20 декабря 2018, 22:08
В России отзывают Volkswagen, Audi и Skoda
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Концерн Volkswagen обнаружил в России 96 автомобилей разных марок и моделей, у которых имеются проблемы со сварным швом задних сидений. Под отзыв попали Volkswagen Passat, Volkswagen Golf, Audi A3 и Skoda Octavia. Список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта.
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Также проблемы с диваном второго ряда заподозрили у 46 автомобилей Skoda Octavia, реализованных в нынешнем году. Из-за отклонений в сварном соединении заднего сиденья при аварии может ухудшиться работа подголовника. Специалисты дилерской СТО проверят качество сварки держателей направляющих задних подголовников. Дефектные каркасы спинки заменят бесплатно.
В начале апреля 2018 года российский офис Nissan отзывал 769 кроссоверов X-Trail, сошедших с конвейера в период с 25 июня 2016 года по 17 января 2017 года. Тогда выяснилось, что сварка компонентов механизма наклона спинки раскладывающего заднего сиденья могла не соответствовать спецификации.
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