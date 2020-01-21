Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
21 января 2020, 00:01

В России отзывают вседорожники Mazda CX-9

  • 19
  • 0
Фото: Mazda
Российский офис Mazda объявил о начале отзывной кампании в отношении вседорожников Mazda CX-9. Причиной стали дефектные шины, у которых протектор может отслаиваться от каркаса.
Ранее мы писали
Российский офис Mazda объявил о начале отзывной кампании в отношении больших кроссоверов Mazda CX-9. Причина ...
Читать далее
Действие отзывной кампании затрагивает всего 22 автомобиля Mazda CX-9, выпущенных в период с 9 по 14 мая 2019 года. Список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. У всех них заподозрили дефектные покрышки. Как уточнили в ООО «Мазда Мотор Рус», в процессе производства шин специальная резиновая смесь, применяемая при изготовлении экспериментальных образцов, случайно попала в смесь, используемую для производства серийных покрышек. Наличие такой несанкционированной добавки приводит к снижению прочности протектора, в результате чего он может отслоиться от корда.

В ближайшее время уполномоченные сотрудники известят автовладельцев о начале отзывной кампании и пригласят их подъехать в дилерский сервис. На автомобилях сверят серийные номера всех установленных полноразмерных шин, и, при необходимости, заменят их на новые. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно. Владельцы кроссоверов Mazda CX-9 могут самостоятельно, не дожидаясь звонка дилера, проверить VIN-номер своей машины при помощи специального сервиса auto.ru, куда Росстандарт передает всю информацию о действующих акциях. 

В сентябре 2019 года в России отзывали 206 кроссоверов Mazda CX-9. Причиной тогда стали возможные проблемы с электрикой. Выяснилось, что слабое удерживающее усилие в разъемах жгута провода могло привести к нарушению электрической связи между разными модулями управления. В частности, в автомобиле могли возникать проблемы с подушкой безопасности переднего пассажира, указателями поворота и в системе пуска двигателя, а на приборной панели могли появляться некорректные сообщения об ошибках.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mazda CX-9
Два года катаюсь на Мазда СХ9 доволен Классная машина Хают ее те кто не незнает этой машины Хорошее соотнашение цены и качества
Андрей
Не подведут в дороге: ТОП-7 надежных автомобилей
Удивлю? Уже 5 лет и пробег 135000 км без серьезных поломок на Great Wall Hover H5. Очень доволен и зимой, и летом!!!
Дмитрий
Mazda6 – серьезная опора для бренда
Для СХ-9 следовало формальную мощность двигателя ограничить 250 л.с., продажи тогда взлетели бы в разы. Маркетологи тупые у Мазды, Хонды, Доджа и пр., отсюда заявленные мощности 201, 203, 257, 277 сил. В налогообложении РФ разобраться не судьба? Денег для фирм своих просрали немерено в виде упущенной ...
Дмитрий, Ярославль
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Мазда
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
Проезд по центру за деньги. Как разгрузить мегаполисы
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Mazda CX-9
Объявления о продаже Mazda CX-9
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 28 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 13 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 85 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В России отзывают вседорожники Mazda CX-9
{{material_127608}}Действие отзывной кампании затрагивает всего 22 автомобиля Mazda CX-9, выпущенных в период с 9 по 14 мая 2019 года. Список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. У всех них заподозрили дефектные покрышки. Как уточнили в ООО «Мазда Мотор Рус», в процессе производства шин специальная резиновая смесь, применяемая при изготовлении экспериментальных образцов, случайно попала в смесь, используемую для производства серийных покрышек. Наличие такой несанкционированной добавки приводит к снижению прочности протектора, в результате чего он может отслоиться от корда.В ближайшее время уполномоченные сотрудники известят автовладельцев о начале отзывной кампании и пригласят их подъехать в дилерский сервис. На автомобилях сверят серийные номера всех установленных полноразмерных шин, и, при необходимости, заменят их на новые. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно. Владельцы кроссоверов Mazda CX-9 могут самостоятельно, не дожидаясь звонка дилера, проверить VIN-номер своей машины при помощи специального сервиса auto.ru, куда Росстандарт передает всю информацию о действующих акциях. В сентябре 2019 года в России отзывали 206 кроссоверов Mazda CX-9. Причиной тогда стали возможные проблемы с электрикой. Выяснилось, что слабое удерживающее усилие в разъемах жгута провода могло привести к нарушению электрической связи между разными модулями управления. В частности, в автомобиле могли возникать проблемы с подушкой безопасности переднего пассажира, указателями поворота и в системе пуска двигателя, а на приборной панели могли появляться некорректные сообщения об ошибках.
2020-01-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Самара Ростовская область Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.