали
Компания Nissan объявила о начале в России отзывной кампании, затрагивающей 769 кроссоверов X-Trail. Соответствующее ...
Читать далее
У 24 автомобилей Volkswagen Passat и Golf, а также у 23 Audi A3 обнаружился дефект, допущенный при сварке крепления подголовника к раме заднего сидения. В результате подголовник может оказаться недостаточно прочно прикрепленным к раме и утратить свои поддерживающие и защитные свойства. Всех владельцев указанных автомобилей, проданных в 2018 году, в ближайшее время пригласят в дилерский сервис на диагностику. Мастера проверят спинку заднего дивана и, при необходимости, бесплатно заменят ее на новую.

Также проблемы с диваном второго ряда заподозрили у 46 автомобилей Skoda Octavia, реализованных в нынешнем году. Из-за отклонений в сварном соединении заднего сиденья при аварии может ухудшиться работа подголовника. Специалисты дилерской СТО проверят качество сварки держателей направляющих задних подголовников. Дефектные каркасы спинки заменят бесплатно. 

В начале апреля 2018 года российский офис Nissan отзывал 769 кроссоверов X-Trail, сошедших с конвейера в период с 25 июня 2016 года по 17 января 2017 года. Тогда выяснилось, что сварка компонентов механизма наклона спинки раскладывающего заднего сиденья могла не соответствовать спецификации.
Купить авто VW, Фольксваген, Ауди, Шкода Пассат, Гольф, А3, Октавия
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Volkswagen Passat
Цитата:| Кому: Лада А под машиной масло остается? Есть следы какие? Если ответ на оба вопроса нет, то возможен вариант износа КШМ (кривошипно-шатунный механизм) , Проще говоря износ двигателя. Нужна капиталка, либо замена на новый. Двигатель то хоть какой, бензин/ дизель? А то про машину ни слова не ...
Manko
Форум Volkswagen Golf
А мне не повезло купил гольф 6 1.6 102л, с, с коробкой gsg7 пробег 50000 полетела коробка передач, обслуживался у дилера, попал на деньги,
вячеслав
Форум Audi A3
Цитата:| Кому: victoria19761965 У меня были похожие симптомы. причины правда в обоих случая разные. Один раз было связано с топливом: с утра залил, поставил, ушел на работу, после работы начала трястить и глохнуть. Такое повторялось и на следующий день, потом правда прошло. И был еще случай, у меня ...
Никита
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Skoda Автомудрость Skoda АвтоПитер Skoda Дизайн и тюнинг Skoda Новинки и концепт кары Skoda Новости и акции автосалонов Skoda Автосалоны и дилеры марки Skoda Аренда и прокат авто марки Skoda Автоклубы и форумы автозавчастей марки Skoda Автосервисы и магазины автозапчастей марки Skoda
Главные материалы
Chevrolet Niva изменится в течение ближайших двух лет
Новые тарифы ОСАГО: ждать ли подорожания?
При какой цене топлива (в среднем 92, 95, ДТ) Вы совсем откажетесь от поездок на машине?
Голосовать
Продажа Volkswagen Passat
Объявления о продаже Volkswagen Passat
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan Pathfinder и еще 6 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 81 модель
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 7 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В России отзывают Volkswagen, Audi и Skoda
{{material_122970}}У 24 автомобилей Volkswagen Passat и Golf, а также у 23 Audi A3 обнаружился дефект, допущенный при сварке крепления подголовника к раме заднего сидения. В результате подголовник может оказаться недостаточно прочно прикрепленным к раме и утратить свои поддерживающие и защитные свойства. Всех владельцев указанных автомобилей, проданных в 2018 году, в ближайшее время пригласят в дилерский сервис на диагностику. Мастера проверят спинку заднего дивана и, при необходимости, бесплатно заменят ее на новую.Также проблемы с диваном второго ряда заподозрили у 46 автомобилей Skoda Octavia, реализованных в нынешнем году. Из-за отклонений в сварном соединении заднего сиденья при аварии может ухудшиться работа подголовника. Специалисты дилерской СТО проверят качество сварки держателей направляющих задних подголовников. Дефектные каркасы спинки заменят бесплатно. В начале апреля 2018 года российский офис Nissan отзывал 769 кроссоверов X-Trail, сошедших с конвейера в период с 25 июня 2016 года по 17 января 2017 года. Тогда выяснилось, что сварка компонентов механизма наклона спинки раскладывающего заднего сиденья могла не соответствовать спецификации.
2018-12-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ростовская область Самарская область Казань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG