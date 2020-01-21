21 января 2020, 00:01
В России отзывают вседорожники Mazda CX-9
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Фото: Mazda
Российский офис Mazda объявил о начале отзывной кампании в отношении вседорожников Mazda CX-9. Причиной стали дефектные шины, у которых протектор может отслаиваться от каркаса.
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Российский офис Mazda объявил о начале отзывной кампании в отношении больших кроссоверов Mazda CX-9. Причина ...Читать далее
В ближайшее время уполномоченные сотрудники известят автовладельцев о начале отзывной кампании и пригласят их подъехать в дилерский сервис. На автомобилях сверят серийные номера всех установленных полноразмерных шин, и, при необходимости, заменят их на новые. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно. Владельцы кроссоверов Mazda CX-9 могут самостоятельно, не дожидаясь звонка дилера, проверить VIN-номер своей машины при помощи специального сервиса auto.ru, куда Росстандарт передает всю информацию о действующих акциях.
В сентябре 2019 года в России отзывали 206 кроссоверов Mazda CX-9. Причиной тогда стали возможные проблемы с электрикой. Выяснилось, что слабое удерживающее усилие в разъемах жгута провода могло привести к нарушению электрической связи между разными модулями управления. В частности, в автомобиле могли возникать проблемы с подушкой безопасности переднего пассажира, указателями поворота и в системе пуска двигателя, а на приборной панели могли появляться некорректные сообщения об ошибках.
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Тест-драйв Mazda CX-9: дорожный уполномоченный
26.10.2017, 08:35
Тест-драйв Mazda CX-5: бессовестно красивый
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